«Он не бог. Скорее, шахматный демон». Истории про 13-го чемпиона мира Гарри Каспарова*

* Гарри Каспаров включён в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. – Прим. «Чемпионата».

13 апреля 2023 года 13-му чемпиону мира по шахматам Гарри Каспарову исполнилось 60 лет. В 22 года он завоевал титул, довёл свой рейтинг до фантастической высоты, бился с шахматным монстром, делал королевские подарки и считался величайшим гроссмейстером в истории.

Мы собрали несколько историй о выдающемся шахматисте.

Фантастическое пророчество

Советские писатели-фантасты братья Аркадий и Борис Стругацкие в книге «Полдень. XXII век» описали систему, которая позволяет перенести личность (мозг) человека на другой носитель и составить соответствующую математическую модель.

Эту систему Стругацкие назвали метод Каспаро-Карпова. Удивительным образом они предсказали величайшее противостояние в истории шахмат ещё в 1962 году! Анатолию Карпову тогда было 11 лет, он учился в пятом классе и активно занимался в шахматном кружке, а Гарри Каспаров даже не родился.

Фото: РИА Новости

«Я могу крутить педали»

Каспаров всегда уделял серьёзное внимание своей физической форме – задолго до того, как стал чемпионом мира. Одним из главных элементов его подготовки был велосипед. Будущий чемпион гонял на самых современных «шоссейниках» того времени. «На сборы обязательно возьму с собой свой«Пежо» – я могу крутить педали до 50 км/ч», – вспоминал Каспаров.

Помимо велопробегов, в его спортивном арсенале были бадминтон, плавание, футбол, настольный и большой теннис.

45 ходов на знакомство

Гарри Каспаров свою первую партию с Анатолием Карповым сыграл в 12 лет в Ленинграде в 1975-м. Карпов тогда был провозглашён чемпионом мира после отказа Роберта Фишера от матча, а Каспаров приехал в Северную столицу в числе остальных участников сеанса одновременной игры. Карпов тогда потратил 45 ходов, чтобы обыграть упорного юношу. 12-й чемпион мира тогда и не предполагал, что познакомился с шахматистом, с которым впоследствии сыграет более 150 партий и которому уступит чемпионский титул.

Рекорд на все времена

В 1984 году в Москве начался первый чемпионский матч между Каспаровым и Карповым, который в итоге растянулся на 48 партий на протяжении пяти месяцев и был прерван волевым решением президента ФИДЕ Флоресио Кампоманеса без объявления победителя. По правилам, матч должен был продолжаться до шести побед одного из участников без учёта ничьих. Карпов вёл 5:0, но так и не смог дожать претендента.

Когда счёт стал 5:3, Кампоманес прервал матч, несмотря на желание обоих участников продолжить. Ни до, ни после исторической баталии чемпионские матчи так надолго не затягивались.

Фото: РИА Новости

Чемпионский подарок

В 1989-м в Париже на турнире по быстрым шахматам случился скандал. В полуфинале встретились Гарри Каспаров и Виктор Корчной. В основное время соперники сильнейшего в двух партиях не выявили, и тогда был назначен армагеддон, в котором чёрными играл Корчной.

На доске возникла ничейная позиция, которая устраивала чёрных – им нужна была всего лишь ничья. Но Корчной оказался в цейтноте, оба гроссмейстера били по часам, которые в итоге упали со стола. Пока судья устанавливал часы обратно, Виктор Львович воспользовался правилом требовать фиксации ничьей в такой позиции. Ничья была зафиксирована, но чуть позже судья назначил дополнительную партию. Каспаров в ней добился победы, вышел в финал, в котором обыграл британца Найджела Шорта.

Однако после награждения он отдал $ 16 тыс. Корчному – именно столько гарантированно полагалось финалисту.

Корона за 1 $ млн

После победы в чемпионском матче с Анатолием Карповым в 1990-м одна из ювелирных компаний подарила Гарри Каспарову корону, в которую были инкрустированы 1118 чёрных и белых бриллиантов. 13-й чемпион корону решил продать, а деньги отдать на благотворительность. Но уже нашедшийся покупатель отказался от сделки. Каспарова тогда выручил президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов, выкупивший корону, стоимость которой оценивалась в 1 $ млн.

Битва с шахматным монстром

Гарри Каспаров в 1996-м и 1997-м сыграл два матча с суперкомпьютером DeepBlue, разработанным компанией IBM. За участие в этих матчах чемпион мира получил баснословные деньги. Но первая же партия в феврале 1996 года завершилась победой искусственного интеллекта над человеческим разумом.

Впрочем, Каспаров тут же сравнял счёт, а затем после двух ничьих добился ещё двух побед и выиграл матч. Но матч-реванш проиграл. Чемпион среди людей на равных играл с усовершенствованной машиной, но в последней партии компьютер сделал ход, считавшийся много лет сомнительным и уводившим в минусовую оценку. Каспаров такого не ожидал и на 19-м ходу признал поражение.

После этого Гарри Кимович обвинил компанию IBM в том, что против него играла команда людей, а не машина, но доказательств этим словам не предъявил. А шахматный монстр был разобран.

Кстати, в 1985-м Каспаров дал сеанс одновременной игры 32 сильнейшим на тот момент шахматным программам. Догадаетесь, каким был итоговый счёт? 32:0. В пользу человека.

Каспарова до сих пор считают чемпионом

В пиковый период своей карьеры Каспаров был настолько известен, что многие люди до сих пор (!) считают его чемпионом мира.

В 2021 году в США и Великобритании был проведён опрос: кто знает, как зовут чемпиона мира по шахматам. В США девять процентов опрошенных правильно назвали имя Магнуса Карлсена, в Великобритании – только семь процентов. Но гораздо интереснее, что по итогам опроса четыре процента респондентов ответили, что чемпион мира – Гарри Каспаров, завершивший карьеру в 2005-м.

Фото: Vesa Moilanen/IMAGO/ТАСС

Счастливое число

У Каспарова есть счастливое число. Нетрудно догадаться какое.

«Я родился 13 апреля, в словах «Гарри Каспаров» в сумме 13 букв, в 85 году (8+5 тоже 13) я стал 13-м чемпионом мира, при этом в победном матче с Анатолием Карповым набрал 13 очков».

Бог или дьявол?

Александр Никитин, многолетний тренер Гарри Каспарова, с которым его пути в итоге разошлись, дал своему бывшему подопечному яркую характеристику, сравнив с Робертом Фишером.

«О-о-о! Я всегда говорил, что на матч с Фишером я готов ехать даже в роли подносчика чемоданов. И никогда, кстати, не думал, что мне доведётся увидеть живого Фишера. Это находилось за пределами понимания и объяснения. Как свидание с богом. Каспаров – не бог. Он, скорее, шахматный демон. А Фишер – бог. Он был яркий индивидуалист», — сказал Никитин в интервью Елене Вайцеховской ещё в 1993-м.