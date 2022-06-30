Турнир претендентов — 2022. Непомнящий отправит на дно любимчика Магнуса Карлсена? LIVE

В четверг, 30 июня, пройдёт 11-й тур шахматного турнира претендентов — 2022. Центральной схваткой дня будет партия россиянина Яна Непомнящего, занимающего первое место, и француза иранского происхождения Алирезы Фируджи, идущего последним. Дело в том, что перед турниром Магнус Карлсен говорил, что будет играть за титул только с Фируджей. И Яну очень важно показать, что он способен оставить на дне любимчика Карлсена перед вероятным противостоянием с самим чемпионом мира. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию схватки Фируджа — Непомнящий 30 июня.
15 ходов сделано в партии Непомнящего и Фируджи.
В своём блоге Магнус Карлсен прокомментировал новость о том, что Фируджа перед партией против Непомнящего до 6 утра играл в шахматную пулю:
«Теперь, когда Алиреза вернулся к своим корням, я уверен, что он воодушевится и победит!»
На первые 14 ходов Непомнящий потратил на 25 минут больше, чем Фируджа.
Разменяли пешки Непомнящий и Фируджа. Компьютерная оценка после 14-го хода французского шахматиста — полное равенство.
Позиция в партии после 13 ходов Фируджи. Непомнящий уже потратил на 12 минут больше, чем соперник.
9.… О-О 10. Кc3 и вновь размышляет над позицией Непомнящий.
Девятый ход Фируджи Кd4 — новинка в профессиональных шахматах! Непомнящий задумался.
Стало известно, что Алиреза Фируджа всю ночь и до 6 утра играл в hyperbullet с Даниэлем Народицким! Он провёл больше 250 партий!
Хватит ли ему сил на партию с Непомнящим сегодня?
Сделаны первые семь ходов в партии Непомнящего против Фируджи.
Непомнящий сегодня играет чёрными, Фируджа начинает партию с хода e4.
Фируджа первым сел за игровой стол и начал готовиться к партии.
В десятом туре Ян Непомнящий сыграл вничью с Теймуром Раджабовым, а его главный преследователь — американец Фабиано Каруана, проиграл партию Яну Дуда!
Это позволило российскому гроссмейстеру увеличить своё преимущество, в его активе уже семь очков, у Каруаны, Накамуры и Лижэня по 5,5 очка, они делят 2-4 место.
Вспоминаем, как прошла для Непомнящего десятая партия.
Соперником Непомнящего сегодня станет французский гроссмейстер Алиреза Фируджа — самый молодой участник турнира.
Ян и Фируджа уже встречались в четвёртом туре, тогда российский шахматист играл белыми и буквально разгромил соперника. «Чемпионат» вспоминает блестящую победу Непомнящего.
Пары 11-го тура
Хикару Накамура — Рихард Раппорт
Алиреза Фируджа — Ян Непомнящий
Теймур Раджабов — Ян-Кшиштоф Дуда
Фабиано Каруана — Дин Лижэнь
Сегодня пройдёт 11-й тур турнира претендентов — 2022!
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сохраняет лидерство, удастся ли ему упрочить своё положение сегодня?
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