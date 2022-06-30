Выходи и бейся со мной! Ян Непомнящий должен поставить Магнуса Карлсена на место

Для этого нужно одолеть того, кого Магнус считал самым сильным после себя.

Чем ближе завершение Турнира претендентов, тем больше разговоров о том, согласится ли Магнус Карлсен снова защищать свой титул или нет.

Несколько недель назад непобедимый норвежский чемпион откровенно признавался, что ему надоела эта кутерьма с чемпионскими матчами. Он по-прежнему любит шахматы и готов играть в турнирах, но в нервных битвах отстаивать корону, которую носит десять лет, больше не хочет.

Карлсен рассказал, что планировал объявить о нежелании играть за титулы дальше сразу после матча с Непомнящим, но не сделал этого, о чём и пожалел. А единственным соперником, матч с которым будет ему интересен, назвал иранца Алирезу Фируджу, выступающего за Францию.

Вряд ли это неуважительное заявление понравилось другим гроссмейстерам, выступающим в Турнире претендентов – 2022. Да, норвежец имеет положительный баланс со всеми, а Каруану и Непомнящего побеждал в чемпионских матчах, но взять и списать всех разом – это грубо.

Шикарным оправданием столь пренебрежительному заявлению могло стать выступление Фируджи в Турнире претендентов. Это действительно талантливый парень, настоящий юный гений шахмат, добившийся многого и способный на большее. Алиреза уже взлетал на второе место в рейтинге ФИДЕ и подпирал Карлсена. Поэтому желание Магнуса сыграть именно с ним было понятно. Аксакалов с Анандом во главе норвежец вынес, целую плеяду ровесников одолел, если ещё и молодое поколение затмит, то можно идти на покой.

Алиреза Фируджа Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Алиреза считался одним из фаворитов Турнира претендентов, но оказался совершенно к нему не готов. То ли восторженные авансы вскружили ему голову, то ли подготовился не очень хорошо, то ли растерялся в специфической атмосфере претендентского, но в итоге – совсем не сдюжил.

После 10 из 14 сыгранных туров Фируджа делит последнее место с показателем «-2» и имеет лишь сугубо математические шансы сыграть с Магнусом.

В 11-м туре Фируджа будет играть белыми с Яном Непомнящим, который занимает первое место с «+4» и отрывом в 1,5 очка от конкурентов. И в этом есть какой-то специфический символизм. Если Ян не проиграет, то отцепит Алирезу от борьбы за первое место, а сам значительно приблизится к чемпионскому матчу с Магнусом. А у Карлсена же просто не будет морального права отказать Непомнящему в битве. Ян может поставить на место Карлсена, показав ему и первое место в турнирной таблице, и победу над Фируджей в очном противостоянии на Турнире претендентов в Мадриде.

Магнус не сможет сказать Яну что-то вроде – ты слишком слаб для меня. Ян на эту мысль охотно возразит, мол, я же уверенно победил того, кого ты считал своим главным соперником, лучшим после себя. Так что выходи и бейся!

И Магнус выйдет. Сомнений в этом почти нет.

Непомнящему осталось лишь одолеть Фируджу и занять итоговое первое место. И кажется, что Яну в его отличной форме это сейчас по плечу.