Кто самый опасный соперник для Магнуса Карлсена? Уже скоро стартует турнир претендентов

Действующий чемпион мира говорит, что хочет играть только с Фируджей. Остальные матча за корону недостойны?

Близится турнир претендентов, который пройдёт с 16 июня по 5 июля 2022 года в столице Испании – Мадриде. Полностью известен состав участников, из которого за свою политическую позицию исключён финалист Кубка мира 2021 года россиянин Сергей Карякин. Его место занял лучший шахматист Азии, второй номер мировой квалификации китаец Дин Лижэнь (рейтинг – 2806).

Также в кандидатском турнире за право сразиться с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном (текущий рейтинг – 2864) сыграют семеро шахматистов: уступивший в последнем матче за мировую корону Ян Непомнящий (Россия, 2773), триумфаторы отборочного турнира Grand Swiss Фабиано Каруана (США, 2786) и Алиреза Фируджа (Франция, 2804), лучшие игроки из серии Гран-при ФИДЕ Рихард Раппорт (Венгрия, 2776) и Хикару Накамура (США, 2760), обладатель Кубка мира Ян-Кшиштоф Дуда (Польша, 2750) и обладатель уайлд-кард Теймур Раджабов (Азербайджан, 2753).

Турнир уже называют чуть ли не одним из сильнейших за всю историю: в нём сыграют 8 блестящих игроков из топ-15 и нет ни одного аутсайдера.

Тем не менее чемпион мира Магнус Карлсен заранее объявил, что матчи за мировую корону ему приелись и играть их с ранее обыгранными им соперниками он не хочет. Карлсен ждёт лишь победы Алирезы Фируджи, жаждая сразиться против лучшего представителя молодого поколения. Действительно ли другим участникам претендентского так тяжело против Магнуса в партиях с классическим контролем? И каков баланс Фируджи в поединках с непобедимым скандинавом? Давайте разбираться!

Дуда — Карлсен — 1:3 (при 5 ничьих)

Надо отметить, что 24-летний польский гроссмейстер существенно моложе короля шахматного мира последнего десятилетия и уже нанёс ему несколько болезненных поражений. Во-первых, именно Ян-Кшиштоф прервал знаменитую беспроигрышную серию Карлсена в Ставангере в 2020-м, а во-вторых, на тай-брейке выбил его в полуфинале Кубка мира 2021 года.

В связи с этим хочется спросить: а если турнир претендентов выиграет Дуда, то Карлсен всё равно заявит: «Я же хотел Фируджу!» и откажется играть с противником, которого обыгрывал в основном, когда тот ещё был весьма юн? Кстати, если и считать быстрые/блиц/интернет-партии, то и тут для поляка всё достаточно достойно – всего 5:3 в пользу Магнуса при 7 ничьих.

Ян-Кшиштоф Дуда Фото: Foto Olimpik/Getty Images

Раджабов — Карлсен — 4:10 (при 23 ничьих)

В поединках с Теймуром Карлсен действительно большой фаворит. Основные успехи Раджабова пришлись на период, когда Магнус только штурмовал Олимп. Переломным стал турнир претендентов 2013 года, в котором норвежец квалифицировался на матч за мировую корону с Виши Анандом. Там Магнус выиграл у Теймура важнейшую партию чёрными на финише турнирной гонки, причём на пресс-конференции Раджабов выглядел обречённым и признал, что, скорее всего, проиграл исторический поединок будущему чемпиону мира.

После этой партии личный счёт в пользу Карлсена только увеличивался, хотя в карантинных интернет-баталиях воспрявший азербайджанец сумел поднять голову и впервые за долгое время пару раз огорчить чемпиона.

Накамура — Карлсен — 1:14 (при 25 ничьих)

В тот момент, когда популярнейший шахматный стимер современности входил в элиту и заявлял о претензиях на трон, было лишь одно тому препятствие – Хикару проигрывал Карлсену партию за партией. Выглядело забавно, когда в западной прессе как-то вышло интервью Накамуры: «Я единственная угроза для Карлсена!», и счёт личных встреч почти сразу стал 10:0 в пользу Магнуса!

