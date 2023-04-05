Сто миллионов для чемпиона мира: россиянин Ян Непомнящий бьётся за очень солидную награду

Уже 9 апреля в Астане будет сделан первый ход в матче за титул чемпиона мира по шахматам – 2023, в котором сразятся россиянин Ян Непомнящий и китаец Дин Лижэнь. Любой из участников матча в случае победы получит не только шахматную корону и почёт с уважением, но и приличную сумму денег.

Призовой фонд нынешнего турнира составляет € 2 млн (174,2 млн рублей по курсу на момент написания текста). Из него 60% (около 104,5 млн рублей) получит победитель и 40% (около 69,6 млн рублей) – проигравший. А если же матч дойдёт до тай-брейка, фонд будет разделён в пропорции 55 на 45.

А сколько гроссмейстеры получали за титул чемпиона мира раньше?

Скромный гонорар

Официальные матчи за титул чемпиона мира стали проводиться в конце XIX века. В первой схватке за шахматную корону в 1886 году сошлись Вильгельм Стейниц и Иоганн Цукерторт. Тогда оба гроссмейстера сами скинулись на призовой фонд по $ 2000 (в пересчёте на сегодняшний день – примерно $ 72 тыс. или около 5,7 млн рублей), победитель забирал всё, а проигравший оставался ни с чем. Да и в последующие годы призовой фонд был не таким уж большим: в 1889-м – $ 1150, в 1890–1991-м – $ 375, в 1892-м – $ 2000, в 1894-м – $ 3000.

В XX веке борьбу за достойную оплату игр шахматных королей начал Эмануил Ласкер. Своими стараниями он добился того, что призовой фонд вырос до $ 20 тыс. к 1921 году, однако при этом деньги в него шахматисты по-прежнему вносили сами – спонсоров им приходилось искать самостоятельно. И именно $ 20 тыс. Ласкер разыграл в матче с Хосе Раулем Капабланкой.

Такой призовой фонд сохранялся до начала Второй мировой войны. Система была отлаженной и работала успешно, если не считать курьёзного случая в 1935 году. Тогда за титул играли Александр Алехин и Макс Эйве, победу одержал голландец, но не получил за это ни копейки, только звание чемпиона. Алехину же выплатили за участие в матче 10 тыс. гульденов (около $ 5,5 тыс.).

Призовые от советской власти

И только после войны у шахматистов отпала необходимость самостоятельно формировать призовой фонд – теперь его собирали организаторы матча. Впрочем, после смерти Алехина началась эра побед советских шахматистов, которые не могли получать от ФИДЕ выигранный приз целиком.

Первым представителем СССР, выигравшим титул чемпиона мира, стал Михаил Ботвинник. Советский шахматист одолел четырёх соперников в матче-турнире пяти. За победу Ботвинник получил в подарок от Иосифа Сталина автомобиль «Победа», 250 литров топлива за государственный счёт в месяц и несколько тысяч рублей. Забавно, что гонорар американца Самуэля Решевского в долларах оказался гораздо выше того, что получил от советской власти новый чемпион.

До 1972 года советские шахматисты получали за свои победы по 5000 рублей. Деньги хоть и не астрономические, но в те годы на них вполне можно было купить дорогую «Волгу», и некоторые шахматисты автомобилем обзаводились.

Революция Фишера

Настоящую революцию в вопросе призовых совершил Роберт Фишер в 1972 году, когда обыграл Бориса Спасского. Американец «раскрутил» ФИДЕ на деньги, и призовой фонд матча за корону составил $ 250 тыс.! Фишер за победу получил $ 150 тыс., а Спасский – $ 100 тыс. Эти деньги Борис не привёз в СССР, а положил на счёт в швейцарском банке, вызвав этим настоящий скандал.

К 1975 году Фишер поставил перед ФИДЕ новые условия по призовому фонду – шахматист хотел, чтобы он составил астрономические $ 5 млн! Такую сумму был готов выделить филиппинский диктатор Маркос. Однако тот матч так и не состоялся. Впрочем, Маркос позднее вложился в другую битву за титул. В 1978 году Анатолий Карпов и Виктор Корчной разыграли между собой $ 1 млн.

В 1983 году конгресс ФИДЕ установил минимальную сумму призового фонда в матче за титул чемпиона мира – 1 млн швейцарских франков (около $ 800 тыс.). С тех пор гонорар шахматистов ещё немного подрос, порой переваливая за $ 2 млн, например, в 1998-м Анатолий Карпов получил за победу около $ 1,4 млн.

После объединения шахматного мира в 2006 году гроссмейстеры бьются за призовые от $ 1,25 млн до $ 2,55 млн. В 2021 году Ян Непомнящий и Магнус Карлсен бились за $ 2 млн, за такую же сумму россиянин поборется и в этот раз.