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Украинская прыгунья Ярослава Могучих номинирована на звание лучшей легкоатлетки мира — посмеют ли не отдать ей победу?

Украинскую легкоатлетку номинировали на все престижные премии. Сколько призов ей отдадут?
Ангелина Николаева
Могучих номинирована на звание лучшей легкоатлетки
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Ярослава Могучих борется за звание лучшей легкоатлетки мира и Европы. Посмеют ли ей не отдать победу?

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Могучих номинирована на звание лучшей легкоатлетки мира 2022 года по версии World Athletics. Ранее вместе с Андреем Проценко она стала финалисткой в номинации FairPlay и попала в тройку лучших легкоатлеток года в Европе.

Всего на звание лучшей легкоатлетки мира претендуют 10 девушек, выбранных специальной группой экспертов. При отборе участниц учитывались результаты спортсменок на чемпионате мира в Юджине, чемпионате мира в помещении, различных однодневных турнирах и на других мероприятиях.

Ярослава Могучих

Ярослава Могучих

Фото: Alex Pantling/Getty Images

Могучих уже попала в десятку лучших

Помимо Ярославы Могучих, на звание лучшей легкоатлетки мира номинированы: нигерийка Тоби Амусан (100 метров с барьерами), ямайские спринтерши Шелли-Энн Фрейзер-Прайс и Шерика Джексон, американки Чейз Или (метание ядра) и Сидни Маклафлин (400 м), перуанка Кимберли Гарсия (ходьба), кенийка Фаит Кипьегон (1500 м), Юлимар Рохас из Венесуэлы (тройной прыжок) и Шона Миллер-Уйбо с Багамских островов (400 м).

В этом году Могучих выиграла чемпионат мира в помещении, завоевала серебро чемпионата мира в Юджине и показала лучший результат сезона в мире, прыгнув на 2,05 м. Также Могучих впервые выиграла финал Бриллиантовой лиги, тем самым прервав серию побед россиянки Марии Ласицкене, которая не смогла принять участие в соревнованиях из-за отстранения российских спортсменов. Кстати, сама Ласицкене была номинирована на звание лучшей легкоатлетки мира в 2020 году, но тогда победительницей в номинации стала ямайская бегунья Элейн Томпсон.

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В ходе трёхстороннего голосования, по результатам которого будут определены пять финалисток, члены совета World Athletics и представители семьи World Athletics проголосуют за лучших атлетов по электронной почте, а болельщики смогут оставить свой голос в социальных сетях. Голосование завершится 31 октября.

Победительница будет объявлена World Athletics в начале декабря.

Ранее никому из украинских спортсменов не удавалось выиграть в номинации «Лучший легкоатлет года». Что касается спортсменов из России, то Елена Исинбаева трижды побеждала в этой номинации, а в 1996 году лучшей легкоатлеткой мира была признана Светлана Мастеркова.

«Продемонстрировали невероятную стойкость»

Стоит напомнить, что ранее Ярослава Могучих вместе с украинским прыгуном в высоту Андреем Проценко попала в тройку финалистов в номинации FairPlay по итогам чемпионата мира – 2022 в Юджине. Победители этой номинации также будут объявлены в начале декабря.

«Ярослава Могучих и Андрей Проценко продемонстрировали невероятную силу и стойкость, сумев завоевать серебро и бронзу соответственно, несмотря на огромные трудности, с которыми они сталкиваются из-за текущей ситуации на Украине», – говорится в сообщении на официальном сайте World Athletics.

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Также Ярослава Могучих вошла в тройку финалистов за звание лучшей легкоатлетки года в Европе. В топ-3 также попала рекордсменка Европы в беге на 400 метров с барьерами Фемке Бол из Нидерландов и чемпионка мира в многоборье Нафиссату Тьям. Победительницу назовут 22 октября.

Можно сказать, что Могучих номинирована на все престижные премии в лёгкой атлетике, и нет никаких сомнений, что с учётом политической ситуации какие-то награды она получит. Вопрос лишь в том, соберёт ли она их все?

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Теги Другие Лёгкая атлетика Ярослава Могучих •••

Заглавное фото: Patrick Smith/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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