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Развязка женского чемпионата России по волейболу: «Локомотив» обыграл «Уралочку» Николая Карполя на золотом тай-брейке

«Этот финал — настоящий триллер». Команда великого Карполя упустила историческое золото
Татьяна Постникова
Игрок «Локомотива» Ирина Воронкова
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«Уралочка» отыгралась с 0:2, но «Локомотив» на тай-брейке оказался сильнее.

Финал женского чемпионата России вышел не менее ярким, чем финал мужского. Хотя интриг было явно больше, пускай за медали боролись все знакомые клубы: «Динамо», «Динамо-Ак-Барс», «Локомотив» и «Уралочка-НТМК», – они четвёртый сезон подряд выходят в решающие стадии плей-офф.

Развязка получилась красивой и неожиданной. Явные фавориты – оба «Динамо» боролись лишь за бронзу, а «Локомотив» и «Уралочка» устроили в финале настоящий триллер, победителем из которого вышел Калининград.

Игрок «Уралочки-НТМК» Айлама Сесе Монтальво и игроки «Локомотива» Яна Щербань и Ирина Воронкова (слева направо)

Игрок «Уралочки-НТМК» Айлама Сесе Монтальво и игроки «Локомотива» Яна Щербань и Ирина Воронкова (слева направо)

Фото: РИА Новости

Командная победа

Однозначными фаворитами чемпионата России после окончания регулярки были два «Динамо»: московское и казанское. Команды с 68 очками заняли первые места в турнирной таблице. В последние годы команды регулярно играли в финалах. С 2005 года на счету Москвы накопилось семь титулов, у Казани – шесть, но в этот раз обеим командам пришлось бороться лишь за утешительный приз – бронзовые медали чемпионата России.

Матчи выдались напряжёнными. Первая игра серии завершилась победой московского «Динамо», однако лишь в пятом сете – 3:2 (16:25, 25:23, 25:19, 23:25, 15:13). Не менее валидольным был и второй матч в серии, также завершившийся после пяти сетов – 3:2 (23:25, 19:25, 25:19, 25:23, 15:13). Вот только если в первой встрече у команд были качели, где вёл то один, то другой клуб, то во второй столичному «Динамо» пришлось отыгрываться с 0:2! Во многом этому помогли усилия Наталии Гончаровой и Элицы Василевой.

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На третий матч обе команды были крайне мотивированы, но удача и мастерство вновь оказались на стороне москвичек. В этот раз столичная команда выиграла в трёх сетах, хотя и не без трудностей — 3:0 (25:21, 25:21, 25:22). Все три сета сперва вела Москва, но Казань отыгрывалась, в борьбе сравнивала счёт, и победитель определялся лишь в самой концовке сета.

«Последний шаг дался нам очень трудно, поэтому такой неровный матч получился, – признался главный тренер чемпионок Константин Ушаков. – Все хотели как можно быстрее, как можно лучше сыграть. Эта нервозность даёт такие волнообразные периоды в игре. Очень благодарен девчонкам, что они собрались в тяжёлые моменты и начали играть хорошо. Победа – это всегда хорошо. Важен ещё такой момент. Мы начали играть командой, начали побеждать именно командой. И это очень-очень радует меня».

Игроки «Локомотива» на церемонии награждения после победы в финальном матче женской волейбольной Суперлиги

Игроки «Локомотива» на церемонии награждения после победы в финальном матче женской волейбольной Суперлиги

Фото: РИА Новости

Настоящий триллер

Как и в развязке мужского чемпионата, в женском не обошлось без сюрприза от одной из команд. В финал прорвалась «Уралочка-НТМК», которая закончила регулярку лишь на пятой строчке турнирной таблицы. Однако в плей-офф уральский клуб всех удивил, обыграв «Тулицу» (3:1; 3:0) и «Динамо-Ак-Барс» (3:0, 3:1) и прорвавшись в финал чемпионата России. В финале команде легендарного Николая Карполя, руководящего клубом с 1969 года, предстояли матчи с действующим чемпионом – калининградским «Локомотивом».

«Уралочка» под руководством Карполя впервые выиграла чемпионат страны в далёком 1978 году! После распада СССР клуб брал золотые награды 14 раз, правда, последние – в 2005-м! Так что победа «Уралочки» под руководством Карполя была бы не просто рекордной, а по настоящему исторической.

Но её не случилось.

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Первый матч серии остался за «Уралочкой», все сеты завершились напряжённой борьбой в концовке – 3:0 (26:24, 26:24, 28:26).

