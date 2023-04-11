Непомнящий открыл счёт в матче за титул. Это гарантия победы или расслабляться пока рано?

Во второй партии матча за шахматную корону Ян Непомнящий одержал первую победу, играя чёрными, и вышел вперёд. Первая партия завершилась ничьей, и сейчас общий счёт матча 1,5 на 0,5 в пользу российского гроссмейстера.

В последние годы результативные партии в матчах за титул редкость. И многие эксперты перед матчем говорили, что всё может решить одна победа? Так ли это на самом деле? Действительно ли те, кто открывал счёт в матче, потом доводили дело до победы, или Яну ещё очень рано расслабляться?

Тот, кто открывает счёт, побеждает чаще

В девяти последних матчах за звание чемпиона мира шахматисты, которые открывали счёт в игре, пять раз забирали шахматную корону. Ещё в трёх матчах тем, кто открывал счёт, выиграть в итоге не удавалось. А в 2018 году Карлсен и Каруана так и не смогли сыграть результативно ни в одной из 12 партий, и чемпион в итоге определялся на тай-брейке – сильнее был Магнус.

В 2006-м чемпионом мира стал Владимир Крамник, который победил в первых двух партиях. Правда, лёгкой и спокойной победу россиянина точно не назвать. Его соперник болгарин Веселин Топалов сравнял счёт, а потом даже вышел вперёд, но Крамник отыгрался и на тай-брейке забрал корону.

Через два года Виши Ананд открыл счёт в третьей партии, после чего также одержал победу в пятой и шестой. Защищающий титул Крамник победил лишь в десятой партии, и звание чемпиона мира досталось индийскому шахматисту.

В 2013 году победителем матча вновь стал шахматист, который открыл счёт. Магнус Карлсен одержал победу в пятой, шестой и девятой партиях и забрал корону. Ананд, противостоящий молодому претенденту, не выиграл ни разу.

В 2014 году Магнус Карлсен защищал титул в матче с Виши и снова открыл счёт – во второй партии чемпионской встречи. Ананд сравнял счёт в третьей партии, но норвежец выиграл шестую и 11-ю и защитил титул.

В матче с Яном Непомнящим в 2021 году Магнус Карлсен тоже открыл счёт в игре, победив в рекордной по продолжительности шестой партии. После этого норвежец набрал по очку в восьмой, девятой и 11-й партиях и выиграл матч.

Камбэки в матчах за титул чемпиона мира

Однако первая выигранная партия не гарантия победы в матче.

Например, в 2010-м Веселин Топалов, который выиграл первую же партию, не смог одержать победу в матче. Ананд сравнял счёт во второй партии, потом набрал по очку в четвёртой и 12-й партиях и сохранил шахматную корону.

В 2012 году Вишванатан, защищая свой титул, вновь сделал камбэк и выиграл матч. В седьмой партии счёт открыл Борис Гельфанд, но уже в восьмой Ананд Вишванатан сравнял счёт. Причём победа индийца стала рекордно быстрой для матчей такого уровня – всего-то 17 ходов! Чемпион в итоге определился на тай-брейке, где Ананд выиграл вторую партию и снова удержал титул.

В 2016 году открывшему счёт в матче Сергею Карякину также не удалось стать чемпионом мира. Карлсен и Карякин сыграли вничью семь партий, после чего россиянин, играя чёрными фигурами, всё-таки одержал победу. Однако норвежец не раскис, выиграл десятую партию и сравнял счёт. Уже на тай-брейке Карлсен выиграл ещё две партии и оставил россиянина без короны.

Если говорить о более ранних камбэках, то стоит вспомнить матч Каспарова* (включён в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. – Прим. «Чемпионата».) и Ананда в 1995 году. После восьми ничьих подряд гроссмейстер из Индии выиграл одну партию, но, как оказалось, тем самым только разбудил чемпиона из России: Каспаров выиграл четыре партии из следующих пяти, а с ними и весь чемпионский матч.

Конечно, нельзя не вспомнить и первую битву Карпова с Каспаровым. Да, формат матча был другим. Да, чемпион тогда так и не был определён, но это замечательная иллюстрация к тому, что даже при счёте 5:0 по победам нельзя раньше времени расслабляться и примерять лавровый венок.

В современном формате победа в партии имеет большее значение, но впереди ещё 12 встреч, и Яну точно не стоит воспринимать Дина как уже поверженного.