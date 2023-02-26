Сильно волноваться не стоит. Ян ошибался уже на тай-брейке на фоне усталости. А в остальное время играл очень хорошо.

Непомнящий закончил важный турнир двумя тяжёлыми зевками. А матч за титул уже через месяц!

Финиш супертурнира WR Chess Masters в Дюссельдорфе оказался невероятно драматичным – в суровой борьбе россиянин Ян Непомнящий сумел буквально в финишном створе настичь лидеров! Но устал, выдохся и в дополнительных партиях погубил свою надежду на первое место тяжёлыми зевками.

Перед последним туром Ян отставал на пол-очка от юного гения из Индии Гукеша Доммараджу и многоопытного армянского гроссмейстера Левона Ароняна, выступающего под американским флагом. Лидеры в девятый день играли между собой и сделали достаточно короткую ничью, сэкономив таким образом силы на тай-брейк, куда оба гарантированно вышли. Непомнящий же боролся против восходящей немецкой звезды Винсента Каймера.

Каймер начал турнир с поражений от россиянина Андрея Есипенко и другого талантливого индуса Рамешбабу Прагнанандхи, но потом собрался и победами над Нодирбеком Абдусатторовым (Узбекистан) и непробиваемым Уэсли Со (США) вернулся в борьбу за высшие места. Победа над Яном открывала Винсенту путь на третье место, поэтому он боролся что было сил. Непомнящему тоже кровь из носа требовалось выиграть, чтобы догнать Доммараджу и Левона и сразиться с ними в дополнительных партиях за первое место.

WR Chess Masters. Дюссельдорф, Германия. 9-й тур

Винсент Каймер (Германия) — Ян Непомнящий (Россия)

56. Фb6

Аккуратнее было бы 56. Крf1 с равенством, но в этот момент молодой немец сам был настроен амбициозно и играл на победу. А Ян сумел подловить соперника на своей фирменной контратаке.

56… Фe1+ 57. Крh2 Кf7!

Ничью давало 57… Ф:f2 58. Ф:d8 Ф:h4+ 59. Крg1 Фe1+, но, как и пару туров назад с Ароняном, Непомнящий не был согласен на компромиссы. Теперь же перед белыми встаёт сложная счётная задача, разобраться с которой человеку без помощи компьютера очень тяжело.

58. К:b7

Хладнокровная машина рекомендует 58. d5! Кe5 59. Кc4 Кg4+ 60. Крg3 и обещает ничью, но в решающем туре вот так выйти королём под град ударов морально весьма непросто.

58… Ф:f2 59. a5?

А вот это уже решающая ошибка. Следовало избрать 59. Кd8 Ф:h4+ 60. Крg1 – провести свою пешку белые так и не успевают, им следовало контратаковать короля соперника и постараться объявить ему вечный шах. Или перейти в ферзевое окончание, где их отдалённая проходная выглядела бы серьёзным козырем.

59… Ф:h4+ 60. Крg1 Фe1+ 61. Крh2 g5!!

Прекрасный ход российского претендента! Пешка идёт вперёд на помощь ферзю, королю обеспечена стоянка на g6, а конь подключится через h6 к атаке, и белые беззащитны!

62. Фc7

Сразу к мату ведёт 62. a6 Кh6 63. Фc7+ Крg6 64. a7 Кg4+ 65. Крh3 Фh4#

62… Фh4+ 63. Крg1 Ф:d4+ 64. Крf1 Фd1+ 65. Крf2 Фd2+ 66. Крf1 g4 67. a6 Фd3+ 68. Крf2 Крg6

Выигрывало и 68… Ф:a6 69. Кd8 Фa2+, но Ян хотел закончить партию максимально эстетично – не забирать пешки, а дать белому королю мат!

69. Ф:c6 Кe5 70. Фc1

При 70. Фe8+ Крg5 71. Фg8+ Крh4 72. a7 Фd2+ 73. Крf1 g3 чёрный король убегает, а вот белому несдобровать. Каймеру удалось затянуть сопротивление и долгое время делать единственные ходы, оттягивающие неизбежное.

70… g3+ 71. Крe1 Фe4+ 72. Крf1 Фf5+ 73. Крg1 Фf2+ 74. Крh1 Фd4 75. Фc5 Фh4+ 76. Крg1 Кf3+!?

Проще вело к цели 76… Фa4, но Непомнящий старался завершить наступление максимально элегантно.

77. Крf1

В случае 77. g:f3 Фh2+ 78. Крf1 g2+ 79. Крe1 g1Ф+ у чёрных с темпами пробегал бы второй ферзь.

77… Фh1+ 78. Крe2 Ф:g2+ 79. Крe3 Фf2+ 80. Крe4 Кe5

81. Фd5

Размен ферзей не спасает: 81. Ф:f2 g:f2 82. a7 f1Ф 83. a8Ф Фd3+ 84. Крf4 Фf3#, но сейчас исход борьбы после уничтожения пешки g2 решает уже чёрная проходная.