Да, Хикару позднее начал достаточно регулярно делать против чемпиона мира ничьи и даже выиграл у него одну партию, но общий баланс противостояния с Магнусом для него по-прежнему остается катастрофическим.

Раппорт — Карлсен — 1:3 (при 1 ничьей)

Амбициозный венгр с блеском дебютировал в элите – в Вейк-ан-Зее в 2017-м он с ходу обыграл чемпиона мира. Правда, после этого Карлсен привык к своему сравнительно молодому сопернику – Рихарду 26 лет, а Магнусу в этом году исполнится 32. Норвежец огорчил соперника трижды подряд, причём в Вейке этого года разгромил за 31 ход. Эти 3:1 всё-таки немного другие, нежели против Дуды! Здесь-то Карлсен выглядит записным фаворитом.

Непомнящий — Карлсен — 4:5 (при 14 ничьих)

Перед матчем за мировую корону в Дубае Ян числился самым неудобным соперником для Магнуса Карлсена и вёл по личным встречам 4:1. Правда, две из этих побед были достигнуты в детских соревнованиях. Но матч закончился разгромом претендента, шокировавшим даже бывалых экспертов.

Смог ли россиянин пережить эту катастрофу? Готов ли он к новой схватке за престол и к новой битве против Магнуса Карлсена? Конечно, будет забавно, если Непомнящий снова выиграет турнир претендентов, а чемпион мира сдержит слово и откажется играть этот матч. В истории это окажется второй случай после несостоявшегося поединка Фишер – Карпов. Но что-то в такой вариант не верится. Точнее, в победу Яна я верю, а в отказ – не очень.

Ян Непомнящий Фото: fide.com

Каруана — Карлсен — 5:12 (при 39 ничьих)

Перед матчем на первенство мира 2018 года на пару лет более молодой, нежели Карлсен, американец итальянского происхождения тоже числился в неудобных соперниках Магнуса. Счёт их личных встреч был почти равным, причём Фабиано наносил шахматному королю болезненные поражения.

Однако битва в Лондоне нанесла сокрушительный удар по Каруане. Основное время матча принесло 12 ничьих, а на тай-брейке Карлсен выиграл со счётом 3:0, и после этого американец перестал бороться с Магнусом на равных. Иногда казалось даже, что Фабиано уже перестал верить в победу над соперником и не стремится к новой встрече с ним. Вот и в Вейк-ан-Зее в 2022 году Магнус выиграл очередную партию у некогда опасного противника.

Фируджа — Карлсен — 0:4 (при 2 ничьих)

Объективно при всей звёздности и таланте молодой восходящей звезды – во встречах с Карлсеном Фирудже пока тяжело. Как тяжело оказывалось в юности Магнусу за доской против Владимира Крамника или Вишванатана Ананда. Приспособившись, норвежец потом вышел в плюс с обоими, и, памятуя об этом, скорее всего, он сам стремится разгромить опасного визави, представляющего новое поколение, пока имеет явное преимущество во встречах с ним.

А ведь можно вспомнить упавшие флаги Алирезы в выигранной позиции на московском чемпионате мира по блицу и ещё одну трагическую просрочку в ставангеровском армагеддоне. Пока в целом во встречах с Магнусом Фируджу преследует некий рок, хотя в интернете без противостояния «глаза в глаза» в карантинную эпоху он боролся с чемпионом на равных.

Алирез Фируджа (справа) Фото: Foto Olimpik/Getty Images

Лижэнь — Карлсен — 0:1 (при 7 ничьих)

В последнее время Магнус редко встречался за доской со звездой Востока – в основном сражения с Дином, который имел проблемы с выездом из Китая в связи со всемирной пандемией, протекали в интернете, где китаец выглядел достаточно достойно. Разумеется, Дин Лижэнь, второй номер мировой квалификации, выглядит крепким соперником Карлсена, и отказ от матча с ним в случае его победы в турнире претендентов будет выглядеть достаточно странно. Дин на пару лет моложе чемпиона мира, и здесь тоже достаточно интересно посмотреть их прямое столкновение.

А с вашей точки зрения, какой матч на первенство мира интереснее всего и чья победа в претендентском турнире наиболее вероятна?