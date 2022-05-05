«Я должен быть в книге Гиннесса!» Мировой рекорд россиянина не засчитали из-за санкций

От санкций по отношению к российским атлетам страдают даже те, кто, казалось бы, от профессионального спорта далёк. Астраханский студент Алексей Коломин, занимающийся роуп-скиппингом – прыжками через скакалку с выполнением различных трюков –установил уникальный мировой рекорд. Его вроде бы должны были зафиксировать представители Книги рекордов Гиннесса, однако долгожданного ответа так и не поступило.

Во всём опять виноваты санкции.

«Я сам пересчитывал рекорд»

25 марта Алексей Коломин побил мировой рекорд по количеству прыжков через скакалку. 24-летний студент за час сделал 14 044 прыжка с чередованием ног. Алексей хотел побить своё же достижение в 11 745 прыжков. Изначально целью было улучшить результат на тысячу прыжков, но вышло больше.

Коломин готовился семь месяцев, проводя по 13 тренировок в неделю. Заранее подал заявку в комиссию Книги рекордов Гиннесса, ответ на которую ждал около трёх месяцев. В установленные в заявке сроки он установил рекорд, за которым следили семь судей и который фиксировали две камеры. После этого все документы он отправил в комитет, который должен был в течение пары месяцев официально подтвердить рекорд. Однако этого не произошло.

Алексей Коломин на тренировочной площадке Фото: Из личного архива спортсмена

«Ты делаешь всё: тратишь свои деньги, все силы отдаёшь на это, ты устанавливаешь рекорды, ты делаешь эти 14 тысяч прыжков. И когда ты думаешь: «Ну всё, наконец-то я добился этого», тебе рекорд не фиксируют. В тот вечер у нас было семь судей, которые производили подсчёт данным прыжков. Могу сказать, что я сам пересчитывал их, смотрел часовые записи два раза и даже проматывал на 0,25. Это очень долго, но зато я был полноценно уверен в результате. Судьи насчитали 14 044 прыжка. По итогу я уже должен быть рекордсменом книги рекордов Гиннесса», – рассказал Коломин.

Официальная причина, по которой комиссия молчит, не называлась. Хотя ясно, почему рекорд не был зафиксирован. После начала событий на Украине Книга рекордов Гиннесса ушла из России и, по всей видимости, решила полностью изолироваться не только от российский публики, но и рекордсменов. По словам Алексея, он даже не может попасть в личный кабинет на сайте организации.

«Я не понимал, как можно прыгать без остановок»

А ведь для Коломина это далеко не первый рекорд. Он много раз устанавливал уникальные достижения по двойным, тройным и даже четверным прыжкам. Всего на счету Алексея 10 рекордов: шесть в России и четыре в мире.

Между тем заниматься роуп-скиппингом спортсмен начал лишь в 20 лет от финансовой безысходности. Алексей – бывший легкоатлет, четыре года назад он устроился на работу в школу учителем физкультуры и решил создать секцию по лёгкой атлетике. Как оказалось, материально-техническое оснащение школы не позволяло этого, а своих денег не хватало. Тогда он стал придумывать иные варианты для спортивного развития детей и обратил внимание на скакалку.

«Для меня 50 или 100 обычных прыжков на двух ногах были сложной задачей, но всё-таки я решился и начал тренироваться с детьми, набирал группы. Мои подопечные прыгали лучше своего преподавателя. Это и смешно, и стыдно. Но я занимался вместе с детьми, испытывал себя и стал расти. Поначалу я даже не понимал, как человек в течение часа может выполнять прыжки без остановок, без отдыха и воды. Но упорство и труд сделали своё дело».

Видимо, в данный момент упорная работа Коломина оказалась напрасной, ведь он остался без своего очередного уникального рекорда. Но хочется верить, что ему ещё не раз удастся обновить мировые достижения.