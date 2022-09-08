Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Статьи

Чемпионат мира — 2022 по волейболу Словения — Украина: украинцы не вышли в полуфинал турнира, обзор четвертьфинала

«Я почти начинаю плакать». Сказка сборной Украины на чемпионате мира закончилась
Татьяна Постникова
Сказка Украины на ЧМ по волейболу закончилась
Комментарии
Украинцы проиграли в четвертьфинале словенцам. Хотя уже сотворили историю.

Сборная Украины по волейболу на ЧМ-2022 почти как сборная России по футболу на ЧМ-2018. В обе команды мало кто верил на старте турнира, обе команды пошумели в группе и в первом раунде плей-офф обыграли более сильного соперника, но вылетели в четвертьфинале, показав свой лучший результат в истории. Обе сборные написали сказку, которая, увы, закончилась, но явно ещё долго будет вспоминаться болельщикам.

«Это российская школа волейбола»

Сборная Украины вообще не должна была участвовать на ЧМ-2022, но благодаря отстранению России и 23-му месту в мировом рейтинге команда всё-таки поехала на турнир. В групповом этапе украинцы обыграли Тунис (3:0) и Пуэрто-Рико (3:1), проиграли Сербии (0:3), а в 1/8 финала одержали сенсационную победу над Нидерландами (3:0), впервые в истории выйдя в четвертьфинал чемпионата мира.

Новая сенсация от сборной Украины. Команда творит чудеса на чемпионате мира по волейболу Новая сенсация от сборной Украины. Команда творит чудеса на чемпионате мира по волейболу

«Это невероятно, – признавался после матча капитан сборной Украины Олег Плотницкий. – Итог пятилетней работы игроков, тренерского штаба, персонала, федерации. Я уже почти начинаю плакать, потому что для нашей страны это важная победа. Нидерланды – очень сильная команда. Это топовая сборная, но мы сыграли невероятно».

В четвертьфинале жёлто-синим предстояло сыграть с хозяевами турнира – словенцами. Сборная Словении, конечно, по классу выше сборной Украины, но, кажется, многие были уверены, что подопечным Угиса Крастиньша по силам пройти дальше.

Матч Украина — Словения на ЧЕ по волейболу

Матч Украина — Словения на ЧЕ по волейболу

Фото: volleyballworld.com

«На самом деле финальная восьмёрка получилась очень крепкая, ровная. Кто бы с кем ни играл, на мой взгляд, будет равная игра, состоящая не из трёх партий. В паре Словения – Украина домашние стены помогут словенцам пройти дальше. Хотя и украинцы могут сделать сенсацию», – делился своим прогнозом на игру генеральный менеджер сборной России Сергей Тетюхин.

Да и сами соперники высоко оценивали украинскую команду. Тренер словенцев Зоран Кедачич даже сравнил её со сборной России.

«Они культивируют жёсткий стиль игры. Это российская школа волейбола. Они не дотягивают до россиян в росте, но у них очень хорошие прыжки. У них есть два неудобных волейболиста. Оба – высокого уровня, быстрые, с быстрой левой рукой, и за этим надо следить. Задачей словенцев будет заставить украинцев совершать ошибки», – говорил Кедачич.

Есть ли у Украины шансы забрать трофей? Расклады на плей-офф чемпионата мира по волейболу Есть ли у Украины шансы забрать трофей? Расклады на плей-офф чемпионата мира по волейболу

Драматичное поражение

Но, увы, сказке было не суждено продолжаться. В четвертьфинале Украина проиграла Словении 1:3 (25:18, 24:26, 19:25, 23:25). Хотя первая партия вселяла большие надежды в сердца украинских болельщиков. Жёлто-синие сразу повели в счёте, к середине сета увеличив отрыв до четырёх очков – 10:6. Как и в предыдущем матче с Нидерландами, тренер соперника взял один тайм-аут, а затем практически сразу и второй, но вернуться в игру никак не удавалось. Вместо этого преимущество украинцев росло с каждой минутой – 20:13, 23:15. Итог – 25:18.

Матч Украина — Словения на ЧЕ по волейболу

Матч Украина — Словения на ЧЕ по волейболу

Фото: volleyballworld.com

Во втором сете словенцы сразу включились в игру, создав себе задел в три очка – 4:1. Угис Крастиньш взял тайм-аут, после которого украинцы смогли сравнять счёт и немного выйти вперёд – 5:6. Однако хозяева довольно быстро отыгрались и ушли в отрыв – 11:8. Всю оставшуюся часть партии были качели: вперёд выходила то одна, то другая команда. Но словенцы всё-таки оказались сильнее – 26:24.

Тишина и пустые трибуны. Кому нужен чемпионат мира по волейболу, который отняли у России? Тишина и пустые трибуны. Кому нужен чемпионат мира по волейболу, который отняли у России?

Аналогичная история с качелями продолжилась и в третьем сете. Однако после счёта 15:15 словенцы резко вырвались вперёд, повели сперва в три очка, а потом – в шесть. Украинцам не удавалось приблизиться к соперникам, как итог – поражение 19:25.

В четвёртом сете жёлто-синие попытались навязать свою игру и даже несколько раз добыли перевес в счёте, однако словенцы на кураже с лёгкостью отыгрывали отставание и выходили вперёд. Вскоре хозяева площадки при поддержке своих трибун вели в пять очков. Пока украинцы ошибались, подопечные Зорана Кедачича уходили в отрыв – 16:11. Лишь в конце Украина выдала мощный рывок, почти сравняв счёт, но Словения всё-таки не упустила своё – 25:23.

Пока украинцы будут ехать домой, словенцы сыграют в полуфинале чемпионата мира с Италией, которая выбила действующего олимпийского чемпиона Францию. Матч пройдет 10 сентября. С другой стороны турнирной сетки на выход в финал претендуют Польша, США, Бразилия и Аргентина.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022