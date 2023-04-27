«Карлсен, возможно, проиграл бы этот чемпионский матч». Левон Аронян — о битве за корону

Астана в конце апреля – место притяжения лучших шахматистов планеты. И речь не только о Яне Непомнящем и Дин Лижэне, которые рубятся друг с другом в чемпионском матче. Так, например, американский гроссмейстер Левон Аронян приехал в Казахстан, чтобы сыграть в быстрые шахматы и блиц на представительном турнире SattyZhuldyz, по итогам которого стал победителем.

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Аронян рассказал, что специально готовился к турниру, и, конечно, затронул тему чемпионского матча, не став скрывать, что болеет за Непомнящего.

«В классических шахматах есть почва для популяризации»

– С победой вас, Левон. Турнир по составу серьёзный был.

– Спасибо. Да, турнир очень сильным получился. Шикарная организация, отличные условия. Участникам оставалось только играть.

– Довольны тем, какую игру показали в Астане?

– Очень доволен. Я серьёзно подошёл к этому турниру, провёл небольшой сбор, не хотелось ударить в грязь лицом. Да и было за что бороться – призовые на SattyZhuldyz были очень хорошими.

– В США много турниров с подобными призовыми?

– Турниров достаточно, а вот призовые поменьше в основном.

Левон Аронян (в центре) Фото: пресс-служба турнира Satty Zhuldyz

– Одновременно с вашим турниром в Астане играется и матч за звание чемпиона мира по шахматам. Получается следить?

– Обязательно! Такой матч!

– Несколько дней назад вы поддержали и участников матча, и классические шахматы в целом, написав яркий комментарий в соцсетях. Своё мнение не поменяли?

– Нет, конечно. Что самое главное в классических шахматах – их можно смотреть и слушать комментарии. В рапид и блиц ты всё равно ничего не успеваешь ни смотреть, ни слушать. Если мы хотим привлекать людей к шахматам, то делать это нужно только с помощью классического формата. Тут большая почва для популяризации, каждый дебют имеет свои тонкости, свою историю. Каждый ход, над которым участники сидят и думают по 20 минут, можно объяснить зрителям. А что можно объяснить во время рапида и блица, какую глубину и красоту?

– Если не секрет, с чьими комментариями смотрите матч Яна Непомнящего и Дин Лижэня?

– Вообще, мой любимый комментатор – Петер Леко. Но он на официальном канале ФИДЕ и больших шахматных порталах не работает на этом матче, поэтому просто смотрел. Я сам себе режиссёр – мне комментарии и не нужны по большому счёту. Если бы мой друг Леко работал на матче, я бы обязательно смотрел и слушал именно его. Или Ясера Сейравана. Сейчас же попадал на комментарии Аниша Гири и Фабиано Каруаны – они отлично работают.

«Это с дивана легко говорить – да как он пошёл!»

– Ваши впечатления от чемпионского матча?

– Очень интересно смотреть, когда соперники дают друг другу играть, применяют прекрасные дебютные идеи. У обоих участников очень боевой настрой. И это придаёт матчу дополнительную интригу. Да, я слышал и читал, что Яна и Дина обвиняют в невысоком уровне игры. Но лично я за свою карьеру принимал во время партий столько идиотских решений, что никогда не скажу: «Я бы так не сыграл». У меня на эту тему иллюзий нет. Нервное напряжение просто дикое! У обоих есть чему поучиться. Да, иногда в голове мелькает, что они, видимо, не учли конкретный момент, но без всяких уничижительных мыслей. Просто потому, что я не любитель, а профессионал. Это с дивана легко говорить – да как он пошёл, как он с двух метров в ворота не попал! А ты доведи до этой ситуации, до этого хода и попробуй забить. Я понимаю, что творится у них в душе.

– Что скажете про безумную 12-ю партию?

–Партия очень нервная. По правде, я совсем не ожидал такого коллапса от Яна. Теперь инициатива перешла к Дину. Такие подарки обычно окрыляют. У меня было очень много подобных зевков. Могу сказать, что ничего более страшного в карьере шахматиста нет. Это как не забить пенальти в финале чемпионата мира по футболу или смазать два штрафных броска в концовке важнейшего баскетбольного матча.

– Вы могли бы что-то посоветовать российскому гроссмейстеру в такой ситуации?

– Выплеснуть всю энергию, основательно себя наказать и простить.

– А за кого вы болеете в данном матче?

– Конечно, за Янчика! Мы с ним прекрасно знакомы, я с ним в своё время занимался. Считаю, что он заслужил быть чемпионом мира своим отношением к шахматам, своей борьбой.

– Вы занимались с ним при подготовке к этому матчу?

– О, нет! Это было несколько лет назад. Вообще, у нас просто отличные личные отношения. Недавно у нас были большие баталии в преферанс. Это было во время турнира в Дюссельдорфе, когда мы каждый вечер во время преферанса от шахмат отдыхали. Когда-то, помню, мы с ним в покер на деньги играли. Кажется, я тогда проиграл. Но никогда не играю на сумму бóльшую, чем стоит чашка кофе. Однако есть игры, которые без денег просто бессмысленны, и даже $ 5 вызывают внутренний азарт.

«Я думал, что Ян к 11-му туру уже решит все вопросы»

– Думали до старта матча, что будет такая рубка?

– Нет, конечно! Но меня это очень порадовало. Я вдохновлён тем, как проходит этот матч. Но, честно говоря, думал, что Ян к 11-му туру уже решит все вопросы. Сейчас же вообще невероятно напряжённая ситуация.

– С каким бэкграундом этот матч войдёт в историю?

– Как один из самых интересных и драматичных. Но мне кажется, что вся драма ещё впереди. Когда доходит до решающего момента, а напряжение нарастает, ты можешь проиграть абсолютно любую позицию. Начинаются глюки. Ничего исключать нельзя. Я надеюсь, что Ян в итоге победит, но жду ещё большей драмы.

Левон Аронян Фото: пресс-служба турнира Satty Zhuldyz

– Почему вы считали, что Непомнящий так быстро справится с Лижэнем?

– Дин не играл практически два года. Ян же всё время играл, у него не было простоя. К тому же у него уже есть опыт одного чемпионского матча, он выиграл два кандидатских турнира. Он просто сильнее как шахматист.

– В футбольных симуляторах всегда оценивают скиллы игроков. За точку отсчёта берут 100. Как бы вы оценили скиллы Яна и Дина?

– Думаю, Ян – 95, Дин – 91.

– А 100 – Магнус Карлсен?

– Пусть у него будет 99. Так обычно же принято в играх.

– Решение Карлсена отказаться от чемпионского матча вас удивило?

– Нет. Мне кажется, после того как выиграл первый матч у Виши Ананда и стал чемпионом мира, Магнус больше вообще не хотел играть чемпионские матчи. Ему некомфортно в этих матчах, и это явно чувствовалось. Интерес пропадал к этим матчам. Магнус заставлял себя играть, наигрался, и в итоге ему надоело. Если бы он с таким отношением играл нынешний матч, то я бы совсем не был уверен в его победе. Карлсен, возможно, и проиграл бы.

– А если бы турнир претендентов выиграл не Ян Непомнящий?

– Ну я верю Карлсену и его словам, что если бы победил Алиреза Фируджа, то он, возможно, провёл бы с ним матч. Но кандидатский выиграл Ян, и я желаю ему добиться своей цели.