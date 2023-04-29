Разбор 14-й партии матча за звание чемпиона мира по шахматам. Дин допустил целую серию ошибок, но Ян ими не воспользовался.

Непомнящий не смог пробить оборону китайца. Где же россиянин упустил свои шансы на победу?

14-я партия матча за звание чемпиона мира по шахматам завершилась вничью. Но вновь Непомнящий был в шаге от того, чтобы добыть заветный титул! Утомлённый Дин Лижэнь опять играл нервно и допускал ошибки, но на последнем рубеже вёртко защищался, и Яну нужно было сверхусилие, чтобы добить соперника. А его на финише изматывающего марафона не нашлось.

В заключительной классической партии Ян сразу несколько раз имел возможность серьёзно напрячь своего визави, давил, возил и мучил, но пробить броню китайца так и не смог. Счёт 7:7, и всем заинтересованным остаётся только молиться перед партиями тай-брейка с укороченным контролем.

Дин Лижэнь (Китай) — Ян Непомнящий (Россия)

Матч за звание чемпиона мира — 2023. 14-я партия

1.d4 Кf6 2.c4 e6 3.Кc3 Сb4 4.e3 0–0 5.Сd2 d5 6.a3 Сe7 7.Кf3 c5

Дебют не предвещал каких-то обострений: чёрные отошли слоном и подготовили подрыв центра с упрощениями.

8.d:c5 С:c5 9.Фc2 d:c4 10.С:c4 Кbd7 11.Лd1 Сe7

В этой симметричной позиции несколько точнее 11...b6.

Матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2023

12.Кg5?!

Напрашивалось 12.0–0 с равной позицией, а у белых имелась и возможность поиграть на захват инициативы.

12.e4! Фc7 13.Кb5 Фb8 14.Сe2 с угрозой вторжения на поле с7. Вместо этого китаец предпринимает эмоциональный наскок на позицию чёрных.

12...h6 13.h4 Фc7

Конечно, чёрные не будут вскрывать линию «h» 13...h:g5? 14.h:g5, а пешки назад не ходят, и теперь непонятно, что делает белый конь на g5.

14.Сe2 Лd8?!

Компьютер справедливо указывает, что если чёрные не допустят размен ферзей 14...b6 15.Лc1 Фb8, то их шансы предпочтительнее – противнику не хватает гармонии. Ян предпочел надёжное продолжение, и позиция подравнялась.

15.Лc1 Кf8 16.Кge4 К:e4 17.К:e4 Ф:c2 18.Л:c2 Сd7

При 19.Лc7 Лab8 20.h5 белые уводили бы из-под боя пешку h4 с равной игрой, но Дин Лижэнь идёт на порчу пешечной структуры и большой стратегический риск.

19.Сb4?! С:b4+ 20.a:b4 Сc6 21.Кc5!?

Противник Непомнящего понял, что при 21.Сf3 Кg6 22.Кc5 С:f3 23.g:f3 Лac8 чёрные легко и просто осаждают слабости белых, поэтому старается жертвой пешки поставить перед Яном более сложные проблемы.

21… С:g2 22.Лg1 Сd5?!

Вновь подчёркнуто надёжно – виды на перевес чёрным давало 22… Сc6! 23.b5 Сd5 24.e4 b6 25.e:d5 b:c5 – у белых будет компенсация за пешку, но не более того.

23.e4 Сc6 24.b5 Сe8 25.К:b7 Лd4! 26.Лc4 Лd7 27.Кc5 Лc7

За испорченные пешки у белых активность, и Ян не хочет давать Дину шансов вроде 27… Лd6 28.e5 Лd5 29.Кe4.

28.Лc3 Лac8 29.b4?!

Сложно обнаружить 29.Кb7 Л:c3 30.b:c3 Л:c3 31.Крd2 Лc7 32.Кd6 Сd7 33.Сh5 – белые везде отдают пешку ради максимально эффективной работы своих фигур. Теперь чёрные вновь получают хорошие шансы на успех.

29… Кd7 30.Лcg3

Матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2023

30…К:c5?!

Непомнящий опять идёт по самому простому пути, не требующему серьёзного счёта. Сильнее выглядело 30...g6! 31.h5 (плохо 31.K:d7? Л:d7 c сильными угрозами) К:c5 32.b:c5 Л:c5 33.h:g6, выбирая между 33…f6 или 33...f:g6 34.Л:g6+ С:g6 35.Л:g6+ Крf7 36.Л:h6 Лc2, и чёрные вправе рассчитывать на победу.

31.b:c5 Л:c5 32.Л:g7+ Крf8 33.Сd3 Лd8 34.Крe2?!