81… Фf3+ 82. Крd4 Кc6+

Белые сдались из-за 83. Крc5 Ф:d5+ 84. Кр:d5 Кb4+ – их пешка гибнет, а фаланга чёрных пехотинцев прорывается в ферзи.

Набрав за победу одно очко, Непомнящий догнал Ароняна и Доммараджу, и все трое продолжили борьбу за победу на тай-брейке. Хотя там соперники оказались в неравных условиях: Ян только что провёл титаническую, многочасовую партию, а его конкуренты практически отдыхали. Плюс ко всему Аронян очень легко выиграл первую партию тай-брейка у Доммараджу и сразу захватил лидерство. Увы, в новом поединке с представителем США россиянин совершил грубый просмотр, и судьба борьбы за первое место практически сразу оказалась решённой.

WR Chess Masters. Дюссельдорф, Германия. Тай-брейк

Ян Непомнящий (Россия) — Левон Аронян (США)

35. Лg8?

Хорошую компенсацию за пешку сохраняло 35. Лf4 Фe6 36. Крb1, Непомнящий же подставил ладью под удар ферзя.

35… Фe6!

Повисла пешка на с4, и рентгеном создана угроза для ладьи g8.

36. Фc3 Лd7 37. Крb1 Кe4 38. С:e4

Катастрофа наступает после 38. Фb2 Кd2+ 39. Л:d2 Лe1+ 40. Крa2 Ф:g8, при размене белые теряют ещё пешку, но остаются в борьбе.

38… f:e4 39. Фd4 Ф:g8 40. Ф:e5 Ф:c4 41. Фg3 Фe6 42. Крb2 c5 43. Фf4 Лf7??

44. Фe3?

Счастливый шанс, которым Ян не воспользовался. При 44. d7! Л:d7 45. Л:d7+ Ф:d7 46. Ф:e4+ у белых хорошие шансы спасти ферзевое окончание за счёт сильной проходной «f», которая быстро побежит вперёд. Теперь же всё заканчивается.

44… Крc6 45. Крb1 Лd7 46. Фf4

Увы, уже не спасает 46. f3 Л:d6 47. Л:d6+ Кр:d6 48. f:e4 Крe5

46… Фb3+

Белые сдались.

После поражения у Непомнящего ещё оставались небольшие шансы на первое место, но нужно было дважды победить Доммараджу и взять реванш в борьбе с Ароняном. Но в битве с индусом россиянина ждало новое разочарование.

WR Chess Masters. Дюссельдорф, Германия. Тай-брейк

Гукеш Доммараджу (Индия) — Ян Непомнящий (Россия)

55… Кf6?

Проходная белых опасна, и стоило проявить аккуратность 55… Кc5+ 56. Крc3 (56. Крe3 d4+ 57. Крf3 d3 58. К:c6 b5 с равенством; 56. Крd4? Кe6+ проигрывает ладью) 56… Кe4+ 57. Крd4 Кc5 с ничьей. Яну же очень хотелось забрать пешку и получить хоть какие-то шансы на выигрыш, но вышло всё наоборот.

56. К:c6 b5 57. Лg6?

Сразу выигрывало коня эффектное 57. Кb8+! Крb6 58. Лg6 Л:h7 59. Л:f6+ Крb7 60. Кa6.

57… К:h7?

Спасала Яна серия шахов, отгонявших белого короля с ферзевого фланга 57… Лh3+! 58. Крd4 (58. Крe2 Лh2+ 59. Крf3 Лh3+ 60. Крg2 Л:h7 61. Л:f6 b:a4 62. b:a4 Лh4 с падением последней белой пешки, а ладья и конь не выиграют у ладьи) 58… Лh4+ 59. Крe5 Кd7+ 60. Кр:d5 Л:h7, и здесь уже получается ничья.

58. Кd8+! Крa7 59. a:b5

Увы, белую пешку не остановить – Доммараджу энергично заканчивает борьбу.

59… Кf8 60. b6+ Крa6 61. b7+ Крa7 62. Лa6+!

Чёрные сдались.

Ян, потерпев два поражения, финишировал на третьем месте, а Аронян ещё раз обыграл Доммараджу и в блестящем стиле досрочно выиграл тай-брейк и турнир.

Выступление Непомнящего в Дюссельдорфе, несмотря на срыв на тай-брейке, в целом оказалось гораздо более успешным, чем аналогичное у Дин Лижэня в Вейк-ан-Зее – Ян прошел дистанцию без поражений и прибавил рейтинг.

В следующий раз Ян сядет за доску на крупном турнире уже в рамках матча за титул чемпиона мира. Похоже, что за месяц до старта главной битвы своей жизни он в неплохой форме, но ошибки на тай-брейке всё-таки заставляют нас поволноваться. Хочется верить, что в апреле мы ничего подобного не увидим.