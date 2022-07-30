Политика важнее честности. Украинку Могучих номинировали на особую премию по итогам ЧМ

Речь о премии Fair Play Awards. В 2013 году наш легкоатлет получил её за дружбу с американцами. И снова решение будет политическим?

Чемпионат мира — 2022 по лёгкой атлетике завершился, а интересные новости о турнире всё ещё приходят. Так, 28 июля World Athletics объявила номинантов на премию Fair Play по итогам ЧМ в США. В число кандидатов на её получение попали украинские спортсмены Ярослава Могучих и Андрей Проценко.

Что это вообще за премия и как в число номинантов попали украинцы?

Мир, дружба, Fair Play

Премия Fair Play Awards была создана World Athletics совместно с Международным комитетом честной игры (CIFP). Вручается награда с 2003 года после каждого чемпионата мира. Сперва премию получали уже завершившие карьеру легкоатлеты, которые внесли большой вклад в коммуникацию между спортсменами во всём мире или соответствовали духу Fair Play: британец Джонатан Эдвардс, намибиец Фрэнки Фредерикс, немка Хайке Дрекслер, американец Майк Пауэлл, немец Ларс Ридель и японец Коджи Мурофуси.

В 2013 году премия была вручена советскому спортсмену Игорю Тер-Ованесяну. Так World Athletics решила отметить заслуги прыгуна. Причём не столько на спортивной арене, сколько на, так скажем, политической.

«Он прославился своей дружбой с американскими спортсменами и другими спортсменами со всего мира, продемонстрировав способность спорта преодолевать политические разногласия», – писали в World Athletics.

В последние годы награды стали вручаться действующим спортсменам непосредственно за эпизоды, произошедшие на чемпионатах мира. После ЧМ-2017 награду получила испанка Рут Бейтья, которая после квалификации подошла утешить итальянку Алессию Трост. У представительницы Италии незадолго до чемпионата мира умерли мама и тренер, а непопадание в финал добило спортсменку, и она разрыдалась.

В 2019 году премию завоевал Браима Дабо из Гвинеи-Бисау. В забеге на 5000 метров Дабо пожертвовал своим результатом, чтобы помочь сопернику Джонатану Басби из Арубы, которому стало плохо, добраться до финиша. Что интересно, в числе номинантов была также американка Сэнди Моррис, которая после поражения в финале от российской прыгуньи с шестом Анжелики Сидоровой подошла поздравить россиянку с победой.

«Они продемонстрировали невероятную силу и стойкость»

В середине июля World Athletics объявила, что по итогам ЧМ-2022 также будет вручена награда Fair Play, и попросила зрителей писать в федерацию об интересных моментах «честной игры» во время соревнований.

26 июля был оглашён шорт-лист номинантов премии. Туда попали семь спортсменов. Так, на премию совместно претендуют Кэти Нажотт и Холли Брэдшоу. Брэдшоу получила травму и снялась с финала турнира, уступив место другим спортсменам, а Нажотт поддержала спортсменку и после повреждения во время соревнований, и после, защитив от хейта в социальных сетях. За поддержку соперника номинирована и тренер Катарина Джонсон-Томпсон, которая утешала Софи Вайссенберг после трёх заступов в прыжках в длину.

За награду борется и Ноа Лайлз, который согласился сыграть с ребёнком-фанатом в «камень-ножницы-бумага» и проиграл ему, а также Эндрю Поцци, поспешивший на помощь к сопернику Петру Свободе, получившему травму.

Единственными, кто был номинирован не за конкретный поступок на чемпионате мира, стали украинцы Ярослава Могучих и Андрей Проценко. В World Athletics объяснили номинацию силой духа спортсменов.

«Ярослава Могучих и Андрей Проценко продемонстрировали невероятную силу и стойкость, сумев завоевать серебро и бронзу соответственно, несмотря на огромные трудности, с которыми они сталкиваются из-за текущей ситуации на Украине», – говорится в официальном заявлении.

Честно ли они номинированы? Да, потому что ограничений или критериев попадания в число кандидатов на получение премии нет. Тут дело в том, как каждый человек определяет для себя понятие «Fair Play». Можно лишь сказать, что в последние годы внимание к себе привлекают не общие моменты или стойкость любого из спортсменов, а именно поступки, показывающие заботливое и человеческое отношение к соперникам.

В течение недели болельщики в социальных сетях World Athletics смогут выбрать момент, который, по их мнению, наиболее чётко отражает понятие Fair Play. Полученные результаты будут суммированы с голосами официального жюри и определены три финалиста. А победитель будет объявлен в конце года на вручении премии World Athletics Awards в Монако.

Если честно, нет никаких сомнений, что победителем станет кто-то из украинских атлетов, а может быть, оба сразу. Мир сейчас таков, что политические акции куда важнее человеческих поступков. Очень жаль, что у номинантов, которые действительно действовали в духе фэйр-плей, на победу в этот раз шансов нет. Политика в наши дни превыше всего, увы.