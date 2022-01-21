Сборная России по мини-футболу начала Евро с разгрома. Словаки получили аж семь мячей!

Сборная России по мини-футболу – команда потрясающая. Сильная, техничная, сыгранная. Её можно было бы назвать совершенной, если бы не один изъян: сборной катастрофически не хватает титулов. С 2012 года Россия сыграла в трёх финалах чемпионатов Европы и в одном – чемпионата мира. И все проиграла. Можете себе такое невезение представить?

Каждый следующий крупный турнир Россия начинает с мыслями о золотых медалях и долгожданном кубке над головой, и чемпионат Европы – 2022, который стартовал в конце января в Нидерландах, не исключение. Наша команда снова в числе фаворитов, но ей предстоит проделать очень непростой путь, чтобы добраться до первого места.

На групповом этапе Россия попала в один квартет со Словакией, Польшей и Хорватией. При всём уважении к соперникам любой результат, кроме трёх побед, можно будет считать неудачным. Тем более что и календарь благоволил команде Скоровича Вкатываться в турнир предстояло в противостоянии с дебютантом Евро – сборной Словакии.

Стоит сказать, что вкатиться получилось не сразу. Российским болельщикам пришлось пережить несколько неприятных минут на старте первого тайма. Нашим футболистам потребовалось время, чтобы включиться в игру, а словаки сделали это не мешкая – уже на третьей минуте открыли счёт: в неожиданной атаке отличился Петер Козар.

Словаки на первых минутах вообще играли здорово: гол явно подбодрил их и позволил им действовать так, как они хотели – на быстрых контратаках. Россиянам пришлось какое-то время отбиваться, и угрозу чужим воротам в первые минут пять-семь создавал только Робиньо, но словацкий вратарь до поры все голевые угрозы от своих ворот отводил.

Переломной в матче стала 10-я минута. К этому времени Россия отодвинула игру от своих ворот и перешла в полномасштабное наступление. И в какой-то момент количество перешло в качество: Робиньо с боковой линии сделал передачу на Антошкина, и тот вколотил мяч в угол. А ещё через полминуты в ворота сборной Словакии влетел и второй мяч: Соколов смог очень красиво укротить круглого вблизи чужих ворот и с лёта отправил его в сетку – 2:1.

До перерыва голов больше не было, хотя словаки надеялись на пенальти: Абрамов очень опасно сыграл на линии штрафной, но судья всё же решил, что нарушение было за её пределами, и пенальти не назначил, а свободный удар словаки не реализовали.

Второй тайм уже прошёл полностью под диктовку сборной России. Уже не третьей минуте Антошкин забил с передачи Нандо, и наши соперники расклеились. На 29-й минуте матча красивый гол забил Робиньо, раскачавший защитника на фланге, а затем Антошкин подловил вратаря на ошибке – 5:1. Ещё два мяча влетели в пустые ворота: отличились Милованов и всё тот же Антошкин, с тремя мячами возглавивший список бомбардиров турнира.

Сборная России начала турнир так, как и должна была – без нервов и с крупной победы. Дальше будет посложнее, но ни на что, кроме победы, наши футболисты не рассчитывают.