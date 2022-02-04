Кто сыграет в новом матче с Карлсеном? Битва за последние места в турнире претендентов

Гран-при ФИДЕ определит двух гроссмейстеров, которые будут бороться за право сыграть с чемпионом. Россиян в этом турнире – семеро!

Кто сядет в кресло претендента?

Совсем недавно чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен успешно защитил звание в поединке с претендентом Яном Непомнящим, а новый матч за корону уже близок!

Шесть участников турнира претендентов уже известны: это проигравший матч за титул Ян Непомнящий (Россия), победители демократического открытого отборочного турнира Grand Swiss Алиреза Фируджа (Франция) и Фабиано Каруана (США), триумфаторы Кубка мира Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) и Сергей Карякин (Россия), а также Теймур Раджабов (Азербайджан), имевший право сыграть в Екатеринбурге, но из-за пандемических коллапсов замененный французом Максимом Вашье-Лагравом. Он получил право сыграть в претендентском турнире вне конкурса.

Ещё два участника определятся совсем скоро в так называемой серии Гран-при ФИДЕ, где выступят 24 элитных шахматиста. С февраля по апрель в Берлине и Белграде пройдут три отбора, в каждом из которых выступят по 16 игроков. То есть каждый участник Гран-при сыграет на двух из трёх этапов. А на каждом этапе будет групповая система и матчи на вылет – новаторская для шахмат и стандартная для олимпийских видов спорта система, за первое место на этапе начисляется 13 очков, за второе – 10, полуфиналисты получают по 7 и так далее.

Система выглядела очень красивой, продуманной и практически идеальной, однако почти сразу вокруг неё стали происходить какие-то коллизии. После объявления списка из 22 основных игроков президенту ФИДЕ Аркадию Дворковичу предстояло выдать ещё две уайлд-кард.

Первую получил гроссмейстер Хикару Накамура (США), который с начала пандемии не выступал в соревнованиях с классическим контролем и стал самым популярным шахматным стримером современности, набрав в Youtube более миллиона подписчиков. Вторым оказался россиянин Даниил Дубов – герой командного чемпионата Европы и экс-чемпион мира по рапиду, о котором многие узнали после новости о том, что он помогал Карлсену в матче с Непомнящим.

Это решение Дворковича вызвало суровую критику одного из лидеров российских шахмат Сергея Карякина, который посчитал, что тем самым президент несправедливо обидел восходящую звезду нашей страны Андрея Есипенко. Карякин отметил, что очень странно включать в последний отбор Накамуру с его инактивным рейтингом и отказом от выступлений в Кубке мира и Grand Swiss. При этом Есипенко в Кубке мира обыграл Дубова (справедливости ради, у Даниила оказался более высокий рейтинг), уступив лишь Магнусу Карлсену, который приехал в Сочи лишь для тренировки, а не для выполнения спортивных задач. И этим самым вообще нарушил всю логику отборочного цикла FIDE. Что делает чемпион мира в отборочном турнире на матч с самим собой? Разумеется, не встреть молодой российский гроссмейстер Карлсена в 1/8 финала, он имел бы отличные шансы далее пройти Этьена Бакро и дать бой Ян-Кшиштофу Дуде.

Справедливость восторжествовала

И вот, за несколько дней до начала первого этапа в Берлине была проведера жеребьевка. В группе А должны были выступить Грищук, Накамура, Андрейкин и Бакро, в группе B Раппорт, Федосеев, Дин Лижэнь и Опарин, в группе С Аронян, Видит, Дубов и Каймер, а в группе D — Со, Домингес, Харикришна и Широв. И тут оказалось, что Дмитрий Андрейкин сдал положительный тест, а Дин Лижэнь не смог оформить выездную визу.

С китайскими спортсменами в шахматах сейчас вообще беда – они пропускают из-за ковидных ограничений в своей стране один международный турнир за турниром. Дин Лижэнь, третий номер мировой классификации с рейтингом Эло 2799, вынужден лишь время от времени разминаться в командном чемпионате Китая. И вот теперь один из лучших шахматистов фактически лишился возможности побороться за путевку в претендентский турнир.

Как говорится, не было счастья, да несчастье помогло. На освободившиеся места номинировали сильного польского гроссмейстера Радослава Войташека и Андрея Есипенко – справедливость восторжествовала! Правда, пока объявлено, что они играют всего один турнир – а в одном турнире, разумеется, шансов набрать нужную сумму баллов для прохода куда сложнее, чем в двух. Однако кто знает, сможет ли тот же Дин Лижэнь всё-таки выехать из Поднебесной? И будут ли ещё выбывшие участники из-за положительных тестов на ковид?

Участники Гран-при ФИДЕ – 2022



Александр Грищук, Григорий Опарин, Никита Витюгов, Владимир Федосеев, Александр Предке, Даниил Дубов и Андрей Есипенко (все — Россия), Вэй И, Юй Янъи (оба — Китай), Левон Аронян (Армения), Аниш Гири (Нидерланды), Уэсли Со, Леньер Домингес, Сэм Шенкленд, Хикару Накамура (все — США), Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан), Рихард Раппорт (Венгрия), Максим Вашье-Лаграв, Этьен Бакро (оба — Франция), Сантош Видит (Индия), Алексей Широв (Испания), Винсент Каймер (Германия), Радослав Войташек (Польша) и Амин Табатабаеи (Иран).

Очень часто в шахматной истории случалось, что игрок, включённый в турнир последним, выступал очень хорошо. Надеюсь, Есипенко в этом ряду не станет исключением. Он сыграет в группе А вместо Андрейкина, а Войташек становится на место Дин Лижэня.

Итак, первый турнир серии Гран-при ФИДЕ пройдёт в Берлине с 4 по 17 февраля. В каждой группе участники сыграют в два круга – победители выходят в полуфиналы. А дальше, как обычно в шахматных нокаутах – по две партии, в случае ничьей – тай-брейк с убыстрением контроля.

Бесспорно, Уэсли Со, Левон Аронян и Рихард Раппорт выглядят фаворитами в своих группах, но дистанция в шесть туров очень коротка, и здесь возможны сюрпризы. В том числе и от россиян Федосеева с Дубовым. А вот итог схватки Грищука, Накамуры и Есипенко в группе А гораздо менее предсказуем. Так что следим за новым этапом битвы за кресло претендента.