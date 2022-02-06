Про́клятая сборная. Российские мини-футболисты проиграли пятый финал Евро подряд

В матче с лучшей командой мира и Европы россияне вели 2:0, но всё равно проиграли.

Нет! Нет! Ну не может же так не везти сборной России по мини-футболу.

Наши парни в очередной раз провели классный турнир, в очередной раз сыграли в финале и в очередной раз его проиграли. Это уже в пятый раз подряд, вы можете себе такое представить?

В 1999-м у нашей сборной был последний на данный момент титул. За следующие 23 года статус нашей команды не изменился – она была и остаётся одной из ведущих команд европейского футзала. И на каждый турнир приезжает за золотом. Но не добывает его.

В 2005, 2012, 2014, 2016 годах Россия выходила в финалы Евро. И проигрывала.

Казалось, что уж в 2022-м всё полностью изменится. У нас обновлённая команда, сильная, техничная, в меру молодая, в меру опытная. Групповой этап мы прошли здорово, потом не без скрипа, но на классе обыграли Грузию. Потом была Украина – особый сюжетный поворот. Россия обыграла Украину, несмотря на обструкцию болельщиков, справившись с пенальти за минуту до сирены и забив победный мяч ударом через себя. Впереди был только финал.

В финале – Португалия. Действующий чемпион мира и Европы. Но нашим парням было не страшно: они приехали сюда, чтобы победить всех и португальцев в том числе.

А ещё они приехали, чтобы взять реванш за странное поражение в полуфинале прошлого Евро, где судьи творили не пойми что и не пустили нашу сборную в решающий матч.

Россия начала игру очень здорово: с жёсткого, плотного прессинга. Португальцы за нашими нападающими просто не успевали. Андре Коэлью просто обнимал Афанасьева, чтобы тот не развернулся и не пробил по воротам. Судья назначил штрафной, и с него возник первый опасный момент: Антошкин пробил с подкруткой, и мяч пролетел рядом с девяткой.

А на 10-й минуте Россия открыла счёт: Антон Соколов принял передачу из глубины и пробил. Вратарь пропустил мяч под руками – 1:0 на табло. Игра складывалась по нашему сценарию, и Жорже Браш взял тайм-аут, чтобы что-то исправить. Не помогло: тут же Афанасьев отклеился от защитника и забил с передачи Антошкина. Российские болельщики ликовали.

Но расслабляться было рано. Португалия на этом турнире уже дважды отыгрывалась с 0:2. Увы, но отыгралась и в третий раз. Первый мяч в наши ворота влетел ещё до перерыва: Томаш Паку за минуту до сирены пробил Путилову под опорную ногу. А после перерыва Португалия будто бы выросла над собой. От былого игрового преимущества России не осталось и следа.

Андре Коэлью забил на 6-й и на 11-й минуте тайма. При этом если третий португальский гол был результатом комбинации, то во втором обидно ошибся Путилов.

Россия пыталась что-то сделать с грозным соперником, за три минуты до завершения матча перешла на игру в пять полевых, но создала лишь один момент, который можно назвать голевым – за 15 секунд до конца свою команду спас вратарь Соуза. А ещё через 10 секунд Россию прикончил Пани, закативший мяч в пустые ворота нашей команды – 4:2.

Сборная России по мини-футболу – про́клятая сборная, иначе объяснить все поражения в финалах Евро уже невозможно. Безумно обидно, досадно и грустно. Парням мы должны сказать большое спасибо за этот турнир – они показали классный футбол и бились за трофей до последнего. Но золотых медалей придётся ещё подождать. Сколько – неизвестно.