Новая помарка Дин Лижэня – китайский претендент не захотел отдавать пешку ради активизации ладьи 34.Крd2! С:b5 35.Лg8+ Крe7 36.Л:d8 Кр:d8 37.С:b5 Л:b5 38.Лg8+ Крe7 39.Лa8, но в приведённом варианте активность белых окупала минимальную потерю.

34… Лc3 35.Лg8+ Крe7 36.Л1g3 e5?!

Непомнящий в очередной раз не использовал прекрасный шанс прихватить своего визави: после 36… Лb3! 37.Лh8 Лd4 нельзя 38.Л:h6? Лd:d3 39.Л:d3 С:b5, и белым пришлось бы отдавать пешку в куда худшей редакции.

37.Лh8 Лd6 38.b6!

Красивый трюк – китайский гроссмейстер нашёл всё-таки возможность отдать пешку и перейти в ладейное окончание, которое чаще всего не выигрывается, если ладья слабейшей стороны привязывается к неприятельским пешкам.

38…Л:b6 39.Л:e8+ Кр:e8 40.Сb5+ Л:b5 41.Л:c3 Крd7 42.Лf3 Крe7 43.Лc3 a5

Не пускать белую ладью в свой лагерь у чёрных не получается 43… Лb7 44.Лc6.

44.Лc7+ Крf6 45.Лc6+ Крg7 46.Лa6 Лb2+ 47.Крf3 Лa2 48.Лa8 h5 49.Крg3 Лa1 50.Крg2 a4 51.Лa5 f6 52.Kрf3 a3 53.Лa6 Крf7 54.Крe3 Крe8 55.Крe2

Проигрывало 55.Л:f6? a2 56.Лa6 Лe1+, но, разумеется, Дин Лижэнь в такую ловушку не попадается.

55… Крe7 56.Крf3 Лa2 57.Крe3 Лa1 58.Крe2 Крf7 59.Крf3 Лa2 60.Крe3 Крe7

61.Крf3 Крd7

После некоторых колебаний Непомнящий проводит единственный возможный план – отдаёт пешку f6 и пытается прорваться королём к проходной.

62.Л:f6 Лb2 63.Лa6 Лb3+ 64.Крg2 Крc7

Матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2023

65.f4!

Белым уже нельзя стоять на месте 65.Крf1? Крb7 66.Лa4 Крc6, и чёрный король вскоре окажется на b2, помогая провести ферзя. Дин возвращает пешку, но создаёт свою проходную.

65...e:f4 66.e5 Крb7 67.Лa4 Крc6 68.Лa6+ Крb5 69.Лa7 Крb6 70.Лa8 Крc5 71.Лa6 Крb5 72.Лa7 Крb6

Ничего не даёт чёрным 72… Крc4 73.e6 Лe3 74.e7 Крb3 75.Лb7+ Крc3 76.Лa7 Крb2 77.Лb7+, но и возвращение короля обратно не даёт россиянину шансов.

73.Лa8 Крc6 74.Лa6+ Крd7 75.Крf2 Крe7 76.Крg2 Лe3 77.Крf2 Лg3 78.Крf1 Лc3 79.Крf2 Лe3 80.Крg2 Крd7 81.Крf2 Крc7 82.e6 Крd8 83.Лa7 Крe8 84.Крg2 Л:e6 85.Л:a3 Лg6+ 86.Крf2 Лg4 87.Лa5 Л:h4

Чёрные забрали вторую пешку, но их король слишком далеко, и белые легко восстанавливают паритет.

88.Крf3 Крe7 89.Лf5 Крe6 90.Л:f4 Л:f4+ 91.Кр:f4 Ничья.

После окончания партии была проведена жеребьёвка на цвет в быстрых шахматах – Дин Лижэнь начнёт завтра белыми первую из четырёх партий.

В истории матчей за мировую корону тай-брейк за звание чемпиона мира случался уже целых четыре раза – Владимир Крамник в 2006 году обыграл 2,5:1,5 Веселина Топалова, с таким же счётом в 2012-м Вишванатан Ананд одолел Бориса Гельфанда. Магнус Карлсен побеждал на тай-брейках более крупно – 3:1 Сергея Карякина (2016) и 3:0 Фабиано Каруану (2018).

На данный момент в рапид китаец имеет более высокий рейтинг – 2829 против 2761 Непомнящего. Однако Дин последние несколько лет почти не играл на крупных турнирах вживую, выступая в карантин только по Интернету. Что, на мой взгляд, делает Яна (получившего суровые декабрьские уроки чемпионата мира по рапиду и блицу) фаворитом предстоящего тай-брейка.