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Прыгунья в высоту Ярослава Могучих провела акцию в поддержку Украины: выступила с жёлто-синим значком на груди — фото

Ярослава Могучих провела акцию в поддержку Украины прямо на турнире. Ей это разрешили
Ангелина Николаева
Могучих провела акцию в поддержку Украины
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Украинская прыгунья в высоту выступала с жёлто-синим значком на груди. Организаторы идею одобрили.

В столице Марокко – городе Рабат – прошёл четвёртый этап Бриллиантовой лиги – 2022. Среди участников россиян, конечно же, не было. Однако интересных событий на турнире и без нас произошло немало.

Одна только победа Ярославы Могучих чего стоит.

Могучих с золотом. И с украинским значком

Без своей главной соперницы, олимпийской чемпионки Марии Ласицкене, украинская прыгунья в высоту Ярослава Могучих играючи повторила успех предыдущего этапа Бриллиантовой лиги в Юджине (США). Могучих завоевала второе золото в сезоне – на этот раз с результатом 196 см. Второй стала ещё одна представительница Украины Ирина Геращенко, которая смогла прыгнуть на 193 см с первой попытки и превзошла серебряного призёра Олимпиады в Токио Николу Олислагерс (в девичестве – Макдермотт) из Австралии.

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На чемпионат мира в Юджине, который пройдёт уже через полтора месяца, Ярослава Могучих поедет явным фаворитом. Похоже, без Ласицкене достойных соперниц у украинки на мировом уровне сейчас просто нет.

Ещё обращает на себя внимание тот факт, что украинские спортсменки в Рабате выступали в поддержку своей страны. На майках Могучих и Геращенко были жёлто-синие значки, повторяющие контур карты Украины с Крымом. Политической пропаганды организаторы в этом не усмотрели, несмотря на то что Крым по итогам референдума, прошедшего в 2014 году на территории республики, вошёл в состав Российской Федерации.

Украинские спортсменки в Рабате выступали в поддержку своей страны

Украинские спортсменки в Рабате выступали в поддержку своей страны

Фото: Из личного архива Ирины Геращенко

Интересно, что Ярослава выступала не только со значком, но и с макияжем в цветах Украины. А по окончании этапа выложила в соцсетях сообщение:

«Ну что ж, два этапа Бриллиантовой лиги позади. Очень хочется вернуться домой, но пока возвращаюсь в свой временный дом. Берегите себя».

Победа подростка из Кении

Одной из главных сенсаций этапа в Рабате стало выступление 17-летнего подростка из Кении Эммануэля Ваньони, который на первом же в своей карьере этапе Бриллиантовой лиги выиграл забег на 800 метров. Более того, это золото он выиграл спустя всего лишь неделю после своего первого старта за пределами Кении. С результатом 1 минута и 45,47 секунды Ваньони опередил серебряного призёра Олимпиады-2012 на этой дистанции Найджела Амоса.

Не обошлось и без досадных инцидентов. Неприятная ситуация произошла с олимпийским чемпионом в барьерном беге на дистанции 400 метров Карстеном Вархольмом из Норвегии. После первого барьера спортсмен сошёл с дистанции, держась за заднюю поверхность бедра. Первый старт спортсмена в сезоне сложился неудачно, но сам Вархольм надеется, что «вернётся ещё сильнее». Надежда на то, что норвежец восстановится к чемпионату мира, который стартует в Юджине через шесть недель, пока есть.

Сэнди Моррис

Сэнди Моррис

Фото: David Ramos/Getty Images

Среди других интересных событий – вторая подряд победа американской прыгуньи с шестом Сэнди Моррис. Золото ей принесли скромные 4,65. От этих цифр где-то нервно потеребила шест летавшая за пять метров Исинбаева.

Ямайская спринтерша Элейн Томпсон, забравшая на двух последних Олимпиадах пять золотых медалей, также выиграла второй подряд этап в сезоне на 100 м. 10,83 – быстро, но хуже, чем неделю назад в Юджине.

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