«Не думайте о деньгах, лечитесь, остальное я решу». Неизвестные истории о Яне Непомнящем

Все поклонники шахмат привыкли видеть Яна Непомнящего глубоко сосредоточенным за доской. Но шахматисты, даже те, которые бьются за титул чемпиона мира, – это обычные люди. Так каков же в жизни Ян?

Мы обратились с этим вопросом к многолетнему тренеру Непомнящего, его близкому другу Сергею Кишнёву, и он рассказал немало интересного.

Даём слово Сергею Леонидовичу.

О ярчайшей черте таланта

«У Яна большая светлая голова, куда влезает много мозгов. Я всегда смотрю на него и думаю: «Какая же огромная голова! Наверное, изнутри всё распирает.

Для меня Ян – это как Месси в футболе. Это художник, который может силой своего таланта разрушать защитные бастионы своих соперников.

Сегодня шахматисты пытаются как можно больше играть с помощью компьютеров, чтобы предъявить своему сопернику те варианты, которые они запомнили. А Ян же очень силён как импровизатор. Он может придумать ярчайшую идею, в несколько ходов соперника запутать и обыграть. Это ярчайшая черта его таланта. Поэтому он играет очень результативно. По этой причине он для меня как Месси в футболе, как Пушкин в поэзии. Такие люди создают рекламу своему роду деятельности, Ян делает это же для шахмат».

В то же время Ян – очень эмоциональный человек. Он может так заиграться в поисках победы, той птицы счастья, что проиграет. Однажды я видел партию Яна с Виорелом Бологаном. Уже всё – ничья, Непомнящему надо давать вечный шах, но отказывается в желании найти выигрыш и сразу же проигрывает. Я своим глазам не верил! Это всё жажда победы, жажда борьбы. Ничья – это тот итог, который в матче за титул чемпиона мира наиболее вероятен в каждой партии. А Ян пытается её избежать всегда. Я бы сказал, что это творческое кредо. Он ищет приключений со всеми вытекающими».

Ян Непомнящий Фото: FIDE

О характере

«Яна воспитывала мама, а сам он из Брянска. Это такой уникальный случай, когда простой парень становится звездой мирового масштаба.

Ян, скорее, интроверт. Хотя он как популярный шахматист имеет большую армию поклонников и постоянно с ними общается. Правда, он общается с ними больше онлайн. Я бы сказал, что Ян – удивительное смешение двух типов личности. В жизни он интроверт, а в онлайне – экстраверт, постоянно что-то кому-то пишет, отвечает. В онлайне он ведёт бурную деятельность.

Повторюсь, Ян эмоционален. Он способен взорваться по самому мелкому поводу. Но ему, да и всем нам сейчас нужно копить энергию. У нас такой настрой перед матчем – всё должно быть спокойно, плавно. Я сейчас читаю работы Конфуция: как говорится, если хочешь победить китайского шахматиста, нужно думать, как китайский шахматист. И Конфуций нам очень помогает. Он после 70 говорил, что надо следовать велению сердца, но в меру. Мне 66, я уже приближаюсь к этому возрасту. Я этому учусь, и Ян учится.

Наша задача здесь – наслаждаться жизнью, кайфовать от каждого хода, от каждого шага, от каждого мгновения подготовки. Жить и радоваться жизни».

Об отдыхе от шахмат

«Ян способен к фанатичному погружению в шахматы. Шахматы вообще требуют полной концентрации, внимания, полного погружения. Это состояние – самый важный компонент и при работе, и при игре. Но мы пытаемся балансировать – искать золотую середину между работой и отдыхом. Если мы себя загрузим и будет перебор в подготовке, свежести надолго может не хватить.

Я могу сказать, что Ян очень любит выспаться. Он – сова. Он поздно ложится и поздно встаёт. Поэтому ему всегда надо дать выспаться.

А разгружается от шахмат Ян каждый раз по-разному. Приведу конкретный пример. Когда мы были на турнире в Китае, там было +40 в тени, то есть гулять днём мы не могли. Но мы всё равно должны были заниматься спортом, иметь физическую активность. Поэтому мы построили такой режим, что гуляли после двух ночи, когда температура спадала до +30. Мы гуляли и занимались настольным теннисом, ориентированием по местности.

Вообще, Ян очень любит играть в бильярд, он заядлый бильярдист, как Фёдор Иванович Шаляпин. Шаляпин, кстати, тоже был шахматистом, он в Казани ходил в шахматный клуб, правда, там ещё были карты и бильярд. Вот эта триада, наверное, в значительной степени и Яна тоже интересует.

А там, в Китае, ничего этого не было. Бильярд был только китайский – с огромными лузами, а Ян любит русский, поэтому мы играли там в настольный теннис. Ну а что делать? Это же китайский национальный вид спорта. Я купил ракетки, и каждый день мы играли. Всё равно должно быть какое-то переключение, отдых от партий, какая-то эмоциональная нагрузка».

Ян Непомнящий Фото: FIDE

О любимом интеллектуальном развлечении

«Ян любит «Что? Где? Когда?». Любит каверзные вопросы задавать. Если ты с ним едешь, значит, ты уже вовлечён в игру «Что? Где? Почём?» (улыбается). Он может в любой момент что-то спросить, выпытать все твои версии.

