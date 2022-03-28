Шахматистов из России пустили на чемпионат Европы. Но прорывом блокады тут и не пахнет

Весной 2022 года российский спорт оказался в очень тяжёлых условиях. В связи с политической ситуацией участие спортсменов из нашей страны в международных соревнованиях возможно лишь в отдельных видах спорта. Шахматы – в их числе. Да, здесь тоже действует целый ряд ограничений, согласно которым россияне не просто должны выступать без флага, но и не могут выставлять сборные команды на ключевые турниры. Но при этом на данный момент в личных соревнованиях гроссмейстеры играть могут.

Если статус-кво сохранится до лета, то в турнире претендентов на матч за титул чемпиона мира сыграет Ян Непомнящий. Изначально среди участников турнира был и Сергей Карякин, но в его отношении введены персональные санкции из-за его политической позиции и высказываний в отношении ФИДЕ.

Впрочем, есть и другие серьёзные турниры, в которых россияне будут выступать или даже выступают прямо сейчас – Гран-при ФИДЕ, например.

А ещё 27 марта в Словении стартовал чемпионат Европы. И с ним-то получилась совсем запутанная ситуация. Российские шахматисты имели право приехать и выступить на турнире в нейтральном статусе. Но не воспользовались им. Однако в борьбу за титул несколько россиян всё-таки включились. Как же так вышло?

Если заглянуть в список участников турнира, то можно обнаружить четырёх игроков, выступающих под флагом ФИДЕ и имеющих международные звания: Арсения Нестерова, Глеба Дудина, Александра Алёнкина и Динару Дорджиеву. Да, эти шахматисты далеки от основы сборной России, но дело-то совсем в другом. Дудин живёт в Сербии, Дорджиева – в Германии, а Нестеров из-за транспортного коллапса не успел вернуться с турнира и застрял в Италии. Они выступают как россияне, но де-факто из России на турнир никто не приехал. Отчасти сказались всё те же проблемы с транспортом. Да и чемпионат Европы – это не тот турнир, на который нужно попасть любой ценой. Но всё же.

Получается интересная картина. В текущих реалиях выходит так, что даже если российских спортсменов куда-то допускают, то нет никакой гарантии, что они приедут на турнир сами. Это интересный феномен, который может иметь далеко идущие последствия, даже когда блокада нашего спорта закончится.

Пока же прорывом этой блокады даже не пахнет.

Кто-то скажет: на этот чемпионат Европы всё равно никто из топ-игроков не приехал бы. В каком-то смысле это правда: у Непомнящего и Карякина другие заботы, Дубов, Андреев, Есипенко и многие другие играют в серии Гран-при. А вот обладатель Кубка мира Пётр Свидлер в Словению ехать собирался, равно как и чемпион мира по быстрым шахматам среди юношей Алексей Сарана. Хотела выступить на чемпионате Европы вторая шахматистка мира Александра Горячкина, а с ней за компанию – чемпионка мира по блицу Валентина Гунина. Все они могли бы претендовать на золото турнира. Но не поехали.

Значит ли это, что и следующие крупные турниры пройдут без участия россиян? Пожалуй, нет. Но то, что россияне даже без санкций по отношению к ним могут серьёзные международные старты пропускать – это тревожный знак.