Российская шахматистка блестяще выиграла этап Гран-при. Ещё один шаг к матчу за титул!

Шахматный мир уже увлечён матчем за звание чемпиона мира по шахматам в котором сойдутся Ян Непомнящий и Дин Лижэнь и почти не заметил красивую борьбу в финале турнира претенденток: китаянка Лэй Тинцзе выиграла у соотечественницы Тань Чжунъи в матче со счётом 3,5:1,5 и получила право на матч с чемпионкой мира Цзюй Вэньцзюнь – тоже китаянкой.

Россиянки провели завершившийся претендентский цикл неудачно, но не унывают, и уже ведут борьбу за попадание в следующий турнир – сыграны уже три из четырех запланированных этапов женского Гран-при ФИДЕ.

Третий этап отборочной серии в Нью-Дели начался с грандиозного скандала – вроде бы из-за недоработок организаторов шахматистки были недовольны условиями проведения турнира. Одна из ведущих казахских шахматисток Жансая Абдумалик в знак протеста отказалась от участия. Следом за ней, несмотря на извинения ФИДЕ из турнира выбыла немка Элизабет Петц.

Ну а российский гроссмейстер – это всегда один из самых стойких людей в мире, закалённый отечественными турнирами. Россиянки Александра Горячкина, Екатерина Лагно и Полина Шувалова от участия не отказалась. Но Александра сочла своим долгом показать принимающей стороне её неправоту. Весь мир обошли кадры, как организатор турнира протягивает для приветствия руку гроссмейстеру Горячкиной, а та в ответ холодно её игнорирует.

Если Горячкина выступила бы в турнире неудачно, то можно было бы рассуждать о том, что её демарш оказался чем-то из ряда вон выходящим и сказался на её игре, но в итоге Александра одержала победу в турнире, а именно победитель, как известно, всегда пишет историю.

Решающим в состязании оказался бой Горячкиной против Бибисары Асаубаевой, жёстко раскритиковавшей Абдумалик за демарш. Бибисара после знаменитого поста о том, что Жансае вместо шахмат нужно варить своему мужу борщи, развила ураганный темп и уверенно шла на первом месте. Казалось, что ничего не может помешать ей победить. Однако на её пути в одной из партий встала та, кто, как известно, может в критический момент ничего не говорить, молчать, но одним лишь взглядом уничтожить своего визави.

Александра Горячкина (Россия) – Бибисара Асаубаева (Казахстан)

Гран-При ФИДЕ. Третий этап. Нью-Дели (Индия). 4-й тур

1.d4 Кf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Сg2 d:c4 5.Кf3 Сb4+ 6.Сd2 a5 7.a3 Сe7 8.Фa4+ Кbd7 9.Ф:c4 0–0 10.Фc2 c6?!

Конечно, логичнее атаковать белый центр 10...c5

11.0–0 Лa6 12.Кc3 b5 13.Сg5 Сb7 14.Кe5 К:e5 15.d:e5 Кd7 16.С:e7 Ф:e7 17.К:b5

17…c:b5?!

Верно забрать конем на е5, хотя и тут перевес оставался на стороне белых 17… К:e5 18.Кd4 Лc8 19.Лac1 c5 20.С:b7 Ф:b7 21.a4.

18.С:b7 Лb6?

Чёрные зря оставили беззащитным седьмой, «обжорный» ряд, правильно 18… Лa7!..

19.Сe4 g6 20.Фc7 Фd8 21.Ф:d8 Л:d8 22.Лfd1 Лbb8 23.Сc6 К:e5 24.Л:d8+ Л:d8 25.С:b5

В эндшпиле у белых здоровая лишняя пешка, и Горячкина безупречно проводит реализацию.

25…Лd5 26.a4 Лd4 27.Лc1 Крg7 28.Лc7 g5 29.Лa7 Лb4 30.Л:a5 Л:b2 31.f3! Не давая чёрным заблокировать фланг 31.Крg2 g4.

31...h5 32.Лa7 h4 33.Крg2 h:g3 34.h:g3 Крf8

Намного упорнее, стремясь к новым разменам 34...g4.

35.Крf2 Лb4 36.Лc7 f6 37.Крe3 Кf7 38.Лd7 g4 39.f4 e5 40.f:e5 К:e5 41.Лa7 f5 42.Сd3 f4+

В другом варианте чёрные теряют ещё одну пешку 42… Кc4+ 43.С:c4 Л:c4 44.Лa5 Лe4+ 45.Крd3.

43.g:f4 g3

44.Лa8+

Красиво выигрывало 44.f:e5 Лg4 45.e6 g2 46.e7+ Крf7 47.Сc4+ Л:c4 48.Крf2 Лe4 49.a5 g1Ф+ 50.Кр:g1 Л:e2 51.a6 но Александра предпочла надежность.

44… Крg7 45.Лc8 К:d3 46.e:d3 g2 47.Лc1 Крf6 48.Лg1 Лb2 49.a5 Крf5 50.a6 Лa2 51.a7 Л:a7 52.Л:g2 Лe7+ 53.Крf3 Лe1 54.Лg5+ Крf6 55.Крf2 Лe8 56.Лa5 Лe7 57.Крf3 Лe1 58.d4 Лf1+ 59.Крe4 Лe1+ 60.Крd5 Лf1 61.Лa6+ Крf5 62.Лa8 Крf6 63.Крd6 Крf7

С двумя лишними пешками выигрыш несложен, но гроссмейстер из Казахстана билась до последнего 63… Л:f4 64.Лf8+.

64.Крe5 Лe1+ 65.Крf5 Лd1 66.Лa7+ Крe8 67.Крe5 Лe1+ 68.Крf6 Лe4 69.f5 Л:d4 70.Лa8+ Чёрные сдались.

В итоге Горячкина разделила 1-3-е места с Асаубаевой и еще одной представительницей звёздного китайского поколения Чжу Цзиньэ – у всех в активе по 6 из 9 очков. Однако за счёт личной победы над соперницей Александра стала победительницей турнира, поскольку все остальные «контровые» партии лидеров закончились вничью. Екатерина Лагно и Полина Шувалова финишировали на 4-й и 5-й позициях соответственно.

Теперь положение в Серии Гран-при следующее: Чжу Цзиньэ с 308 очками вышла на первое место, но китаянка уже реализовала все свои попытки и пропустит четвертый, последний этап турнира. 263 очка у Александры Горячкиной, 250 очков – у Александры Костенюк, теперь выступающей под швейцарским флагом, Екатерина Лагно набрала 245 баллов.

И именно эти спортсменки в очном противостоянии на заключительном этапе в столице Кипра поспорят за путевку в турнир претенденток. Россиянки для квалификации должны стараться превзойти результат Чжу – в кандидатский турнир попадают лишь две победительницы Гран-при.