Я ему тоже порой вопросы закидываю. Но у меня больше исторические вопросы, а у них в «Что? Где? Когда?» несколько другой стиль. Там вопросы должны решаться с помощью логики. Это не просто знание истории».

О пристрастии Яна к гаджетам

«У Яна активная жизнь в интернете. Ноутбук и айфон помогают ему участвовать в любых интернет-забавах по всему миру. Учитывая рекомендации нашего врача, я бы посоветовал ему меньше гаджетов перед сном. Но мы так посмотрели, а кто попробует забрать у него гаджет? Таких самураев безбашенных у нас в бригаде не нашлось (улыбается)».

О тренировках Яна

«Конечно, сейчас без компьютера никто не тренируется. Компьютер — это вечный помощник, хороший тренер, который всегда включён и присутствует на тренировке, но и живая доска тоже всегда на столе. Я бы сказал, что Яну на ней более кайфово тренироваться. Деревянные фигурки – более тёплые, не кнопки, не мышка. И как-то легче расставить позицию, что-то попробовать убрать.

Сейчас легче научиться играть в шахматы сильно, совершенствоваться, потому что у тебя есть фантастический тренер, и это обычный ноутбук, которому и платить-то особо не надо. Купил ноутбук, загрузил программу, загрузил базу партий и только поддерживаешь на этом уровне, вносишь изменения».

О стиле в одежде

«Думаю, в какой-то степени девушка Яна является его стилистом. Она наверняка влияет не него. Но в целом он сам создаёт свой образ. Я не слышал ни разу, чтобы он ходил со стилистом и выбирал одежду. Даже у меня было такое, что я ходил со стилистом, а он – нет. Он и так одевается прекрасно, у него хороший вкус и достаточно обширный гардероб».

О предпочтениях Яна в еде

«Ян любит простую русскую пищу. Помню, мы как-то приехали в Китай, и я повара там учил жарить мясо. Китайцы же делают всё на маленьких косточках. А Ян говорит: «Зачем мне эти косточки?» Вот я повара и учил. Говорю, возьмите хороший кусок мяса и поджарьте его без крови. А у повара всё никак не получалось. Когда наконец получилось, он начал по 2 кг мяса на завтрак каждый день жарить. Идёт, несёт нам тарелку. Ян, может, съест граммов 50 оттуда, а мне неудобно, поэтому я сидел и лопал это мясо на завтрак всё время.

Ян также любит японскую кухню. Когда он жил на Краснопресненской, мы с ним часто в восточные рестораны ходили. В одном из них, кстати, отмечали победу на турнире претендентов в Санкт-Петербурге.

Будет ли Ян во время турниров есть чипсы с газировкой? Конечно, нет. У него профессионально организовано питание с диетологом.

Ян вообще сладкоежка, он любит сладкое. И мы делаем шпагат: с одной стороны, Ян может себя побаловать, он имеет право получать какое-то удовольствие через еду, но с другой – мы должны соблюдать все эти БЖУ, калории, то есть Непомнящий должен питаться максимально здорово, чтобы получать энергию для тяжелейшего марафонского матча.

В комнате отдыха во время матча у Яна будут фрукты, а ещё будет стоять его термос. Что внутри? Давайте пропустим этот вопрос».

Ян Непомнящий Фото: FIDE

О широкой душе

«Я знаком с Яном с 2010 года. Самым трогательным в нашем общении был следующий момент. Я лежал в больнице с ковидом, где-то через год после начала всей этой эпопеи. Ян мне позвонил и сказал, что после больницы мне надо обязательно лечь в санаторий. Нашёл мне в Рузе специальную послековидную программу восстановления. «Не думайте о деньгах, я вам всё оплачиваю. Если хотите – вип-номер и всё, что нужно. Лечитесь, всё остальное вас не должно волновать, я всё решу», – сказал он мне. Разве это не трогательно? Не все дети так заботятся. У парня широкая душа».

Об играх с китайскими шахматистами

Из слов на китайском Ян точно знает приветствие: «нихао». Ян часто бывал в Китае, и я тоже с ним был. У китайских шахматистов есть лагерь подготовки в месте наподобие нашего Сочи, только значительно более жарком – Даньчжоу. Там для спортсменов сделан отельчик, где они всегда готовятся.

Раз в год там проходит турнир. Мы с Яном ездили туда в 2016 году, тогда Ян как раз выиграл у Дин Лижэня. После этого турнира он попал в десятку мирового рейтинга, из-за чего ему стало легче. До этого ему было трудно получать турниры, а когда ты уже входишь в десятку, уже легче, перед тобой открывается окно возможностей. После этого Ян уже из десятки не вылетал, а, наоборот, шёл только наверх. Так что китайскую культуру Непомнящий в меру знает.

Когда наши играли с китайскими шахматистами, была такая партия Ни Хуа — Непомнящий (улыбается). Но все о ней быстро забыли, как о весёлом приколе. Так что с китайцами у нас вроде бы хорошие отношения. Но надо понимать серьёзное отношение китайцев к нашим успехам. Здесь уже не до шуток.

С Дин Лижэнем, китайцем, который провёл какое-то время в монастыре Шаолиня, легко не будет. Там на Хайнане мы с ним и его командой общались хорошо, они были нашими друзьями, а здесь всё по-взрослому. Видно, что они за своего парня просто голову перегрызут. Это заметно».