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Великий тренер Николай Карполь в 84 года может выиграть чемпионат России — осталось победить в одном матче

Потрясающий сюжет в русском волейболе: 84-летний тренер Карполь ведёт команду к золоту!
Андрей Шитихин
84-летний тренер Карполь ведёт команду к золоту!
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Великий Николай Васильевич руководит «Уралочкой» с 1969 года! До очередного трофея осталось выиграть один матч.

В чемпионате России по волейболу среди женщин, который проходит с полноценным плей-офф, а не архаичным и во многом случайным «Финалом шести», как у мужчин, осталось сыграть только один матч. Золотой матч. В котором действующий чемпион калининградский «Локомотив» примет на своей площадке «Уралочку» из Екатеринбурга.

В финал уральскую команду вывел 84-летний Николай Васильевич Карполь, который в плей-офф полноценно вернулся на тренерскую скамейку своей родной «Уралочки» и наплевал на все запреты врачей на дальние выезды. Великий тренер юридически больше не главный, но разве кто-то сомневается, под чьим руководством играет клуб из Екатеринбурга?

«Что мы скажем твоей бабушке?»

Карполь – человек-эпоха. Он руководит «Уралочкой» с 1969 года. Многие нынешние болельщики, активно ведущие диалоги в соцсетях и под новостями и статьями на спортивных порталах, не родились ещё не только тогда, но даже и в 1988 году, когда Николай Васильевич и его сборная СССР выиграли фантастический финал Олимпиады в Сеуле у перуанок. Да что там говорить, когда Карполь тренирует уже дочерей тех, с кем выигрывал Олимпиаду?

Основной доигровщицей в сборной СССР была Ирина Смирнова. Великолепная волейболистка, которая в свои 20 лет тащила и «Уралочку», и национальную команду, а в финале вдруг неожиданно «поплыла».

Николай Карполь

Николай Карполь

Фото: РИА Новости

Карполь рассказывал «Советскому спорту», как «вернул её к жизни» во время того матча.

«Посадил на скамейку и сказал так громко, как только мог: «Что мы скажем твоей бабушке, которая сейчас смотрит матч по телевизору? Ты представляешь, что с ней происходит?» — вспомнил Николай Васильевич тот эпизод.

Смирнова вернулась в игру. Как и вся сборная СССР, которая проигрывала в третьей партии 6:12, уступив до этого два сета. Советская команда вырвала из рук соперниц олимпийское золото, в которое никто не верил.

Внук и дед

В нынешнюю «Уралочку», особенно по регулярному сезону, тоже вряд ли кто-то верил. Осенью прошлого года Николай Васильевич перешёл на должность старшего тренера команды, а главным стал его внук (которого Николай Васильевич усыновил после гибели своего сына в автокатастрофе) Михаил Карполь. Карполь-старший по состоянию здоровья не мог летать на выездные матчи, не всегда участвовал в тренировочном процессе. Но, без сомнения, всё контролировал.

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Команда играла не на уровне лидеров – «Локомотива», казанского «Динамо-Ак Барс», московского «Динамо», опускалась на шестое место в таблице, а в итоге стала пятой. Но в плей-офф всё изменилось. Сначала была обыграна крепкая «Тулица», а потом случился вынос казанской команды, безоговорочного чемпиона регулярки.

К решающим матчам Николай Васильевич наплевал на все запреты и вернулся на тренерскую скамейку. В том числе и на выездах. В какой-то безумной рубке за золото «Уралочка» и «Локомотив» одержали по две победы. В четвёртом матче подопечные Карполя отыграли три матчбола, а сам мэтр в тайм-аутах вновь заряжал подопечных на битву громкими словами и пламенем в глазах.

Николай Карполь

Николай Карполь

Фото: РИА Новости

Дочь и мать

Лидер нынешней «Уралочки» – Ксения Парубец, дочь той самой Ирины Смирновой. Тоже доигровщица, через которую ведётся весь съём, которая проделывает какой-то бешеный объём работы на приёме и без устали атакует. Особенно в решающие моменты. Первый матч в Калининграде «Уралочка» выиграла в трёх партиях, и в каждой из них решающие очки приносила Ксения.

Она набрала потрясающую форму, как и два года назад, когда «Уралочка» вопреки всем прогнозам мощно провела регулярный чемпионат, а путь в финал команде преградили не соперницы, а пандемия. В первой полуфинальной игре подопечные Карполя обыграли «Локомотив» в четырёх партиях, и на этом чемпионат был остановлен.

82-летний тогда Николай Васильевич побил абсолютный рекорд по количеству сезонов во главе одной команды и был близок к тому, чтобы увенчать это достижение сенсационным золотом. Но тогда не получилось, в прошлом сезоне «Уралочку» пришлось собирать заново после ухода многих игроков и тяжелейшей травмы Парубец, и вот в нынешнем – новая попытка.

Великому деду, который до сих пор круче всех молодых коллег, осталось выиграть один матч. В гостях у действующего чемпиона страны. Мощной и ровной команды, которая абсолютно заслуженно вновь претендует на золото. И если возьмёт его – это будет справедливо.

Николай Карполь

Николай Карполь

Фото: РИА Новости

Но какая же красивая история может случиться, если выиграет «Уралочка»! Последний раз это было 17 лет назад, когда Карполю было 67.

«Я — актёр. И готов исполнять любую роль по написанному сценарию. Только вот сценарий этот в каждом матче пишут игроки. И от них зависит, какую роль мне предстоит сыграть — положительную или отрицательную», — говорил он в 2000-м. С тех пор ничего не изменилось.

Кто станет чемпионом – узнаем вечером 12 мая.

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