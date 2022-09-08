«Я почти начинаю плакать». Сказка сборной Украины на чемпионате мира закончилась

Сборная Украины по волейболу на ЧМ-2022 почти как сборная России по футболу на ЧМ-2018. В обе команды мало кто верил на старте турнира, обе команды пошумели в группе и в первом раунде плей-офф обыграли более сильного соперника, но вылетели в четвертьфинале, показав свой лучший результат в истории. Обе сборные написали сказку, которая, увы, закончилась, но явно ещё долго будет вспоминаться болельщикам.

«Это российская школа волейбола»

Сборная Украины вообще не должна была участвовать на ЧМ-2022, но благодаря отстранению России и 23-му месту в мировом рейтинге команда всё-таки поехала на турнир. В групповом этапе украинцы обыграли Тунис (3:0) и Пуэрто-Рико (3:1), проиграли Сербии (0:3), а в 1/8 финала одержали сенсационную победу над Нидерландами (3:0), впервые в истории выйдя в четвертьфинал чемпионата мира.

«Это невероятно, – признавался после матча капитан сборной Украины Олег Плотницкий. – Итог пятилетней работы игроков, тренерского штаба, персонала, федерации. Я уже почти начинаю плакать, потому что для нашей страны это важная победа. Нидерланды – очень сильная команда. Это топовая сборная, но мы сыграли невероятно».

В четвертьфинале жёлто-синим предстояло сыграть с хозяевами турнира – словенцами. Сборная Словении, конечно, по классу выше сборной Украины, но, кажется, многие были уверены, что подопечным Угиса Крастиньша по силам пройти дальше.

Матч Украина — Словения на ЧЕ по волейболу Фото: volleyballworld.com

«На самом деле финальная восьмёрка получилась очень крепкая, ровная. Кто бы с кем ни играл, на мой взгляд, будет равная игра, состоящая не из трёх партий. В паре Словения – Украина домашние стены помогут словенцам пройти дальше. Хотя и украинцы могут сделать сенсацию», – делился своим прогнозом на игру генеральный менеджер сборной России Сергей Тетюхин.

Да и сами соперники высоко оценивали украинскую команду. Тренер словенцев Зоран Кедачич даже сравнил её со сборной России.

«Они культивируют жёсткий стиль игры. Это российская школа волейбола. Они не дотягивают до россиян в росте, но у них очень хорошие прыжки. У них есть два неудобных волейболиста. Оба – высокого уровня, быстрые, с быстрой левой рукой, и за этим надо следить. Задачей словенцев будет заставить украинцев совершать ошибки», – говорил Кедачич.

Драматичное поражение

Но, увы, сказке было не суждено продолжаться. В четвертьфинале Украина проиграла Словении 1:3 (25:18, 24:26, 19:25, 23:25). Хотя первая партия вселяла большие надежды в сердца украинских болельщиков. Жёлто-синие сразу повели в счёте, к середине сета увеличив отрыв до четырёх очков – 10:6. Как и в предыдущем матче с Нидерландами, тренер соперника взял один тайм-аут, а затем практически сразу и второй, но вернуться в игру никак не удавалось. Вместо этого преимущество украинцев росло с каждой минутой – 20:13, 23:15. Итог – 25:18.

Матч Украина — Словения на ЧЕ по волейболу Фото: volleyballworld.com

Во втором сете словенцы сразу включились в игру, создав себе задел в три очка – 4:1. Угис Крастиньш взял тайм-аут, после которого украинцы смогли сравнять счёт и немного выйти вперёд – 5:6. Однако хозяева довольно быстро отыгрались и ушли в отрыв – 11:8. Всю оставшуюся часть партии были качели: вперёд выходила то одна, то другая команда. Но словенцы всё-таки оказались сильнее – 26:24.

Аналогичная история с качелями продолжилась и в третьем сете. Однако после счёта 15:15 словенцы резко вырвались вперёд, повели сперва в три очка, а потом – в шесть. Украинцам не удавалось приблизиться к соперникам, как итог – поражение 19:25.

В четвёртом сете жёлто-синие попытались навязать свою игру и даже несколько раз добыли перевес в счёте, однако словенцы на кураже с лёгкостью отыгрывали отставание и выходили вперёд. Вскоре хозяева площадки при поддержке своих трибун вели в пять очков. Пока украинцы ошибались, подопечные Зорана Кедачича уходили в отрыв – 16:11. Лишь в конце Украина выдала мощный рывок, почти сравняв счёт, но Словения всё-таки не упустила своё – 25:23.

Пока украинцы будут ехать домой, словенцы сыграют в полуфинале чемпионата мира с Италией, которая выбила действующего олимпийского чемпиона Францию. Матч пройдет 10 сентября. С другой стороны турнирной сетки на выход в финал претендуют Польша, США, Бразилия и Аргентина.