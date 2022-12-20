Четырёхкратный чемпион мира не выигрывал рейтинговые турниры почти два года. Неужели он возвращается?

«Эта победа значит многое, если не всё». Марк Селби не сдержал слёз после успеха в финале

В Брентвуде (Англия) завершился престижный турнир English Open. Победителем стал Марк Селби, который в финале одолел Люка Бреселя (9:6).Для четырёхкратного чемпиона мира этот трофей стал первым за 19 месяцев, и после победы Селби не смог сдержать слёз. Однако English Open запомнился не только эмоциями чемпиона. На турнире в Брентвуде случилось несколько скандалов, а также был установлен новый крутой рекорд.

«Не чувствовал ни рук, ни ног»

Соревнования в Англии начались с неприятных инцидентов. Из-за плохой погоды несколько снукеристов, в том числе Шон Мёрфи и Марк Аллен, едва успели добраться до Брентвуда к первым матчам турнира. Рейс Мёрфи из Дублина был отменён из-за мороза, поэтому ему пришлось вернуться домой и глубокой ночью плыть на пароме, а потом ехать десятки километров на машине. Несмотря на такое стечение обстоятельств, Шон в первом раунде квалификации сумел обыграть Энтони Хэмилтона (4:2).

«Я спал не больше двух часов, – сказал Мёрфи. – Для меня было облегчением просто добраться до места проведения, и я рад хорошо сыграть и победить».

Аналогичная ситуация случилась и у Марка Аллена. Несколько его рейсов также были отменены, и ему пришлось добираться на машине. К счастью, ему удалось в первом раунде квалификации одолеть Митчелла Мэнна (4:1). Правда, возникла другая проблема – на арене, где проходили матчи, было очень холодно.

«Рад закончить после катастрофических суток. Отмена рейса, почти без сна, ранний старт, перелёт в Бирмингем, 2,5 часа на такси и почти сразу же игра на морозе, когда я не чувствовал ни рук, ни ног», – написал Аллен.

На некомфортную температуру жаловался и Марк Селби. Во время матча Шутник из Лестера смеясь попросил у зала грелку и спросил у арбитра, будет ли так холодно весь день. «Было ощущение, что стол был на улице! – признался после матча чемпион мира. — Я дул себе на руки после каждого удара. Надеюсь, к моему следующему матчу здесь будет гораздо теплее».

«Я не задевал его!»

Следующим знаковым событием турнира стал небольшой скандал с участием Нила Робертсона. Во втором раунде квалификации австралиец встречался с Эллиотом Слессором. Мельбурнская машина не оставила шансов своему сопернику, одолев его со счётом 4:0. Но ему пришлось понервничать.

После одного из ударов судья Татьяна Уолластон засчитала Робертсону фол, которого не было. Арбитр посчитала, что снукерист коснулся синего шара, когда играл с рестом в непосредственной близости от него. После матча австралиец заявил, что не задел шар, так как не слышал характерного звука при касании. В пользу Нила говорит и телевизионный повтор, на котором чётко видно, что кий не коснулся синего. Однако оспаривать решение рефери Робертсон не стал, лишь отметил потом, что все имеют право на ошибку.

«Я знал, что не задевал его! Но это неважно, все ошибаются, поэтому и придумали карандаши с ластиками на конце», – философски заметил Нил.

Небольшой судейский скандал – не единственное, чем для Робертсона запомнится турнир. В четвертьфинале он встречался с Марком Уильямсом. Австралиец без особых проблем одержал победу (5:3), но примечательным было другое. В четвёртом фрейме Уильямс сделал третий в своей карьере максимальный брейк. Прошлый максимум валлиец сделал аж 12 лет назад – в 2010-м. Но самое интересное в том, что 47-летний Марк стал самым возрастным снукеристом, которому удавалось сделать максимум!

«Он не в своём уме»

Не менее знаменательным стал вылет Ронни О’Салливана на ранних стадиях. Ракета без проблем прошёл квалификацию, обыграв Бена Мартенса (4:3) и Дечавата Пумчжаенга (4:2). В фееричном матче с Пумчжаенгом Ронни позволял себе веселиться, а после него в шутку назвал соперника сумасшедшим.

«Блестящий игрок, люблю играть с ним, он фантастический, очень весёлый, – рассказал О’Салливан. – Он не в своём уме! Я думал, что постараюсь больше не думать об этом. Сегодня я хотел быть более сумасшедшим, чем Пумчжаенг, и мне это удалось! Вообще, он просто с другой планеты, я хочу на эту планету, отвезите меня туда, пожалуйста! Илон Маск, отвези меня на Пумчжаенг!»

Но дальше Ракете было совсем не до шуток. В 1/16 финала он проиграл Марку Гоулду (4:1).Большое количество ошибок позволили парню по прозвищу Золотой стандарт одержать первую в карьере победу над Ронни. Правда, уже в следующем раунде Гоулд вылетел от Эшли Хагилла (1:4).

«Для меня эта победа значит многое, если не всё»

А теперь к главному – финалу English Open. В решающем матче сошлись Марк Селби и Люк Бресель. Англичанин на турнире одолел Ноппона Саенгхама (4:3), Джо О’Коннора (4:2), У Ицзэ (4:1), Шона Мёрфи (4:3), Аллистера Картера (5:3) и Нила Робертсона (6:4). Бресель в другой половине турнирной сетки выиграл у Марка Джойса (4:3), Оливера Лайнса (4:2), Скотта Дональдсона (4:1), Джейми Джонса (4:2), Джадда Трампа (5:1) и Марка Аллена (6:2).

Фаворитом финала, разумеется, был Селби. На стороне Шутника из Лестера было и большее число титулов, и статистика встреч с Бреселем (четыре победы против двух). Собственно, сперва преимущество было заметно и в игре: Марк взял первые три фрейма, после чего из-за ошибки отдал один, а затем и вовсе позволил бельгийцу неожиданно сравнять счёт – 4:4. Но в вечерней сессии преимущество было на стороне Селби. Он взял первые два фрейма, на что Бресель ответил сотенным брейком. Следующие три партии прошли по аналогичному сценарию. А последний фрейм остался за Марком – 9:6.

Для Шутника из Лестера эта победа стала первой почти за два года. Неудивительно, что англичанин не смог сдержать эмоций и заплакал.

«Для меня эта победа значит многое, если не всё, – поделился своими эмоциями Марк. – Пожалуй, это моё самое большое достижение. Понятно, что я четыре раза выигрывал чемпионат мира, да и много других турниров, но за последний год я пережил жесточайший спад, а затем некоторый подъём, и, конечно, это измотало меня и морально, и физически.

Поэтому сегодняшний день особенный для меня. Когда я забил матчбол, я посмотрел на Викки (супругу Викторию Лейтон. – Прим. «Чемпионата»), и у меня на глаза навернулись слёзы. Потом во время послематчевых интервью мне было сложно говорить, я буквально выдавливал из себя слова. Думаю, это хорошо отражает, насколько всё это сложно для меня. Если бы я проиграл, то расстроился бы, но при этом всё равно осознавал бы, насколько большой путь я прошёл. То, что я победил, вовсе не означает, что сейчас я начну всё выигрывать. Может, для очередного триумфа опять понадобится 19 месяцев».

Но по итогам минувшей недели Селби может быть по-настоящему доволен собой. Шутник из Лестера за победу получил £ 80 тыс. (около 6,45 млн рублей) и поднялся на вторую строчку мирового рейтинга.