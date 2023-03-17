Российская волейболистка блистает в Европе. Арина Федоровцева – настоящий феномен!

Арина Федоровцева – главный феномен нашего современного волейбола. В 2021-м спортсменка в 17 лет, едва блеснув в России, сразу перебралась в турецкий топ-клуб – «Фенербахче». Сейчас Арина проводит свой второй полноценный сезон команде и уже является её настоящим лидером.

Какая же она крутая!

«Называть меня звездой неуместно»

Вообще, Федоровцева признавалась, что не любит, когда её называют звездой. По её мнению, этого статуса она пока не достигла.

«Не люблю это слышать, и мне некомфортно, когда в мой адрес говорят «звезда», – поясняла Арина Sports.ru. – У нас это звучит, как будто бы в плохом ключе – типа зазвездилась. Да и не готова принимать этот статус. Я же только в самом начале своего пути. Ну серьёзно, называть меня звездой сейчас неуместно. Уместно называть звездой Майкла Джордана. Почему такое говорят в мой адрес – не понимаю. Хочется крикнуть: люди – нет! Это даже не лестно. Звезда – это же ещё в какой-то степени потолок. А мне до моего очень далеко. Я это осознаю и понимаю, сколько работы предстоит проделать».

Но назвать 19-летнюю россиянку иначе как восходящей звездой не получается. В прошлом сезоне Федоровцева вошла в символическую сборную чемпионата Турции и стала лучшей подающей. Что не менее важно – за это время она полюбилась болельщикам. По словам Арины, её узнают на улице, а у других россиянок спрашивают, знакомы ли они с ней.

Арина Федоровцева Фото: Из личного архива

В этом сезоне популярность Федоровцевой точно возросла, причём во многом из-за её прекрасных результатов. На старте сезона «Фенербахче» выиграл Суперкубок Турции в матче с «Вакифбанком» (3:0), а россиянка была признана MVP игры, сделав шесть эйсов. Что интересно, у всех остальных волейболисток обеих команд суммарно всего пять подач навылет.

«Выиграть в тот день было не просто принципиально, – вспоминала потом Федоровцева. – 29 октября – день основания республики. Для Турции – важнейшая дата. Вечером Bagdat street, самая популярная улица нашего района, заполнилась людьми. Это было настоящее шествие. И праздник наложился на чествование нашей победы. Атмосфера – невероятная».

«Хотелось бы стать поистине большим игроком»

Сейчас Арина – лучшая в турецкой лиге нападающая, исходя из рейтинга, учитывающего и атаки, и блоки, и приём, и подачу. По количеству набранных очков она идёт седьмой в чемпионате Турции. Но, что важнее, благодаря своей убийственной подаче россиянка лучшая по количеству эйсов. У неё их целых 41, а у ближайшей преследовательницы Мины Попович из «Галатасарая» всего 25! Однако фееричная игра Федоровцевой пока не позволяет «Фенербахче» быть лидером. После 19 туров «жёлтые канарейки» идут на третьем месте в национальной лиге, уступая лидеру «Экзачибаши» девять очков. В Кубке Турции «Фенербахче» вовсю борется на стадии четвертьфинала. В первой встрече команда Федоровцевой обыграла как раз «Экзачибаши» — 3:0.

Арина Федоровцева Фото: Из личного архива

Помимо внутренних турниров, «Фенербахче» сражается и в Лиге чемпионов. В первой встрече четвертьфинала турецкий клуб обыграл итальянский «Конельяно» (3:0). Лучшим игроком матча была признана Ана Кристина де Соуза, но и Арина играла великолепно. В Лиге чемпионов Федоровцева опять-таки лидирует в списке лучших подающих. На её счету 22 эйса за шесть матчей. У ближайшей преследовательницы Маргаретт-Энн Воловитц из «Тенерифе» 18 эйсов за 12 матчей. Впереди у «Фенербахче» ответный матч, он состоится 23 марта. Вероятно, и там Арина вновь проявит себя с лучшей стороны.

Федоровцева сейчас широкими шагами идёт к своей мечте.

«Мне хотелось бы стать поистине большим и ярким игроком, на которого будут приходить и который будет вдохновлять других заниматься волейболом».

Однозначно – в Турции Арина уже привлекает и вдохновляет.