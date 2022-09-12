«Нет смысла держать его насильно». Лидер сборной России сменил гражданство и сразу победил

Чемпионат Европы по водному поло – 2022 завершился домашней победой сборной Хорватии. Учитывая, что турнир проходил без нашей команды, казалось бы, для российского болельщика в нём мало интересного. Однако одним из главных героев чемпионата стал хорватский ватерполист Константин Харьков, который ещё недавно был лидером… сборной России.

Константин в 2021 году сменил спортивное гражданство ради мечты о международных титулах. И его мечта уже исполнилась!

Русский ватерполист — герой финала

В финальном матче с Венгрией Харьков забросил сразу три мяча, повторить это удалось только Рино Буричу, ещё одному игроку сборной Хорватии. А в полуфинале чемпионата Европы именно бросок Константина за 90 секунд до конца матча изменил счёт на табло на 11:10 и принёс хорватам победу над Италией и первый за 12 лет выход в финал чемпионата Европы.

Константин Харьков Фото: Quinn Rooney/Getty Images

В 2020 году, в составе сборной России Харьков был лучшим бомбардиром чемпионата Европы, но вместе с командой занял только восьмое место. А после неудачного для российской команды отбора на Олимпийские игры в Токио Константин поменял спортивное гражданство. Любопытно, что в решающем матче квалификации на Олимпиаду команда России упустила свой шанс отправиться в Токио, играя именно против сборной Хорватии, куда уже через месяц после поражения своей сборной и перешёл Харьков. Выбор одного из лучших российских ватерполистов последних лет не случаен – до перехода лидер сборной уже несколько лет играл за клуб «Младость» из Загреба.

«Мне нужно менять спортивное гражданство»

Когда Харьков переходил в другую сборную, он рассказал, что смена гражданства необходима ему для дальнейшего продвижения в спорте:

«Патриотизм – это важно и понятно. Я был рождён в России и достаточно долго прожил в ней. Но нужно учитывать и спортивные интересы. У меня есть спортивная мечта. Я не могу сказать, что не люблю Россию. Просто так складывается, что для продвижения в карьере мне нужно поменять спортивное гражданство», – рассказал Харьков «Спорт-экспрессу».

Константин Харьков Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Также спортсмен рассказал, что предложение о смене спортивного гражданства поступило ему ещё до начала коронавирусного карантина в 2020 году.

«Я думал о смене гражданства ещё до олимпийской квалификации, а уже окончательно решил сменить гражданство после неё. Я думаю, это шанс достичь спортивной мечты», – цитирует Харькова «РИА Новости».

«Насильно его держать не имело смысла»

О переходе чемпиона Европы в сборную Хорватии на днях вспомнил и вице‑президент Федерации водного поло России Олег Жолобов:

«В первую очередь хочется поздравить Константина и его папу Вячеслава Харькова с победой на чемпионате Европы. Что касается его перехода в сборную Хорватии, федерация долго обсуждала в своё время этот вопрос. Насильно его держать не имело смысла. Конечно, было жаль, что он уходит, но он принял такое решение ради спорта, ради побед. Спортивная карьера не такая длинная, до 50 лет никто в водное поло не играет. И, как мы видим, он не просто ушёл – не просто сидеть и деньги получать, он стал чемпионом Европы в составе сборной Хорватии. Мне приятно, что российский игрок добился этого титула, при этом есть некоторая горечь – он сделал это в составе другой сборной. В любом случае Константина стоит поздравить с этим значимым достижением», – приводит слова Жолобова «Матч ТВ».

Как ни больно это признавать, но в условиях изоляции российского спорта переход сильного ватерполиста в другую сборную может быть не единичным.