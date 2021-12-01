Допинг в шахматах реален. Зачем Магнуса Карлсена заставили сдавать допинг-тест?

Шахматистов тоже терзают допинг-офицеры. Препараты, улучшающие игру, существуют. Но на них ещё никто не попадался.

После третьей партии матча за титул чемпиона мира между Магнусом Карлсеном и Яном Непомнящим в Дубае произошёл довольно забавный эпизод: главный арбитр напомнил норвежцу о необходимости пройти процедуру допинг-контроля. Реакция действующего чемпиона была яркой – разочарованная гримаса и обречённое пожимание плечами.

Карлсен всегда выступал против этой процедуры. И действительно – зачем его заставили сдавать допинг-тест? Существует ли вообще допинг в шахматах и как он может влиять на игроков?

«Буду плохо играть – начну экспериментировать»

Перед чемпионским матчем оба соперника отвечали на вопрос о допинге.

«Если в какой-то момент матча мой уровень игры резко упадёт, то я начну экспериментировать, но сейчас не вижу в этом необходимости», – отшутился Карлсен.

«Я не знаю ни одного медицинского препарата, который мог бы вам помочь играть в шахматы лучше, – подчеркнул Непомнящий. – Проблема допинга в шахматах заключается в читерах – тех людях, которые играют с наушниками в ушах или используют телефон, но выдвинуть им обвинение можно только в том случае, если их поймали с поличным».

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Карлсен является давним противником проверок шахматистов на допинг. Не потому, что боится – вдруг что-то найдут, а потому, что считает это бессмысленным.

Кстати, норвежец резко выступал против попытки наказания гениального украинского гроссмейстера Василия Иванчука в 2008-м. Если бы Иванчука тогда наказали, в шахматном мире наверняка произошёл бы раскол.

«Зачем было к нему подходить?»

Прежде чем вернуться к истории с Иванчуком разберёмся, почему шахматисты вообще стали проходить процедуру допинг-контроля. Бывший президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов очень хотел, чтобы шахматы попали на Олимпиаду. На зимнюю или летнюю – одиозному чиновнику, общавшемуся с инопланетянами и вкачавшему в мировые шахматы десятки миллионов личных средств, было совершенно всё равно. И 20 лет назад ФИДЕ подписала Кодекс ВАДА.

Но первая же попытка заставить топ-шахматиста сдать допинг-пробу громко провалилась. Когда представитель ВАДА на шахматной Олимпиаде в словенском Бледе в 2002-м подошёл к лидеру сборной России Гарри Каспарову, тринадцатый чемпион мира просто сделал вид, что не слышал просьбы пройти на допинг-контроль. Но огонь в глазах Каспарова сверкнул так ярко, что повторного предложения не последовало.

Спустя два года две сборные всё-таки были наказаны за отказ пройти процедуру. Представители команд Папуа-Новой Гвинеи и Бермуд отправили допинг-офицера куда подальше, а их результаты на шахматной Олимпиаде — 2004 в Испании были аннулированы. И это, кажется, единственный случай в истории мировых шахмат, когда в ход партии вмешалось ВАДА.

А через четыре года на шахматной Олимпиаде в Дрездене произошёл тот самый скандал с Иванчуком. На предложение судьи после заключительной партии турнира пройти допинг-тест Василий Михайлович отреагировал очень резко, заявив, что это просто унижение. ФИДЕ пригрозила сборной Украины санкциями. Украинские шахматисты тогда заняли третье место, а Иванчук как раз в последней партии проиграл американцу Гате Камскому.

«Ну зачем было подходить к Василию сразу после партии? Он потерпел обидное поражение от Гаты Камского, был очень расстроен. Ведь наша команда до последнего тура претендовала на первое место, а тут такой срыв… Неужели кто-то думает, что Иванчук отказался от проверки, испугавшись, что у него найдут допинг?! Да зачем он ему? Иванчук столько лет играет в шахматы на высоком уровне. Какой допинг?» – выплеснул эмоции в разговоре с журналистами главный тренер сборной Украины Владимир Тукмаков.

«Даже булочки с маком нельзя!»

Информация о возможном наказании Иванчука, которому грозила двухлетняя дисквалификация, взбудоражила шахматный мир. Ведущие гроссмейстеры подготовили открытое письмо на имя Илюмжинова. Одним из тех, кто резко выступил против попытки наказания украинца, был 18-летний, тогда ещё только набиравший силу Магнус Карлсен.

Специальная комиссия ФИДЕ нашла возможность замять скандал. Оказалось, что Иванчук был совершенно прав, так как на допинг-контроль его пригласил не представитель антидопингового агентства, а обычный судья, и сделал он это не на русском или украинском языке, а на английском. Единая позиция ведущих гроссмейстеров вынудила чиновников пойти на попятную.

Впрочем, допинг-офицеры всё же терзают шахматистов на крупнейших турнирах: матчах за звание чемпиона мира, Кубках мира, шахматных Олимпиадах, чемпионатах Европы. Но на чемпионате России, например, эту процедуру участники не проходят.

«У нас тоже берут допинг-пробы, мы ведь тоже спортсмены. Наверное, их нужно сдавать. Вдруг кто-то захочет поднять себе выносливость. Во время соревнований сидишь по пять часов за доской на протяжении двух недель. Но на эту тему совсем мало исследований, – признавалась экс-чемпионка мира Александра Костенюк. – Каждый раз нам высылают целый список того, к чему особенно надо быть внимательным. Например, во время турниров под категорическим запретом булки с маком – мак вызывает какую-то ложную пробу на морфин. Но у нас нет такого, чтобы офицеры антидопинговой службы приходили домой в 6 утра. Проверяют только во время соревнований. Хотя мы сообщаем, где находимся, соблюдаем все правила, но не знаю случаев, чтобы к кому-то приходили домой».

«В шахматах нет реального допинга, но есть читерство, и борьба с ним – один из наших приоритетов», – заявил нынешний президент ФИДЕ Аркадий Дворкович.

Препарат для шахматистов?

Шахматисты не верят в наличие препаратов, которые могли бы им помочь во время партии. А зря. Такие препараты есть. В 2017 году были опубликованы результаты исследования, проведённого учёными из разных стран. Они выяснили, что модафинил и метилфенидат (с этими препаратами прекрасно знакома олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике американка Симона Байлз), которые содержатся, например, в «Риталине», повышают уровень игры в шахматы.

Четыре десятка шахматистов-мужчин, согласившихся принять участие в исследовании, были поделены на две группы. Одним давали реальный допинг, а другим – безвредные таблетки под видом допинга. Те, кто получал «Риталин», улучшили свой уровень игры в партиях против компьютерной программы, но дольше размышляли над ходами. Препарат лучше всего действовал на участников эксперимента, когда у них не было временных ограничений на партию.

Среди 40 шахматистов не было ни одного международного гроссмейстера, но результаты всё равно интересны. Получается, что есть медицинские методы, позволяющие улучшить свою игру в классические шахматы. В быстрые и блиц – нет. Впрочем, шахматисты всё же предпочитают другой, вполне законный способ улучшить результаты. Больше тренироваться.