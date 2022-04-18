«Будут результаты, тогда и поговорим». Итоги чемпионата России по спортивной гимнастике

В Казани завершился чемпионат России по спортивной гимнастике, где выступили олимпийские чемпионы Артур Далалоян, Никита Нагорный и Давид Белявский. Об уровне организации соревнований, выступлении олимпийцев и молодых спортсменов, а также об отношении к гимнастике в России рассказал старший тренер сборной Валерий Алфосов.

«Из года в год повышаем уровень проведения соревнований»

– Как оцените уровень организации чемпионата России по спортивной гимнастике в Казани?

– Чемпионат России прошёл на высшем уровне. В Казани можно легко проводить соревнования международного уровня. Мои коллеги, спортсмены, тренеры очень довольны проведением и организацией соревнований.



– Есть риск, что в ближайшее время наши спортсмены смогут выступать только в России. Какие ещё города смогут посоперничать с Казанью в плане уровня проведения соревнований?

– В Новосибирске перед Олимпийскими играми мы проводили Кубок России, и организаторы этих соревнований, руководители спорта в Новосибирске также приложили огромные усилия, и соревнования были проведены хорошо. В гимнастике каждый регион, который берёт на себя проведение чемпионатов России или Кубка России, очень старается, и мы из года в год этот уровень повышаем. Надеюсь, доведём до самого высокого уровня и международного класса.

Даниел Маринов Фото: РИА Новости

«Доволен молодыми спортсменами»

– Как оцените выступление олимпийцев? Кто-то тренировался две недели, кто-то заболел…

– Олимпийские чемпионы подтвердили свой класс, свой уровень. Молодые гимнасты, которые идут им на смену, тоже показали интересные вещи, и многие гимнасты даже заняли призовые места. 17-летний Даниел Маринов из Казани стал чемпионом. Это нас очень радует. Подводя небольшие итоги, я очень доволен и Нагорным, и Далалояном, и Белявским, и в то же время я доволен молодыми спортсменами. Каждый на этих соревнованиях выполнял свою задачу. Все гимнасты, в особенности титулованные, к этим соревнованиям подходили по-разному. Но то, что они боролись и пытались показать любителям спортивной гимнастики хорошую гимнастику — этого у них не отнять.

– Кого ещё из молодых и перспективных спортсменов можете отметить?

– Я уже назвал Маринова, могу ещё Витю Калюжина назвать. Но мне бы не хотелось сейчас молодым гимнастам давать аванс. Я всех гимнастов нашей сборной уважаю и ценю, потому что у нас очень тяжёлый труд. Но скажу, что Калюжин проявил огромное трудолюбие. Он очень много тренировался и готовился к этим соревнованиям. Однако выделять кого-то мне бы не хотелось, я всё-таки старший тренер, и когда будут результаты, тогда и будем говорить. Сейчас мы только идём к этим результатам. Они сейчас все в одной команде, они все тренируются, борются. А кто из них пойдёт чуть быстрее — это уже зависит от их внутреннего желания быть большим спортсменом.

«В Токио зрительский интерес к гимнастике вышел на пик»

– После завоевания золотых медалей в Токио отношение к спортивной гимнастике в России изменилось?

– Отношение к спортивной гимнастике изменилось давно, с Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, где команда завоевала серебряные медали. Это тоже был огромный успех. А уже после Рио-де-Жанейро весь олимпийский цикл до Токио мы повыигрывали всё, что только возможно было выиграть. И успех был огромный, и зрительский интерес всё время увеличивался и увеличивался. В Токио он вышел на пик. Я знаю, что огромное число людей полюбило гимнастику и за нас болеет. Это интересно и захватывающе, особенно когда идёт жестокая борьба, борьба нервов, борьба программ, возможностей и прочего.



– Впереди Кубок России, действительно ли несколько стран подтвердили своё участие?

– Мы готовим открытый Кубок России с приглашением лучших спортсменов многих стран. Сейчас эта работа ведётся. Наша федерация и Минспорта – мы все над этим работаем, хотим это всё провести и сделать на самом высоком уровне. Сейчас сказать на сто процентов сложно.