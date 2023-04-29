Непомнящий не смог пробить оборону китайца. Где же россиянин упустил свои шансы на победу?

14-я партия матча за звание чемпиона мира по шахматам завершилась вничью. Но вновь Непомнящий был в шаге от того, чтобы добыть заветный титул! Утомлённый Дин Лижэнь опять играл нервно и допускал ошибки, но на последнем рубеже вёртко защищался, и Яну нужно было сверхусилие, чтобы добить соперника. А его на финише изматывающего марафона не нашлось.
В заключительной классической партии Ян сразу несколько раз имел возможность серьёзно напрячь своего визави, давил, возил и мучил, но пробить броню китайца так и не смог. Счёт 7:7, и всем заинтересованным остаётся только молиться перед партиями тай-брейка с укороченным контролем.
Дин Лижэнь (Китай) — Ян Непомнящий (Россия)
Матч за звание чемпиона мира — 2023. 14-я партия
1.d4 Кf6 2.c4 e6 3.Кc3 Сb4 4.e3 0–0 5.Сd2 d5 6.a3 Сe7 7.Кf3 c5
Дебют не предвещал каких-то обострений: чёрные отошли слоном и подготовили подрыв центра с упрощениями.
8.d:c5 С:c5 9.Фc2 d:c4 10.С:c4 Кbd7 11.Лd1 Сe7
В этой симметричной позиции несколько точнее 11...b6.
Матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2023
12.Кg5?!
Напрашивалось 12.0–0 с равной позицией, а у белых имелась и возможность поиграть на захват инициативы.
12.e4! Фc7 13.Кb5 Фb8 14.Сe2 с угрозой вторжения на поле с7. Вместо этого китаец предпринимает эмоциональный наскок на позицию чёрных.
12...h6 13.h4 Фc7
Конечно, чёрные не будут вскрывать линию «h» 13...h:g5? 14.h:g5, а пешки назад не ходят, и теперь непонятно, что делает белый конь на g5.
14.Сe2 Лd8?!
Компьютер справедливо указывает, что если чёрные не допустят размен ферзей 14...b6 15.Лc1 Фb8, то их шансы предпочтительнее – противнику не хватает гармонии. Ян предпочел надёжное продолжение, и позиция подравнялась.
15.Лc1 Кf8 16.Кge4 К:e4 17.К:e4 Ф:c2 18.Л:c2 Сd7
При 19.Лc7 Лab8 20.h5 белые уводили бы из-под боя пешку h4 с равной игрой, но Дин Лижэнь идёт на порчу пешечной структуры и большой стратегический риск.
19.Сb4?! С:b4+ 20.a:b4 Сc6 21.Кc5!?
Противник Непомнящего понял, что при 21.Сf3 Кg6 22.Кc5 С:f3 23.g:f3 Лac8 чёрные легко и просто осаждают слабости белых, поэтому старается жертвой пешки поставить перед Яном более сложные проблемы.
21… С:g2 22.Лg1 Сd5?!
Вновь подчёркнуто надёжно – виды на перевес чёрным давало 22… Сc6! 23.b5 Сd5 24.e4 b6 25.e:d5 b:c5 – у белых будет компенсация за пешку, но не более того.
23.e4 Сc6 24.b5 Сe8 25.К:b7 Лd4! 26.Лc4 Лd7 27.Кc5 Лc7
За испорченные пешки у белых активность, и Ян не хочет давать Дину шансов вроде 27… Лd6 28.e5 Лd5 29.Кe4.
28.Лc3 Лac8 29.b4?!
Сложно обнаружить 29.Кb7 Л:c3 30.b:c3 Л:c3 31.Крd2 Лc7 32.Кd6 Сd7 33.Сh5 – белые везде отдают пешку ради максимально эффективной работы своих фигур. Теперь чёрные вновь получают хорошие шансы на успех.
29… Кd7 30.Лcg3
Матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2023
30…К:c5?!
Непомнящий опять идёт по самому простому пути, не требующему серьёзного счёта. Сильнее выглядело 30...g6! 31.h5 (плохо 31.K:d7? Л:d7 c сильными угрозами) К:c5 32.b:c5 Л:c5 33.h:g6, выбирая между 33…f6 или 33...f:g6 34.Л:g6+ С:g6 35.Л:g6+ Крf7 36.Л:h6 Лc2, и чёрные вправе рассчитывать на победу.
31.b:c5 Л:c5 32.Л:g7+ Крf8 33.Сd3 Лd8 34.Крe2?!