Со второй встречи борьба в серии обострилась. Игра завершилась победой «Локомотива» – 3:1 (25:22, 25:20, 24:26, 25:16).

Третий матч снова остался за «Локомотивом», правда, гостевую победу калининградская команда одержала лишь после пяти сетов – 3:2 (19:25, 25:17, 16:25, 25:22, 15:11). «Уралочка» выглядела довольно уверенно, серьёзно вела в начале каждой партии, за исключением последней. Тай-брейк сначала был равным, но у Калининграда получилось вырваться вперёд.

Игроки «Локомотива» на церемонии награждения после победы в финальном матче женской волейбольной Суперлиги

Игроки «Локомотива» на церемонии награждения после победы в финальном матче женской волейбольной Суперлиги

Фото: РИА Новости

«Нам во многом не хватило везения. Сами отдали четвёртую партию, сделав два заступа, попали в аут. В таком важном матче нельзя так ошибаться! По сути, сами отдали матч. Обидно. Но впереди не менее важная игра, будем стараться показать свой лучший волейбол», – пояснил после матча Михаил Карполь – внук Николая Васильевича, официально занимающий пост главного тренера.

И показать свой лучший волейбол у «Уралочки» в четвёртом матче получилось: в пяти сетах команда из Екатеринбурга одержала победу – 3:2 (25:23, 20:25, 33:31, 23:25, 18:16). Серия перешла в финальный – пятый матч.

«Сегодня не было какого-то ключевого момента, были качели, но нам всё-таки удалось вырвать эту победу. Наши игроки вчера после матча сказали, что нужно отдать все силы и победить в четвёртой игре, чтобы вернуться в Калининград на пятый матч. Никто не повесил голову, не паниковал. Этот финал – настоящий триллер», — поделился эмоциями Карполь-младший.

Игроки и тренерский штаб ВК «Локомотив» на церемонии награждения после победы в финальном матче женской волейбольной Суперлиги

Игроки и тренерский штаб ВК «Локомотив» на церемонии награждения после победы в финальном матче женской волейбольной Суперлиги

Фото: РИА Новости

Чемпионская борьба

Первый сет бодро начала «Уралочка», но «Локомотив» быстро успокоился и перехватил инициативу. У Екатеринбурга барахлил приём, не шла игра у лидеров атаки – Парубец и Монтальво. У Калининграда хорошо работал блок, да и в целом команда Воронкова выглядела более хладнокровной – 25:21.

Второй сет также взял «Локомотив» – 25:20. Хозяйкам всё давалось легко, а гостьи продолжали много ошибаться, особенно много – на подачах. Весь сет команда из Калининграда лидировала, разве что чуть расслабилась при 21:17, но Воронков дал команде взбучку, и та завершила партию победой.

А вот в третьем сете началась борьба. Почти всю партию лидировала взбодрившаяся «Уралочка». Подопечные Карполя наконец-то разыгрались и вышли вперёд – 7:4. Но «Локомотив» всё-таки смог подловить соперниц на ошибках и сравнять счёт – 16:16. Равенство сохранилось до самой концовки. «Уралочка» получила там два сетбола, но оба упустила. Затем уже «Локо» играл золотой мяч после мощной атаки Воронковой, но и на этот раз закончить партию не вышло. А точку поставила Смирнова, сделавшая два эйса и не позволившая «Локомотиву» отпраздновать чемпионство – 28:26.

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Четвёртый сет выдался не менее напряжённым. Обе команды почувствовали вкус игры, осознали важность матча. Партия вновь прошла в равной борьбе. С одной стороны блистала Айлама Монтальво, с другой – Татьяна Ежак. Стоит отметить и приём Ксении Парубец – во многом за счёт её удачных действий на подачах соперника «Уралочка» провела концовку спокойно – 25:20.

А вот тай-брейк у «Уралочки» не получился. Монтальво продолжала забивать, но приём в нужные моменты хромал. До смены сторон команды ещё боролись, но после – «Локомотив» просто вёл дело к победе. У хозяек получалось всё, а гостьи уже смотрели на кубок грустными глазами – 15:7.

За такой финал обе команды заслужили похвалу и аплодисменты, но чемпион лишь один. «Локомотив» взял чемпионство во многом благодаря своему хладнокровию, терпению и бешеной зрительской поддержке в Калининграде, а «Уралочка» с Карполем пускай и не сотворила сказку, но подарила красивейшую борьбу. И хочется верить, что сказка тоже ещё будет.

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