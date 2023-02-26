Гениальный шведский прыгун творит невероятное! Таких рекордов не ставил даже великий Бубка

Олимпийский чемпион Арман Дюплантис преодолел планку на высоте 6,22 м с огромным запасом. Кажется, он готов прыгнуть и на 6,50!

В конце февраля швед Арман Дюплантис улучшил и без того фантастический мировой рекорд в прыжках с шестом. На турнире «Все звёзды шеста» во Франции олимпийский чемпион и действующий чемпион мира с гигантским запасом преодолел планку на высоте 6,22 метра. Это космос какой-то!

Летом в Юджине шведский рекордсмен впервые в карьере завоевал титул чемпиона мира. Со второй попытки он преодолел планку на высоте 6,21 м. Тогда Дюплантис с первой попытки даже до планки не долетел, но потом сменил шест на более жёсткий и отправился куда-то в небеса.

В текущем зимнем сезоне Арман принял участие в четырёх турнирах и всякий раз улетал за шесть метров. Апогеем этой части сезона для него стали «Звёзды шеста» в Клермон-Ферране. Понятно, что Дюплантис на 99,99 процента был победителем ещё до старта. Но от него ждали не победы, а рекорда.

Права на видео принадлежат World Athletics. Посмотреть его можно на официальном YouTube-канале издания L’Equipe.

Швед размялся на недосягаемой для всех остальных высоте 6,01 метра, зафиксировал свою победу, а затем попросил судей поднять планку на 6,22. Да, вот так сразу! 23-летний гений сделал две неудачные попытки на рекордной высоте, но с третьей – умеет же он не только выигрывать и ставить рекорды, но и драмы нагнать – преодолел планку с гигантским запасом.

С такой попыткой он точно улетел бы на 6,30 м, но в лёгкой атлетике так не принято. Какой смысл сразу улетать на 10–15 см выше текущего мирового рекорда, если каждый сантиметр приносит огромные деньги?

Арман Дюплантис сейчас доминирует в прыжках с шестом так, как доминировал в своё время великий Сергей Бубка. Именно швед побил, казалось бы, вечный рекорд украинца на открытых стадионах, державшийся 26 лет. 20-летний тогда Дюплантис взял 6,15 м с лёгкостью, и стало понятно, что он не остановится.

Сейчас швед прыгает уже на 8 см выше Бубки и наверняка преодолеет планку на высоте 6,30 м. На счету 23-летнего рекордсмена уже 60 прыжков за шесть метров. Интересно, что он приготовит к летнему чемпионату мира в Будапеште?