Новая помарка Дин Лижэня – китайский претендент не захотел отдавать пешку ради активизации ладьи 34.Крd2! С:b5 35.Лg8+ Крe7 36.Л:d8 Кр:d8 37.С:b5 Л:b5 38.Лg8+ Крe7 39.Лa8, но в приведённом варианте активность белых окупала минимальную потерю.
34… Лc3 35.Лg8+ Крe7 36.Л1g3 e5?!
Непомнящий в очередной раз не использовал прекрасный шанс прихватить своего визави: после 36… Лb3! 37.Лh8 Лd4 нельзя 38.Л:h6? Лd:d3 39.Л:d3 С:b5, и белым пришлось бы отдавать пешку в куда худшей редакции.
37.Лh8 Лd6 38.b6!
Красивый трюк – китайский гроссмейстер нашёл всё-таки возможность отдать пешку и перейти в ладейное окончание, которое чаще всего не выигрывается, если ладья слабейшей стороны привязывается к неприятельским пешкам.
38…Л:b6 39.Л:e8+ Кр:e8 40.Сb5+ Л:b5 41.Л:c3 Крd7 42.Лf3 Крe7 43.Лc3 a5
Не пускать белую ладью в свой лагерь у чёрных не получается 43… Лb7 44.Лc6.
44.Лc7+ Крf6 45.Лc6+ Крg7 46.Лa6 Лb2+ 47.Крf3 Лa2 48.Лa8 h5 49.Крg3 Лa1 50.Крg2 a4 51.Лa5 f6 52.Kрf3 a3 53.Лa6 Крf7 54.Крe3 Крe8 55.Крe2
Проигрывало 55.Л:f6? a2 56.Лa6 Лe1+, но, разумеется, Дин Лижэнь в такую ловушку не попадается.
55… Крe7 56.Крf3 Лa2 57.Крe3 Лa1 58.Крe2 Крf7 59.Крf3 Лa2 60.Крe3 Крe7
61.Крf3 Крd7
После некоторых колебаний Непомнящий проводит единственный возможный план – отдаёт пешку f6 и пытается прорваться королём к проходной.
62.Л:f6 Лb2 63.Лa6 Лb3+ 64.Крg2 Крc7
Матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2023
65.f4!
Белым уже нельзя стоять на месте 65.Крf1? Крb7 66.Лa4 Крc6, и чёрный король вскоре окажется на b2, помогая провести ферзя. Дин возвращает пешку, но создаёт свою проходную.
65...e:f4 66.e5 Крb7 67.Лa4 Крc6 68.Лa6+ Крb5 69.Лa7 Крb6 70.Лa8 Крc5 71.Лa6 Крb5 72.Лa7 Крb6
Ничего не даёт чёрным 72… Крc4 73.e6 Лe3 74.e7 Крb3 75.Лb7+ Крc3 76.Лa7 Крb2 77.Лb7+, но и возвращение короля обратно не даёт россиянину шансов.
73.Лa8 Крc6 74.Лa6+ Крd7 75.Крf2 Крe7 76.Крg2 Лe3 77.Крf2 Лg3 78.Крf1 Лc3 79.Крf2 Лe3 80.Крg2 Крd7 81.Крf2 Крc7 82.e6 Крd8 83.Лa7 Крe8 84.Крg2 Л:e6 85.Л:a3 Лg6+ 86.Крf2 Лg4 87.Лa5 Л:h4
Чёрные забрали вторую пешку, но их король слишком далеко, и белые легко восстанавливают паритет.
88.Крf3 Крe7 89.Лf5 Крe6 90.Л:f4 Л:f4+ 91.Кр:f4 Ничья.
После окончания партии была проведена жеребьёвка на цвет в быстрых шахматах – Дин Лижэнь начнёт завтра белыми первую из четырёх партий.
В истории матчей за мировую корону тай-брейк за звание чемпиона мира случался уже целых четыре раза – Владимир Крамник в 2006 году обыграл 2,5:1,5 Веселина Топалова, с таким же счётом в 2012-м Вишванатан Ананд одолел Бориса Гельфанда. Магнус Карлсен побеждал на тай-брейках более крупно – 3:1 Сергея Карякина (2016) и 3:0 Фабиано Каруану (2018).
На данный момент в рапид китаец имеет более высокий рейтинг – 2829 против 2761 Непомнящего. Однако Дин последние несколько лет почти не играл на крупных турнирах вживую, выступая в карантин только по Интернету. Что, на мой взгляд, делает Яна (получившего суровые декабрьские уроки чемпионата мира по рапиду и блицу) фаворитом предстоящего тай-брейка.
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