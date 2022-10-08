Карлсен и Непомнящий всё-таки сыграют за титул чемпиона мира. Шахматный мир ждёт битва!

В Исландии в конце октября определится чемпион мира по шахматам Фишера. Среди участников — двое россиян.

С 25 по 30 октября в Рейкьявике состоится чемпионат мира ФИДЕ по шахматам Фишера, в котором примут участие двое россиян, а также чемпион мира по классическим шахматам, действующий чемпион по шахматам Фишера, самый популярный шахматный блогер мира и ещё трое гроссмейстеров.

А если по фамилиям, то это Непомнящий, Карлсен, Накамура, Со и другие…

Ух, борьба за титул ожидается очень жаркой!

Непомнящий против Карлсена

В турнире примут участие восемь гроссмейстеров – четверо приглашённых международной федерацией и четверо прошедших отбор.

Ян Непомнящий Фото: fide.com

Среди приглашённых – действующий чемпион по шахматам Фишера американец Уэсли Со, пока ещё чемпион мира по классическим шахматам норвежец Магнус Карлсен, сильнейший шахматист Исландии (реверанс в сторону хозяев чемпионата) Хьйёрвар Стейн Гретарссон, а также лучший шахматист России Ян Непомнящий.

Да, он тоже получил персональное приглашение, и это вполне оправданно. В конце концов, Непомнящий этим летом получил возможность сыграть с Карлсеном за звание чемпиона мира, пусть и в другую разновидность шахмат. Но Магнус от классического матча с россиянином отказался и в следующем году потеряет свой титул. А в шахматы Фишера они будут биться!

Владимир Федосеев Фото: fide.com

Кто ещё четверо? Самый популярный шахматный блогер-стример мира американец Хикару Накамура, немец Маттиас Блюбаум, действующий чемпион мира по быстрым шахматам узбек Нодирбек Абдуссаторов и россиянин Владимир Федосеев. Они прошли этапы отбора, организованные крупнейшими платформами chess.com и lichess.org.

Групповой турнир, полуфинал и финалы

Турнир будет проходить как футбольный – с групповым этапом и матчами плей-офф. Состав групп будет определён жеребьёвкой.

В каждой группе по четыре гроссмейстера, в полуфинал выходят по два лучших. На групповом этапе участникам предстоит сыграть четыре круга, то есть по 12 партий. Правила начисления очков – как в классических шахматах, одно очко за победу, 0,5 очка за ничью, поражение, естественно, ничего не принесёт.

В полуфиналах, матче за третье место и финале гроссмейстерам предстоит сыграть по четыре партии. В случае равенства очков – две дополнительных блиц-партии, если и они не выявят победителя, то армагеддон. Формат каждой партии, кроме блица и армагеддона, – по 25 минут на 30 ходов, затем дополнительные пять минут на часах и по пять секунд за каждый сделанный ход.

Призовой фонд финала – 400 тысяч долларов! Таким фондом не каждый классический супертурнир может похвастать.

Хикару Накамура Фото: fide.com

Что такое шахматы Фишера

Чемпионат мира по шахматам Фишера пройдёт под эгидой ФИДЕ лишь во второй раз. Первый был в 2019-м, и тогда в финале Уэсли Со разгромил Магнуса Карлсена. До этого проводились фестивали по шахматам-960.

Почему они так называются? По количеству вариантов начальной расстановки. Именно это и отличает их от классических шахмат. Придумал шахматы-960 гениальный американец Роберт Фишер.

В начальной расстановке пешки остаются на своих местах, а вот остальные фигуры в произвольном порядке переставляются по первому и восьмому рядам. Главное только, чтобы слоны каждой из армий остались разнопольными, а ладьи располагались по разным бокам от короля, чтобы оставалась возможность для рокировок. Расстановка определяется жребием перед каждой новой партией.

Предстоящий чемпионат обещает стать невероятно интересным.