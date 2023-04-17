Такой битвы в шахматах не было больше 40 лет! Гроссмейстеры держат в напряжении весь мир, а их обвиняют в слабой подготовке.

«Легко говорить ерунду с кресла». Кому не нравится суперматч Непомнящего и Лижэня?!

Четыре десятилетия шахматный мир не видел такого матча за титул чемпиона мира, в котором из первых шести партий четыре оказались результативными. Ян Непомнящий и Дин Лижэнь держат в напряжении весь шахматный мир, но находятся те, кто обвиняет гроссмейстеров в слабой игре, недостаточной подготовке и неумении защищаться.

Неужели бесконечные ничьи в матчах Магнуса Карлсена с Сергеем Карякиным и Фабиано Каруаной были более интересны?

Тот же Каруана, который сражался с Карлсеном в 2018-м (12 ничьих в 12 партиях с классическим контролем времени) упрекнул участников нынешнего чемпионского матча.

«После каждой результативной партии мы говорили, что победитель сыграл блестяще. Но теперь у меня возникают сомнения: да, разумеется, уровень игры в этом матче достаточно высок, но почему эти ребята вообще не защищаются? Возможно, сказывается давление. Но они не используют ни малейшего шанса в защитe», – заявил американский гроссмейстер в подкасте C-Squared.

Интересно, конечно, где был сам Каруана во время турнира претендентов? Показал бы, как надо защищаться и пробиваться в чемпионский матч.

Той же точки зрения, что Каруана, придерживается российский гроссмейстер Александр Грищук, который комментировал первую половину матча на YouTube-канале «Левитов-Чесс» вместе с Петром Свидлером.

«Очень средненько они сегодня играют. Прошлая партия, несмотря на грубую ошибку Яна, была намного лучше по качеству. В сложнейшей позиции оба играли на высочайшем уровне. А здесь позиция простенькая, а уже столько неточностей допущено», – это Грищук говорил про пятую партию. Проскакивали даже фразы, что «такую позицию можно и на толчке просчитать».

Про шестую Александр высказывался даже жёстче, назвав игру участников чемпионского матча слабой.

Многие болельщики, особенно поклонники Магнуса Карлсена, изощряются в том, кто придумает более издевательский комментарий, но в целом это выглядит так: «Это чемпионский матч? Подержите моё пиво».

А как же азарт, непредсказуемость, обсуждения и комментарии после каждой партии? Непомнящий и Лижэнь показывают, что в шахматы играют живые люди со своими достоинствами и недостатками. Оттого и интереснее. Давайте вспомним финал чемпионата мира по футболу в Катаре. Если бы Аргентина и Франция – равные по возможностям команды – скатали унылые нули и определяли всё в серии пенальти, был бы такой же нерв и драйв?

Очень круто в адрес всех критиков высказалась экс-чемпионка мира Сьюзен Полгар.

«Что касается тех сидящих дома в кресле квотербеков (использующих Стокфиш), которые критикуют Дин Лижэня и Яна Непомнящего за «ошибки», они понятия не имеют, о чём говорят. Глядя на компьютерный анализ, легко без напора говорить ерунду.

Когда кто-то участвует в чемпионате мира по шахматам, когда на карту поставлено всё, большего давления быть не может. Просто вспомните о бесконечных подготовках в одиночку – это кошмар.

Это умственная, психологическая, физическая и интеллектуальная война. Одна ошибка может стоить игроку матча, мечты всей жизни и всего остального, учитывая, что другого шанса может и не быть. Кроме того, давление от того, что вы подводите себя, семью, команду и страну, почти невыносимо.

Редко когда за титул борются два очень контрастных игрока по стилю, характеру, шахматной культуре и т. д. До сих пор это было очень интересно, по крайней мере, для меня», — написала Полгар.

А голландский гроссмейстер Аниш Гири, который рос в Санкт-Петербурге, а сейчас комментирует битву за корону на одном из крупнейших шахматных порталов, и вовсе назвал матч в Астане «фантастическим».

Действительно, Непомнящий и Дин Лижэнь показали, насколько классические шахматы могут быть интересными. Кому может не нравиться такой суперматч?