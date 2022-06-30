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Алиреза Фируджа — Ян Непомнящий: онлайн-трансляция партии 11-го тура шахматного турнира претендентов — 2022, 30 июня

Турнир претендентов — 2022. Непомнящий отправит на дно любимчика Магнуса Карлсена? LIVE
Ангелина Николаева Андрей Шитихин
,
Ян Непомнящий
Комментарии
Россиянин сражается с Фируджей, которого норвежский чемпион мира считает лучшим после себя.
Шахматный турнир претендентов - 2022. Полное расписание
Шахматный турнир претендентов - 2022. Турнирная таблица

В четверг, 30 июня, пройдёт 11-й тур шахматного турнира претендентов — 2022. Центральной схваткой дня будет партия россиянина Яна Непомнящего, занимающего первое место, и француза иранского происхождения Алирезы Фируджи, идущего последним. Дело в том, что перед турниром Магнус Карлсен говорил, что будет играть за титул только с Фируджей. И Яну очень важно показать, что он способен оставить на дне любимчика Карлсена перед вероятным противостоянием с самим чемпионом мира. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию схватки Фируджа — Непомнящий 30 июня.

Пары 11-го тура
Live Ангелина Николаева

15 ходов сделано в партии Непомнящего и Фируджи.

16:44 Ангелина Николаева

В своём блоге Магнус Карлсен прокомментировал новость о том, что Фируджа перед партией против Непомнящего до 6 утра играл в шахматную пулю:

«Теперь, когда Алиреза вернулся к своим корням, я уверен, что он воодушевится и победит!»
16:37 Ангелина Николаева

На первые 14 ходов Непомнящий потратил на 25 минут больше, чем Фируджа.

16:35 Ангелина Николаева

Разменяли пешки Непомнящий и Фируджа. Компьютерная оценка после 14-го хода французского шахматиста — полное равенство.

16:20 Ангелина Николаева

Позиция в партии после 13 ходов Фируджи. Непомнящий уже потратил на 12 минут больше, чем соперник.

16:14 Ангелина Николаева

9.… О-О 10. Кc3 и вновь размышляет над позицией Непомнящий.

16:11 Ангелина Николаева

Девятый ход Фируджи Кd4 — новинка в профессиональных шахматах! Непомнящий задумался.

16:10 Ангелина Николаева

Стало известно, что Алиреза Фируджа всю ночь и до 6 утра играл в hyperbullet с Даниэлем Народицким! Он провёл больше 250 партий!

Хватит ли ему сил на партию с Непомнящим сегодня?

16:06 Ангелина Николаева

Сделаны первые семь ходов в партии Непомнящего против Фируджи.

16:02 Ангелина Николаева

Непомнящий сегодня играет чёрными, Фируджа начинает партию с хода e4.

15:59 Ангелина Николаева

Фируджа первым сел за игровой стол и начал готовиться к партии.

15:54 Ангелина Николаева

В десятом туре Ян Непомнящий сыграл вничью с Теймуром Раджабовым, а его главный преследователь — американец Фабиано Каруана, проиграл партию Яну Дуда!

Это позволило российскому гроссмейстеру увеличить своё преимущество, в его активе уже семь очков, у Каруаны, Накамуры и Лижэня по 5,5 очка, они делят 2-4 место.

Вспоминаем, как прошла для Непомнящего десятая партия.

Синица в руках. Партия, приблизившая Яна Непомнящего к победе в Турнире претендентов Синица в руках. Партия, приблизившая Яна Непомнящего к победе в Турнире претендентов
15:42 Ангелина Николаева

Соперником Непомнящего сегодня станет французский гроссмейстер Алиреза Фируджа — самый молодой участник турнира.

Ян и Фируджа уже встречались в четвёртом туре, тогда российский шахматист играл белыми и буквально разгромил соперника. «Чемпионат» вспоминает блестящую победу Непомнящего.

Российский шахматист отправил соперника в тяжёлый нокаут. Иранский гений спастись не мог Российский шахматист отправил соперника в тяжёлый нокаут. Иранский гений спастись не мог
15:37 Ангелина Николаева

Пары 11-го тура

Хикару Накамура — Рихард Раппорт
Алиреза Фируджа — Ян Непомнящий
Теймур Раджабов — Ян-Кшиштоф Дуда
Фабиано Каруана — Дин Лижэнь

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Турнир претендентов по шахматам — 2022: расписание 11-го тура, где смотреть 30 июня
15:36 Ангелина Николаева

Сегодня пройдёт 11-й тур турнира претендентов — 2022!

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сохраняет лидерство, удастся ли ему упрочить своё положение сегодня?

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