«Я лучше в шахматах, чем Холанд в футболе». Карлсен уже не чемпион, но вновь победил

Экс-чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен провёл первый турнир после потери титула. В Варшаве он неудачно играл в быстрые шахматы, сильно отставал от лидера, но на финише в блиц просто растерзал всех. По ходу турнира он успел поиграть в футбол, поделиться своим мнением об Эрлинге Холанде и следил за тем, как проходит плей-офф НБА.

«Собирался лечь спать, но баскетбол был захватывающим»

Карлсен в первом же туре рапида проиграл Радославу Войташеку, а затем со скрипом играл вничью. В сети было много комментариев о том, что норвежцу с такой игрой пора на пенсию.

Но после крайне неудачного первого дня он преобразился. Магнус уже в рапиде сумел поправить своё турнирное положение, а в блице просто был неудержим. Вернее, экс-чемпион начал блицевую часть примерно так же, как в рапид, но затем одержал пять побед подряд.

«Я сознательно старался весь день не смотреть на турнирную таблицу, отчасти потому, что на неё приятнее смотреть, когда у тебя всё хорошо. Честно говоря, я чувствовал себя не очень хорошо. Я остался, чтобы посмотреть игру «Майами» — «Бостон». Я собирался лечь спать, но игра была такой захватывающей…» — сказал экс-чемпион.

Во второй день блица Карлсен продолжил феерить и крушить соперников. Норвежец в итоге к последней партии с Ян-Кшиштофом Дудой подошёл лидером, сыграл вничью и одержал итоговую победу.

«Спасибо болельщикам, которые поддерживали меня. Приятно, что мой выход на пенсию длился всего пару дней», — сказал Карлсен после завершения Superbet Rapid & Blitz.

Магнус Карлсен Фото: Andrzej Iwanczuk/Getty Images

«У Холанда пока мало трофеев»

Магнус, очевидно, отлично провёл время на турнире. Он признался, что совершенно не готовился к соревнованиям – «думаю, это было заметно».

Сыграл в футбол, возглавив команду гроссмейстеров. Карлсен оформил покер и помог своей команде обыграть сборную организаторов.

И даже пошутил про форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, который вместе со своей командой вынес в полуфинале Лиги чемпионов любимый клуб Карлсена мадридский «Реал».

«Когда я только начал интересоваться футболом, «Реал» был безоговорочно лучшим. У них были самые крутые футболисты, они показывали самый красивый футбол. У меня тогда был лёгкий выбор. Конечно, меня расстроил результат полуфинала Лиги чемпионов. Но я с интересом наблюдал за Эрлингом Холандом.

Но я лучше в шахматах, чем Холанд в футболе. У него пока не так много трофеев, но он способен быть на вершине», — сказал Карлсен в интервью польскому телеканалу Polsat Sport.

Сам экс-чемпион мира после победы в Варшаве отправился домой, где на следующей неделе стартует супертурнир в Ставангере с мощнейшим составом. Играть будут в классические шахматы, которые Магнусу уже не особо нравятся.