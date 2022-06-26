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Чемпионка Паралимпиады из Швеции показала фото своей жуткой травмы — соперницы обвиняли её в том, что она здорова

Соперницы обвиняли паралимпийскую чемпионку в обмане. Но она показала фото жуткой травмы
Валерия Кукалева
Показала фото жуткой травмы
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Решение выложить снимки выдалось горнолыжнице очень тяжело.

Тема выходных в шведских спортивных медиа – не финал Кубка Стэнли и не драфт НБА. Заголовки на первых страницах украла горнолыжница-паралимпийка Эбба Оршё — двукратная чемпионка Игр в Пекине-2022 и двукратная чемпионка мира 2021 года. Она опубликовала фото своей травмы, из-за которой пришлось уйти в параспорт — и шокировала подписчиков.

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21-летняя спортсменка соревнуется в классе LW4 — там выступают горнолыжники с нарушением функции мышц одной из ног или не имеющие ноги ниже колена, но при этом едущие на двух лыжах.

Оршё выглядит как обычная девушка и до 18 лет соревновалась наравне со здоровыми, но затем всё же перешла в паралимпийский спорт.

«Многие задавали мне вопросы, — призналась чемпионка в интервью TT. — Некоторые даже немного злились, думали в духе «её здесь быть не должно», «она лжёт» и так далее. Тренеры и другие лыжники думали, почему я соревнуюсь с ними, хотя у меня вроде бы здоровая нога».

Эбба Оршё на Паралимпиаде

Эбба Оршё на Паралимпиаде

Фото: Christian Petersen/Getty Images

Но это только на вид: в горнолыжном комбинезоне или обычном брючном костюме Оршё действительно создаёт впечатление полностью здорового человека. Но она родилась с синдромом Клиппеля-Треноне — это врождённый порок венозной системы, который характеризуется нарушением анатомии вен нижних конечностей. Правая нога Эббы неспособна формировать мышцы в той же степени, что и левая, здоровая, а ещё на ней нет слоя кожи.

В июне 2022-го, уже в статусе двукратной паралимпийской чемпионки, Оршё решилась и выложила несколько фото в бикини, где видна её правая нога. Девушка думала об этом больше года, но всё равно это далось ей сложно.

«Я отдала телефон сестре, она должна была это сделать, — рассказала Эбба в комментарии SVT. — Всего за час я набрала тысячу лайков, хотя была уверена, что потеряю подписчиков».

Эбба Оршё

Эбба Оршё

Фото: Из личного архива Эббы Оршё

Всё вышло с точностью до наоборот — на момент написания этого текста публикация собрала более 45 тысяч лайков и около 1500 комментариев.

«Я получила много любви и не видела никаких неприятных комментариев. Многие спрашивают, что со мной произошло. Я не ожидала такого внимания, но стараюсь отвечать тем, у кого такой же синдром. Например, когда мать написала такое о своём ребёнке», — делилась горнолыжница.

Фото лайкнули шведские лыжницы Йонна Сундлинг, Фрида Карлссон и Анна Дювик, экс-лыжники Йохан Ольссон и Эмиль Йонссон, биатлонистки Мона Брорссон и Линн Перссон. В комментариях отметилась чемпионка Пекина в гиганте Сара Хектор.

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Теги Другие Прочие виды спорта Паралимпиада •••

Заглавное фото: Из личного архива Эббы Оршё

Источник: «Чемпионат»

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