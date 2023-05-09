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Результаты первого этапа Бриллиантовой лиги — 2023: американская спринтерша Ша’Карри Ричардсон установила рекорд сезона

Погоня за бриллиантом. В Дохе стартовала главная коммерческая битва звёзд лёгкой атлетики
Ангелина Николаева
Ричардсон и Мун с ходу установили рекорд
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Ша’Карри Ричардсон и Кэти Мун с ходу установили рекорды сезона.

На первой неделе мая в столице Катара стартовала серия коротких, но ярких турниров, проводимых World Athletics – Бриллиантовая лига. Подводим итоги первого этапа самого престижного коммерческого старта в лёгкой атлетике.

Прорыв Ша'Карри Ричардсон

Самым ярким событием турнира в Дохе стала победа Ша’Карри Ричардсон на 100 м. Американка выиграла стометровку с новым рекордом турнира и лучшим результатом сезона в мире – 10,76 секунды. Лишь немного не хватило американке, чтобы побить свой личный рекорд – 10,72. Интересно, что в этот раз спортсменка вышла на дистанцию в непривычно спокойном образе: без длинных нарощенных ресниц и ярких искусственных волос.

«Я так счастлива и благодарна, я чувствую удовлетворение. Я сделала всё, на что способна, и я рада этому», – рассказала после победы Ричардсон.

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Чемпионка мира на 200 метров из Ямайки Шерика Джексон заняла второе место с результатом 10,85 секунды. Бронзу выиграла чемпионка мира 2019 года Дина Эшер-Смит, которая преодолела дистанцию за 10,98 секунды.

Забег на 100 метров начался после минуты молчания в память о погибшей в начале мая чемпионке мира из США Тори Боуи.

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Конкуренция без россиян

Олимпийская чемпионка Токио 31-летняя Кэти Мун (Нажотт) выиграла золото в прыжках с шестом, взяв высоту 4,81 м, что является лучшим результатом в мире в этом сезоне. Второй стала словенка Тина Шутей, которая повторила свой лучший результат в карьере и национальный рекорд – 4,76 м. Рекордсменка США Сэнди Моррис прыгнула на 4,71 и завоевала бронзу.

Для сравнения, Анжелика Сидорова выиграла серебро Олимпийских игр – 2020 с результатом 4,85 метра. Ещё одна россиянка Полина Кнороз в 2021 году выиграла этап Бриллиантовой лиги, взяв 4,71 метра.

Также из олимпийских чемпионов Токио одержать победу в Дохе смог Фаит Кипьегон в беге на 1500 метров (3:58.57), индиец Нирай Чопра в метании копья с результатом 88,67 м, португалец Педро Пичардо в тройном прыжке (17,91 м) и Рай Бенджамин из США в беге на 400 м с барьерами с результатом 47,78.

Напомним, уже второй сезон подряд участия в Бриллиантовой лиге не принимают российские и белорусские спортсмены. В марте 2022 года генеральная ассамблея турнира приняла решение не допускать легкоатлетов России и Беларуси к участию в соревнованиях под своей эгидой. Также первый этап Бриллиантовой лиги в Дохе пропустили и украинские спортсмены.

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