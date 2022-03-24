Победившая Авериных гимнастка бросает спорт. И нет, Ашрам не испугалась реванша

Зачем ей бороться с россиянками? Ей это просто не нужно.

В четверг, 24 марта, в израильских СМИ появилась новость о том, что гимнастка-художница Линой Ашрам готова объявить о своём уходе из спорта. Та самая Линой Ашрам, которая на Олимпиаде в Токио летом 2021 года победила сестёр Авериных в личном многоборье и забрала себе золото, которое обычно доставалось России.

Вокруг той победы было много споров. Очень много споров. Российская сторона подавала протесты, болельщики надеялись, что результат будет пересмотрен. Для них было дикостью, что Линой, допустив явную ошибку в упражнении с лентой, всё равно превзошла Дину, показавшую практически безупречное изящное выступление.

Но выяснилось, что, согласно правилам, действовавшим уже целый олимпийский цикл, красота и грация наших спортсменок уже не так весомы, как оценки за трудность, на которые сделала ставку Ашрам. В итоге судейская комиссия никаких изменений и пересмотров не допустила. Золото досталось Израилю, Россия – с серебром.

Если отбросить эмоции, то стоит признать, что Линой – классная гимнастка. Да, до Олимпиады у неё не было россыпи золотых медалей чемпионатов мира, как у сестёр Авериных, но она – чемпионка Европы, чемпионка Европейских игр, вице-чемпионка мира. Нельзя сказать, что она появилась из ниоткуда и стала первой, потому что судьи решили бороться с российской гегемонией и щедро насыпали ей оценок.

После Олимпиады российские болельщики, конечно, были настроены по-боевому. Мол, на следующем турнире Аверины-то покажут этой Ашрам её место. Но не показали. И не покажут уже. Просто потому, что нового противостояния не будет.

Можно ли сказать, что Линой Ашрам просто испугалась реванша, сбежала?

Нет, точно нет.

На следующей неделе Линой, вероятнее всего, объяснит причины бросить спорт. В России болельщики, наверное, сочтут всё лукавством, но давайте рассуждать здраво.

Художественная гимнастика по-прежнему остаётся молодым видом спорта, который «выжимает» спортсменок. На высочайшем уровне не так уж много возрастных девушек, способных добиться успеха. Ашрам в мае 2022 года исполнится 23 года. На Олимпиаде в Париже ей будет уже 25 лет. Для «художницы» – возраст почти пенсионный.

Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Да и зачем ей вторая Олимпиада? Она уже на первой использовала свой шанс и победила. Да, на вторую Олимпиаду заходила Кабаева, но после досадной неудачи. Да, за вторым золотом пошла Канаева, но ей-то в Пекине было всего 18 лет!

Зачем ей часы тренировок и боли? Здесь может быть только один правильный ответ – потому что это любимое дело девушки, потому что это она не может без этого жить. Но Ашрам, видимо, уже может. Или не чувствует в себе сил, моральных и физических, выдерживать тяжелейшие нагрузки ещё какое-то время. Вот и уходит.

За победу на Олимпиаде Израиль (федерация и спонсоры) заплатили девушке $ 300 тыс. – это почти в восемь раз больше, чем дают за золото Игр в России. Нельзя сказать, что девушка обеспечила себя на всю оставшуюся жизнь, но, пожалуй, больше соревноваться на коммерческих турнирах ей не нужно.

Теперь она может делать то, что хочет. Становиться тренером, открывать свою спортивную школу, получать образование вне спорта, заниматься семейными делами.

Рано или поздно все спортсмены подходят к этой поворотной точке. Линой Ашрам подошла именно сейчас. Не потому, что она боится реванша с Авериными, а потому, что она сказала в спорте всё, что хотела. А может быть, даже и больше.