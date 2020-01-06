Унижение за свой счёт. Почему Россия должна отдать ВАДА ещё $ 1 млн

Всемирное антидопинговое агентство уже пять лет старательно превращает Россию в изгоя мирового спортивного движения. Против нас вводят санкции, одни жёстче других, заставляют отказываться от национальных символов и вообще обращаются как с закоренелым преступником, виновность которого даже не нуждается в доказательствах. Однако раз в году ВАДА словно меняет линзы и видит в России не вселенское допинговое зло, а одного из крупнейших участников международной борьбы за чистый спорт.

Когда приходит время собирать взносы

В декабре 2019 года ВАДА в очередной раз унизило российских спортсменов и растоптало их надежды на участие в Олимпиаде под родным флагом. А уже в январе 2020-го как ни в чём не бывало требует у нашей страны больше $ 1 млн.

Неужели Россия снова молча выпишет чек и профинансирует издевательство над собственным спортом?

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С России требуют миллион долларов

Всемирное антидопинговое агентство в ноябре 2019 года отметило 20-летний юбилей. Как и многие спортсмены, организация подошла к этому рубежу в расцвете сил. Небывалый скандал вокруг Олимпиады в Сочи позволил ВАДА значительно укрепить позиции, а заодно добиться рекордного бюджета. В 2020 году финансирование агентства составит $ 37,44 млн. Рост произойдёт на основании решения о ежегодном увеличении бюджета на 8% в период с 2019 по 2022 год.

Половину суммы перечислит на счёт ВАДА Международный олимпийский комитет, а ответственность за финансирование второй половины ляжет на плечи правительств 193 государств мира. При этом величина взносов для разных государств отличается в тысячи раз: некоторые страны Африки должны заплатить ВАДА всего по $ 637, а вклад США в дело борьбы с допингом составит $ 2,7 млн. На втором месте Япония ($1,5 млн), на третьем — Канада ($ 1,35 млн). Впервые превысят $1 млн взносы европейских стран – Россия, Германия, Франция, Италия и Великобритания пополнят казну ВАДА на 1 млн.16 тыс. долларов каждая.

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Почему все платят по-разному?

В первые два года существования ВАДА его бюджет полностью формировал МОК, который и выступил инициатором создания организации в качестве инструмента для борьбы с допингом. Одновременно с ВАДА в ноябре 1999-го была образована Международная межправительственная консультативная группа по борьбе с допингом в спорте. Её члены провели за три года пять встреч, по итогам которых был выработан механизм финансирования ВАДА со стороны правительств. Финансовая нагрузка была распределена между регионами следующим образом: Европа – 47,5%, Америка – 29%, Азия – 20,46%, Австралия и Океания – 2,54%, Африка – 0,5%.

В каждом регионе соотношение выплат между отдельными странами определяется по-своему под надзором со стороны члена фонда ВАДА. Ежегодно эта информация доводится до правления организации, которое выставляет государствам индивидуальные счета. В Старом Свете консультации о распределении взносов проходят на базе Совета Европы и Европейского союза. В 2002 году для подсчёта выплат была установлена шкала, рассчитанная для стран-участниц Европейской культурной конвенции. В её основе лежат показатели ВВП и численность населения. Согласно данной шкале Великобритания, Германия, Франция, Италия и Россия должны вкладывать по 11,4% от общего размера взносов Европы в бюджет ВАДА.

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Куда уходят деньги?

Осенью 2014-го Всемирное антидопинговое агентство утвердило стратегический план работы до 2019 года включительно. В числе 11 приоритетных направлений значились контроль работы региональных и национальных антидопинговых агентств, модернизация антидопингового мониторинга, развитие сферы расследований, учебная и научная деятельность. Интересно, что отдельным пунктом стояло «управление результатами различных расследований ВАДА, связанных с Россией».

Скандал вокруг нашего спорта стал мощнейшим козырем в руках руководства ВАДА. Каждый, кто усомнился бы в обоснованности увеличения бюджета, мог быть уличён в симпатиях к России со всеми вытекающими. Вот и пришлось членам современного Союза меча и орала шире раскрыть свои кошельки. Но на деле же все расходы на расследования в отношении России сама Россия потом и оплачивает – как обязательное условие снятия санкций. В нынешней ситуации, например, на РУСАДА наложен штраф в размере $ 100 тыс., а стоимость расследования оценивается в $2 млн. И это не считая взноса, разумеется.

А если не заплатим?

Взносы в бюджет ВАДА являются обязательными для всех стран. Пока руководство организации никаких серьёзных мер в отношении должников не принимало, но вряд ли России стоит рассчитывать на такую же лояльность, как в отношении Чада или Судана. Без уплаты взносов и без того сложный процесс восстановления прав российских спортсменов будет лишён шансов на успешное завершение.

В мире всего восемь стран, готовых ежегодно платить ВАДА более $ 1 млн, и боссы агентства сделают всё, чтобы не потерять одного из крупнейших инвесторов. Добровольно отдавать миллион долларов на борьбу с самим собой – сомнительное удовольствие, но адекватного выхода пока не видно. Да, можно встать в позу и отказаться платить, однако в таком случае надо либо готовиться к вечной изоляции, либо надеяться, что ВАДА просто исчезнет вместе с нашими долгами.

Если же Россия хочет в обозримом будущем вернуться на Олимпиады с флагом и гимном, то придётся платить.