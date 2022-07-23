Американка Маклафлин пробежала круг с барьерами с нереальным временем! Фантастика какая-то

22-летняя спортсменка установила четвёртый мировой рекорд за год. Как такое возможно вообще?

В финале бега на 400 м с барьерами у женщин на чемпионате мира по лёгкой атлетике в американском Юджине был показан совершенно фантастический, да просто нереальный результат. 22-летняя американка Сидни Маклафлин пробежала дистанцию за 50,68 с. Она стала первой спортсменкой в истории, преодолевшей дистанцию быстрее 51 с.

Маклафлин установила мировой рекорд, который сравним с достижениями легендарной Флоренс Гриффит-Джойнер из далёкого прошлого.

Четыре рекорда за год

Маклафлин за последний год установила четвёртый мировой рекорд!

27 июня 2021 года. Национальный отбор на Олимпиаду в Токио, Юджин. 51,90 с – Маклафлин становится первой в истории легкоатлеткой, выбежавшей из 52 с.

4 августа 2021 года. Олимпийские игры – 2020, Токио. 51,46 с – вновь мировой рекорд.

25 июня 2022 года. Национальный отбор на ЧМ-2022, Юджин. 51,41 с – у этой девушки вообще есть границы возможностей?

22 июля 2022 года. Чемпионат мира, Юджин. 50,68 с – это просто фантастика какая-то!

Сидни Маклафлин с чеком на $ 100 тыс. за мировой рекорд Фото: Carmen Mandato / Getty Images

Сидни Маклафлин пробила барьер в 51 с, который ещё год назад казался непреодолимым в обозримом будущем. Как такое возможно вообще? 22-летняя спортсменка доказала, что всё реально.

В финальном забеге чемпионата мира она со старта задала такую скорость, что соперницы в движении просто наблюдали за историческим достижением американской суперзвезды.

Занявшая второе место голландка Фемке Бол проиграла более полутора секунд на дистанции в круг, а ставшая третьей экс-рекордсменка мира Дэлила Мухаммад отстала на 2,5 секунды!

Лучший перфоманс в истории женской лёгкой атлетики?

В лёгкой атлетике есть специальная таблица, которая позволяет сравнить выступления в разных дисциплинах по специальной формуле. Вводится результат в конкретной дисциплине – на выходе количество очков.

Так вот, результат Маклафлин – второй в истории женской лёгкой атлетики, если брать хоть спринт, хоть марафон, хоть прыжки с шестом, в длину или высоту.

50,68 с – 1312 очков.

Выше было только у легендарной Флоренс Гриффит-Джойнер. Загадочная американка пробежала 100-метровку на Олимпиаде-1988 в Сеуле за 10,49 с, что соответствует 1314 очкам. Её рекорд держится до сих пор. Более того, к нему никто и не приблизился.

Флоренс Гриффит-Джойнер на Олимпиаде в Сеуле Фото: РИА Новости

Для сравнения, мировой рекорд Елены Исинбаевой в прыжках с шестом 5,06 м соответствует 1289 очкам, а рекорд Стефки Костадиновой в прыжках в высоту 2,09 м – 1308 очков.

Если простыми словами, Маклафлин пробежала барьерный круг просто на запредельном уровне. Возможно, Сидни первой выбежит из 50 с. До неё мировой рекорд принадлежал Мухаммад и равнялся 52,16 с.

Юлия Печёнкина Фото: РИА Новости

Кстати, в этой дисциплине лёгкой атлетики у России была своя рекордсменка мира. 8 августа 2003 года в Туле Юлия Печёнкина пронеслась за 52,34 с. Рекорд российской барьеристки держался почти 16 лет.