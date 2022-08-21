«Оскорбления были ужасными». Чемпион мира по снукеру лёг под нож, чтобы избежать насмешек

Как и обычные люди, звезды спорта тоже иногда страдают от травли. Даже у чемпионов на фоне этого могут появиться комплексы и психологические проблемы. Жертвой обструкции со стороны своих болельщиков стал чемпион мира по снукеру Шон Мёрфи. Спортсмен, страдающий из-за лишнего веса, решился на серьёзную операцию, чтобы избежать насмешек.

Травля из-за лишнего веса

Подвергаться травле из-за лишнего веса Шон Мёрфи начал ещё в детстве. Из-за этого уже в 13 лет парню пришлось уйти на домашнее обучение.

«Когда я ещё был мальчиком, надо мной постоянно издевались из-за моего избыточного веса, – вспоминал Шон. – Любой психолог мечтал бы узнать, какое влияние это оказало на меня в дальнейшей жизни. Люди, у которых нет этих проблем, не понимают их. Это как тот, кто не пьёт, не может понять, почему алкоголик не может бросить пить. Точно так же с тем, кто не переедает. Они не могут понять, что происходит в сознании того, кто это делает. Оскорбления, которые на меня сыпались, были ужасны».

Шон Мёрфи в 2015 году Фото: Alex Livesey/Getty Images

Несмотря на травлю из-за внешнего вида, парень активно развивался в снукере и уже в 18 лет получил звание лучшего юного игрока года. В 2005 году он неожиданно выиграл чемпионат мира и стал единственным снукеристом современности, который победил на турнире, пройдя всю квалификацию. Позднее Мёрфи ещё дважды доходил до финалов ЧМ, правда, и в 2009, и в 2015 году он уступал соперникам в решающем матче.

В сезоне-2014/2015 Шон просто блистал. Снукерист выиграл «Мастерс», несколько турниров European Tour, дошёл до финала чемпионата мира, а также сделал три максимальных брейка за год. Сам Мёрфи связывал подобный пик своей активности с улучшившейся на тот момент физической формой.

«Я был в идеальных физических кондициях в 2014 и 2015 годах, и на этот период пришёлся пик моей карьеры, мои основные победы в турнирах, – пояснял Мёрфи. – Не думаю, что это совпадение. Я хочу вернуться к тому уровню физической подготовки, который был у меня тогда. Если вы посмотрите на лучших игроков, то увидите, что у них есть одна общая черта – хорошая физическая форма и отсутствие лишнего веса. На их стороне выносливость. На данный момент мне сложно с ними конкурировать».

«Главная проблема — это лишний вес»

К сожалению, даже достижение главных высот в мире снукера и демонстрация крутой игры не помогли Шону совсем избежать буллинга. Особенно травля усиливалась, когда Мёрфи проигрывал. Наиболее остро это ощущалось после поражения в финале чемпионата мира в 2015 году, и это при том, что сам Мёрфи утверждал, что тогда находился в своей лучшей форме.

«Когда я проиграл в финале чемпионата мира, мне и так было плохо, а тут ещё посыпались комментарии в социальных сетях: «ты выглядишь ужасно», «тебе нужно похудеть», «ты проиграл матч, потому что ты жирный». Я не выходил из дома в течение двух недель. Оскорбления могут просто вывести вас из строя. У некоторых людей может быть такая идея: «В ту минуту, когда он получит отрицательный комментарий, это подстегнёт его, он пойдёт и пробежит пять километров. Это не так. С этим очень сложно справиться».

После этого ситуация с весом у Мёрфи стала ухудшаться. Ему становилось сложнее выносить травлю со стороны общества, ведь люди считали его «лентяем», не желающим сбросить вес. Тогда никто из болельщиков и не думал, что проблемы Шона носят психологический характер.

