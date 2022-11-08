«Никакая медаль не может оправдать это». Новые детали скандала в художественной гимнастике

В художественной гимнастике недавно разразился большой скандал. Сразу две итальянские спортсменки обвинили тренеров в травле. Бывшие гимнастки сборной Италии 19-летняя Нина Коррадини и 21-летняя Анна Баста рассказали о постоянных унижениях и оскорблениях со стороны тренеров, а также о чрезмерных ограничениях, которые привели к серьёзным проблемам со здоровьем и раннему завершению спортивной карьеры.

В начале ноября эта драматичная история получила продолжение: ещё одна спортсменка рассказала о «психологических пытках» и проблемах со здоровьем, которые возникли из-за чрезмерно жёсткого отношения тренеров.

«Все гимнастки должны быть сиротами»

Своей историей поделилась 21-летняя Алиса Аиелло. В соцсетях она рассказала, что перенесла в период с 2013 по 2016 год, когда тренировалась в клубе l’Armonia d’Abruzzo в городе Кьети.

Алиса призналась, что боялась говорить о прошлом из-за страха возвращения к старым травмам. Но всё же сделала это, желая помочь молодым спортсменкам, которые могут столкнуться с подобными проблемами.

«Мне было 11 лет, когда я решила переехать в Кьети, чтобы осуществить свои мечты. В начале всё было хорошо, но потом начались проблемы. Я весила 30 кг, когда туда приехала, но меня поставили на весы. Мне посчастливилось всегда быть худой от природы, однако меня взвешивали дважды каждый день. Я знала, что худая, но каждое утро мне снился кошмар, что я прибавила 100 грамм. И чем больше я проводила времени в этом зале, тем больше моё тело болело».

Алиса Аиелло Фото: Из личного архива спортсменки

Девушка рассказала, что давление со стороны тренеров касалось не только её веса, но и получения образования. Спортсменке ежедневно внушали, что из-за посещения государственной школы в гимнастике у неё ничего не получится.

«Психологических пыток было много, и касались они не только веса, для меня это был кошмар даже со школой. Мои родители всегда защищали мой выбор, отец специально приезжал с Сицилии, чтобы поговорить с тренерами. Но каждый раз, когда беседа заканчивалась, я понимала, что будут последствия, которые обрушатся на меня во время тренировки. Самая милая фраза, которую слышали мои родители: все гимнастки должны быть сиротами».

«Я улыбалась, даже когда умирала внутри»

Из-за проблем с питанием и психологией у взрослеющей гимнастки начались серьёзные проблемы со здоровьем и замедлился рост.

«В 14 лет за мои единственные 10 дней каникул я набрала два килограмма. Я вернулась в спортзал и была уверена, что всё будет хорошо, так как я выросла, но ошиблась, меня отправили бегать на улицу под солнце, пока не вернусь в свой прежний вес. Я думала, что смогу пройти через это, но ошиблась.

Моё тело перестало расти, я оставалась маленькой, в то время как другие росли. Мои родители забеспокоились и повели меня к врачу. Выяснилось, что мой костный возраст соответствует девятилетней девочке (а мне было 15). Я продолжила хорошо питаться, мама помогала мне в этом, но мой разум решил замерзнуть. Я начала страдать от головных болей, сначала редко, а потом каждый день».

Алиса Аиелло Фото: Из личного архива спортсменки

Только в 15 лет девушка смогла признаться родителям, что с ней происходит, после чего её забрали из l’Armonia d’Abruzzo.

«Я была замкнутым ребёнком, всегда улыбалась другим, даже когда умирала внутри, поэтому мои родители, несмотря на беспокойство, продолжали поддерживать и защищать меня в моём выборе. В 15 лет я уже не могла скрывать всё, что чувствовала, за улыбкой и решила написать письмо маме, потому что не могла сказать вслух, что со мной происходит, и меня забрали.

Моё тело решило освободить всё, что я хранила внутри годами. Я месяц сидела дома с сильной лихорадкой и инфекцией во рту, из-за которой не могла есть. После этого опыта, между госпитализациями и обмороками, я возвращалась в зал и в школу, шатаясь, потому что не могла стоять, но я была счастлива».

«Возвращалась домой на костылях»

Девушка начала лечение у гомеопата, и постепенно её здоровье пришло в норму, а организм вновь стал расти. В последние годы она тренировалась и выступала за клуб Fabriano, где подход тренеров был совершенно другим.

«Я нашла то место, где моё здоровье на первом месте для меня и моего тренера, которая, увидев меня, сказала: «Ты должна набрать вес как минимум 45 кг, чтобы вернуться к тренировкам». Эту фразу я никогда не забуду, для меня было невероятно, что кто-то сказал, что я слишком худая».

Алиса Аиелло объяснила, что не бросала гимнастику из-за любви к этому виду спорта. Однако стерпеть насилие и унижения она не могла.

«Я не собиралась уходить, поэтому перенесла всё, что случилось со мной. Некоторые говорят: «Чтобы заниматься этим видом спорта, нужны жертвы, а не жалобы». И я хотела бы ответить им: «Мы хорошо знали, что такое жертвы».

У меня был губчатый отек кости до предела со стрессовым переломом четвёртой плюсневой кости, я ходила в школу на костылях, в спортзал и тренировалась, а затем возвращалась домой на костылях, каждый вечер моя нога всё больше и больше опухала, но я не могла остановиться.

Алиса Аиелло Фото: Из личного архива спортсменки

На одном из чемпионатов у меня была травма правого бедра. После финала я не могла ходить, лежала в коридоре за трибунами, не хотела плакать, но слёзы текли. Чтобы не беспокоить маму, я позвонила папе и сказала, что больше не могу двигаться. Я знала, что у меня есть три позвоночные протрузии, которые полностью парализовали часть моей спины, не говоря уже о боли.

Знаете, почему я продолжала заниматься после всего этого? Потому что гимнастика – это то, что я любила больше всего на свете. Мы готовы жертвовать ради того, что любим, но терпеть насилие и унижение – нет».

«Нет медали, которая сможет это оправдать»

Представители клуба l’Armonia d’Abruzzo, где тренировалась Алиса Аиелло, отреагировали на громкое признание спортсменки. Также они отметили, что оставляют за собой право защищаться в суде.

«Мы глубоко сожалеем и сильно удивлены этому заявлению. Спортсмены защищены, за ними внимательно следят психологи, диетологи и физиотерапевты, как это происходит во всех спортивных командах высокого уровня. Что касается питания, спортсмены могут обращаться к диетологам, предложенным командой, или к тем, которые им нравятся. В учебном процессе также гарантируется максимальная свобода в выборе учебного заведения», – приводят слова представителей организации итальянские СМИ.

Алиса Аиелло с другими гимнастками Фото: Из личного архива спортсменки

Глава местной федерации гимнастики заявил, что ранее в этом клубе подобных проблем не возникало, однако организация уже привлекла прокуратуру для проверки информации о нарушениях в спортивном клубе.

О произошедшем высказался даже министр спорта Италии Андреа Абоди.

«Медали – это предмет национальной гордости, но никогда не будет медали, которая сможет оправдать такое поведение. Наша задача сейчас — всё проверить. Эпизоды с отдельными спортсменами ещё не означают, что это происходит постоянно. Я беру время на изучение деталей», – цитирует Абоди Eurosport.