Российский спортсмен стал чемпионом мира! В 2023 году это почти невероятная новость

Уникальное для российского спорта событие в нынешнем году случилось на чемпионате мира по дзюдо в Дохе. Арман Адамян выиграл золото в весовой категории до 100 кг, одолев на пути к вершине всех сильнейших соперников. Для России это первая громкая победа на международном уровне в 2023-м.
В текущих условиях тотального отстранения от мирового спорта такая победа – настоящий прорыв. В Дохе после отказа от участия сборной Украины никто не снимался со схваток против россиян. Да, результаты у нашей команды далеко не выдающиеся, но дзюдо в очередной раз принесло России крутую победу.
Арман Адамян в категории до 100 кг повторил успех Тагира Хайбулаева, который становился чемпионом мира среди тяжеловесов в далёком уже 2011-м. На пути к победе Адамян одолел в том числе и лидера мирового рейтинга грузина Илью Суламанидзе, чемпиона мира среди юниоров и бронзового призёра взрослого чемпионата мира. Адамян выиграл схватку у сильнейшего соперника «иппоном».
В финале россиянин боролся с чехом Лукашем Крпалеком, который побеждал на двух последних Олимпиадах в двух разных весовых категориях (до 100 и свыше 100 кг), дважды выигрывал чемпионаты мира и вообще является легендой дзюдо и одним из самых титулованных действующих спортсменов.
Адамян ни в чём не уступил сопернику, и в итоге того наказали за пассивность. Арман – новый чемпион мира. Про него заговорили ещё четыре года назад, когда Адамян стал чемпионом Европы и выиграл Европейские игры. На следующий год на чемпионате Европы он взял серебро. В активе россиянина – четыре победы на турнирах «Большого шлема».
«До сих пор не могу осознать, что стал чемпионом мира, таких ощущений я ещё не испытывал. Я очень серьёзно готовился, был в идеальной форме. Лукаш – легенда, он смог выиграть всё, но и я ехал только выигрывать, мне нужно было только золото, о серебре даже не думал. Я был чемпионом Европы, стал чемпионом мира. Остались только Олимпийские игры, и это моя цель», – сказал Адамян в интервью ТАСС после победы.
Для российского спорта победа на чемпионате мира – первая в 2023-м в условиях тотального отстранения. В конце апреля первую большую победу мог одержать шахматист Ян Непомнящий, но он уступил в матче за мировую корону китайцу Дин Лижэню.
Международная федерация дзюдо допустила россиян до главного турнира года на условиях нейтральности, но исключила из заявки одного спортсмена и семерых членов делегации как не прошедших критерии допуска.
Возможно, число российских побед на чемпионатах мира увеличится – как в Дохе, так и на чемпионате мира по боксу в Ташкенте.
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