«Я знаю, что это в корне неверно, но, когда мне плохо, я начинаю есть. И ем много и не те продукты, которые могут принести пользу, – рассказывал англичанин в 2021 году. – Мне пришлось сменить жилет на другой, большего размера, после начала тура, так как прежний уже просто не налезал на меня. Я понял, что заблудился и не могу найти выход. Тролли в соцсетях выливали на меня много негатива, и я прекратил отвечать и вообще заходить в соцсети. Я закрылся в себе. В самом начале первого локдауна я попытался заняться бегом, однако при лишнем весе это и тяжело, и стыдно. Стыдно открыть соцсети и прочитать, что кто-то видел тебя и со смехом рассказывает о впечатлениях. После такого трудно заставить себя продолжать заниматься бегом».

Шон Мёрфи Фото: Zac Goodwin — Pool /Getty Images

Мёрфи, пытаясь справиться с избыточным весом, перепробовал множество диет. Иногда ему удавалось серьёзно скинуть, однако всё возвращалось обратно, как только он испытывал сильный стресс.

В 2020 году проблемы Шона усугубились из-за пандемии. Сперва от изоляции у англичанина начала серьёзно страдать физическая форма, ведь он не мог тренироваться, а следом – психологическое состояние. В какой-то момент Мёрфи уже находился на грани депрессии. Это всё вылилось в новую волну ненависти к спортсмену и, как следствие, новый набор веса.

«Я планировал к началу 2021 года приложить все усилия, чтобы что-то изменить. Как-то я вёл прямой эфир со Стивеном Хендри, и кто-то спросил меня, что бы я хотел изменить, чтобы добиться большего в своей карьере. Я вынужден признать, как бы для меня ни было сложно, что главная моя проблема – это всё же лишний вес. Именно из-за него я не смог достичь тех высот, которые мне пророчили», – сетовал снукерист.

Шон Мёрфи Фото: George Wood/Getty Images

Решающий шаг

В 2021 году Мёрфи решил окончательно менять свою жизнь. Сперва он перестал прятаться от хейта в социальных сетях, а стал отвечать на критику.

«Некоторые комментарии читать просто мерзко, – объяснял чемпион мира. – Я часто задаюсь вопросом, как мы дошли до такого. Почему издеваемся друг над другом из-за внешнего вида, из-за проблем с весом? Что мы можем сделать, чтобы это изменить? Я решил для себя, что с Нового года перестану прятаться и начну отвечать. Я буду указывать авторам злобных комментариев на их подлость и выставлять напоказ их мерзость. Ведь это очень опасно! Сколько знаменитостей покончили с собой именно из-за негатива в социальных сетях? Нельзя этого не замечать, и я решил, что попробую с этим что-то сделать».

Вторым шагом англичанина в активной борьбе с лишним весом стало участие в челлендже с известным комментатором снукера Филом Сеймуром. Вместе они создали проект по похудению, все собранные деньги с которого отправили на благотворительность. Сперва всё шло отлично, и, как признавался Мёрфи, он уже стал видеть первые заметные результаты.

Но после окончания проекта Мёрфи снова набрал вес. Во многом на этом сказался стресс, который снукерист испытал во время развода с женой. Шон пополнел настолько, что не влез в костюм на чемпионате мира – 2022. Тогда-то спортсмен решил пойти на серьёзные меры – сделать резекцию желудка.

«Последний год был очень сложным, если не самым сложным в моей жизни, – сообщил на днях Шон. – Мы развелись с женой, было очень тяжело, потому что у нас двое детей. Я стал очень много есть. Это зависимость, как и алкоголизм, но об этом мало говорят. Я решил, что нужно с этим что-то делать. Мне надоело, что в соцсетях меня стыдят за лишний вес. На чемпионате мира этого года я не влез в свой костюм. Лечь под нож было трудным решением, но я смирился с тем, что не могу сам разобраться со своим весом. В мае мне сделали операцию, и на данный момент я похудел примерно на 25 кг. Мне удалили 80% желудка, так что теперь я могу есть очень мало. Для меня практически невозможно когда-либо снова набрать вес. Я ещё не завершил процесс похудения, но двигаюсь в правильном направлении. В 40 лет для меня начинается новый этап, я хочу получать удовольствие от снукера и хорошо себя чувствовать».

Надеемся, что теперь Мёрфи действительно начнёт жить по-новому, и, кто знает, может, вскоре он снова станет блистать на международной арене.