Левон Аронян хотел ничью, но Ян ему этого не позволил.

Непомнящий дожал и победил шахматиста из США. Тот просто не выдержал натиска россиянина

23 февраля 2023 года многие поклонники шахмат в России получили двойной праздник. На супертурнире в Дюссельдорфе претендент на звание чемпиона мира Ян Непомнящий после затяжной серии ничьих показал свою силу и чёрным цветом уверенно обыграл лидирующего Левона Ароняна!

За два тура до финиша ситуация обострилась – армянского гроссмейстера, выступающего под американским флагом, настиг молодой индийский талант Гукеш Доммараджу, а Непомнящий с Уэсли Со (США) отстают на пол-очка.

Мы будем внимательно следить за решающими партиями. А пока давайте разберём великолепную победную партию россиянина.

WR Chess Masters. Дюссельдорф, Германия

Левон Аронян (США) — Ян Непомнящий (Россия)

1. d4 Кf6 2. c4 e6 3. Кf3 d5 4. Кc3 Сe7 5. Сf4 0–0

В партии с лидером турнира Ян избрал прочный ферзевый гамбит – концептуальную подготовку ещё к матчу с Магнусом Карлсеном в 2021 году.

6. e3 c5 7. d:c5 С:c5 8. c:d5

К более сложным вариантам вело 8. Фc2. Аронян же сделал выбор в пользу достаточно простого варианта, где белые пытаются использовать слабость неприятельского изолятора и получить минимальный «плюсик». Словом, начало партии не предвещало большой борьбы, и казалось, что получится очередная «гроссмейстерская ничья».

8… К:d5 9. К:d5 e:d5 10. Сd3 Сb4+ 11. Кd2 Кc6 12. 0–0 Сe7 13. Фb3

Сам Ян в этой позиции играл с Хикару Накамурой 13. Лc1, популярно 13. a3, но новый ход Ароняна не ставит перед чёрными больших проблем.

13… Сf6 14. a3 Фe7 15. Лac1 Сe6 16. Фb5 Лac8 17. Лc2 a6 18. Фb6 Фd7 19. Кb3 Сd8!

Чёрные должны быть аккуратны – при 19… Кe5 20. С:e5 С:e5 21. Кc5 белые могли добраться до их слабостей. Но Ян начеку, и маятник чёрного слона отбрасывает белого ферзя.

20. Фc5 Сe7 21. Фb6 Сd8 22. Фc5 Сe7 23. Фb6

Очень важный момент! Левон в турнире играл блестяще, уверенно шёл на первом месте, и 99% соперников лидера, тем более играя чёрными, подумали бы в такой ситуации: «Ничья – отличный результат!» И повторили бы ходы. Но не Непомнящий! Действительно, как можно соглашаться на ничью, если ты хочешь в апреле доказать всем, что ты лучший в мире?

23… g5!? 24. Сg3 Сd8 25. Фc5 Сe7 26. Фb6 f5

Чёрные снова отказываются от повторения ходов. К сложной и неясной игре ведёт 27. Кc5 С:c5 28. Л:c5 f4 29. e:f4 g:f4 30. Сh4 Кe5 31. Л:c8 Л:c8 32. Сb1, но лидер старается действовать плотнее.

27. f3 Сd8 28. Фc5 Сe7 29. Фb6 Сd8 30. Фc5 f4!

Очередное волевое уклонение Яна от прекращения борьбы.

31. e:f4 g:f4 32. Сf2 Сe7 33. Фb6 Сd8 34. Фc5 Сf6 35. Лfc1 Фg7!

Типично для Непомнящего – буквально на ровном месте его фигуры обретают невероятную гармонию и хотят обрушиться на позицию белого короля. До этого партия складывалась для Ароняна достаточно просто, да ещё почти каждый ход казалось, что вот-вот будет зафиксирована ничья… И Левон не выдержал напряжения этой внезапно возникшей задачи.

36. Фd6 Лce8 37. Лe1?!

Точнее было сразу спрятать короля 37. Крh1.

37… Кe5!

38. Кd4?

Ошибка. Нужно было играть 38. Крf1. Зачастую при расчёте вариантов даже у очень сильных игроков выпадают ходы назад. Вот и сейчас, похоже, Аронян просто просмотрел 39-й ход чёрных конем на f7.

38… Сh3 39. Сf1 Кf7! 40. Ф:d5

Теперь белые теряют фигуру, так как совсем плохо 40. Л:e8 К:d6.

40… Л:e1 41. С:e1 С:d4+ 42. Крh1 Сc8 43. Сc4 Лe8 44. Сb4 Фf6 45. Сd3 Сc3!

Небольшая комбинация, которая позволяет чёрным с выгодой упростить игру.

46. С:c3 Ф:c3 47. g4

Белых подводит слабость первой линии 47. Л:c3 Лe1+. Аронян мог капитулировать уже сейчас, но понятно, что ему было чрезвычайно обидно после тяжёлого зевка, поэтому партия продолжилась.

47… Фf6 48. Лc7 Лe1+ 49. Крg2 Сe6 50. Фh5 Ф:b2+ 51. Крh3 h6 52. Фg6+ Фg7 53. Крh4 Лh1 Новые потери неизбежны, и белые сдались.

Очень важная в психологическом плане победа! Например, в матче с Карлсеном после серии ничьих Непомнящий начал играть нервно и неудачно, а здесь, наоборот, продемонстрировал характер, выдержку и напор. Будем надеяться, что россиянин ещё проявит себя в двух последних турах!