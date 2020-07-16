«России я не нужен». Из нашей сборной убежал легкоатлет-рекордсмен. Кто следующий?

Началось.



16-летний талант Матвей Волков решил сменить сборную России на Беларусь, потому что устал от безобразия, которое творится в нашей лёгкой атлетике. Он сделал это первым после того, как ВФЛА не заплатила крупный штраф и вплотную подошла к постоянному отстранению.

Отец Матвея в 1984 году лишился возможности выступить на Олимпиаде в Лос-Анджелесе из-за политических игр, и молодой талант не хочет повторения подобного сценария. Спортивная жизнь коротка, и никому не хочется жертвовать ею, не получая ничего взамен.



Волков всё сделал правильно. И надо порадоваться за парня, который убежал из российской сборной и обрёл перспективы побороться за медали чемпионатов мира и Олимпиады. В нашей лёгкой атлетике, к большому сожалению, ему этот путь был закрыт высоким забором с колючей проволокой.

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«России я не нужен»

В июле Всероссийская федерация лёгкой атлетики вновь осталась без руководителя. Евгений Юрченко подал в отставку, поняв, что не может решить все проблемы, которые на него свалились. С момента его назначения не прошло и полугода. С World Athletics помириться не удалось.



После того как в международной федерации выявили фальсификации с российской стороны по делу прыгуна в высоту Данилы Лысенко, на ВЛФА был наложен штраф в пять миллионов долларов. Оплатить его надо было до 1 июля. Но денег не нашлось, а это значит, что ни о каком восстановлении статуса не может быть и речи. Теперь вероятность участия российских спортсменов в международных стартах приблизилась к нулю.



Это не могло не взволновать одного из самых талантливых легкоатлетов не только России, но и мира – 16-летнего Волкова, который в феврале 2020-го установил мировой рекорд в своей возрастной категории, прыгнув с шестом на высоту 5 метров и 50 сантиметров.

«Хотим переехать, потому что нам просто элементарно не дают тренироваться, выступать. Видимо, России я не выгоден или не нужен, как и другие спортсмены. Меня это очень сильно напрягает», – рассказывал Матвей в эфире «Матч ТВ».

«Моего отца лишили медалей из-за чиновников»

Конечно, на молодого парня повлияла сильно история с отцом, который в своё время был не менее талантливым прыгуном. Многие специалисты даже считали, что в лучшей форме Константин Волков был сильнее легендарного Сергея Бубки. Да что там говорить, в 1984 году именно он победил Бубку на международном турнире «Дружба-84», заменившем Олимпиаду.



Волков должен был поехать за золотом на Игры в Лос-Анджелес, однако в СССР решили бойкотировать соревнования. И сейчас Матвей не хочет повторения подобного сценария.



«Мы переезжаем из страны, потому что моего отца по сути лишили Олимпийских Игр. В 1984 году СССР также решил бойкотировать Олимпиаду в Лос-Анджелесе из-за некорректных действий чиновников. Его просто грубо лишили медалей, и он не хочет, чтобы такая же участь была со мной. В Токио из-за таких действий, которые сейчас происходят, просто не пустят сборную», – высказывал свои опасения 16-летний спортсмен.

Денег нет, но вы держитесь. Как российская лёгкая атлетика пришла в тупик Ласицкене, Шубенкова и других чистых спортсменов жалко: их не допускают до соревнований даже под нейтральным флагом, хотя они не виноваты.

Волков лишь первый из многих?

Однозначно да. Вопрос в другом – кто следующий?



Президент Белорусской федерации лёгкой атлетики Вадим Девятковский признался, что к нему приходит немало обращений от российских спортсменов по поводу смены спортивного гражданство. Кстати, важно отметить: для того чтобы выступать за Беларусь, не обязательно отказываться от российского паспорта. Достаточно получить вид на жительство, что даёт право представлять Беларусь на международных стартах. В том числе и на Олимпиаде.



«Волков – не единственный россиянин, желающий выступать за Беларусь. Поверьте, мы не хотим озолотиться, воспользовавшись чужими проблемами. Но у нас нет оснований отказывать в рассмотрении поступивших обращений, мы не хотим никого обижать», – приводит слова Девятковского ТАСС.



Проблемой для многих россиян может стать трёхлетний карантин, который полагается при переходе из одной сборной в другую. Для совсем молодых ребят вроде Волкова это не является критичным. Пропустить Олимпиаду в Токио в 2021 году не будет трагедией. Тем более что есть большая вероятность, что Игры в Японии вообще не состоятся.



А вот Мария Ласицкене, Сергей Шубенков и другие звёзды российской лёгкой атлетики, конечно, не могут позволить себе сидеть три года на карантине. Возможно, для них сделают послабления. Ведь формально они уже продолжительное время не выступают за сборную Россию, а являются нейтральными атлетами, и получается, карантин прошли.

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«Матвей всё сделал правильно»

С российскими депутатами не всегда приходится соглашаться. Но закончить эту статью хотелось бы именно высказыванием депутата Государственной думы Игоря Лебедева, который в интервью «Чемпионату» привёл разумные доводы, почему бежать из российской лёгкой атлетики сейчас – это нормально.

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«Матвей Волков поступил абсолютно правильно. У спортсмена в любом виде спорта самый главный ориентир – время. Спортсмены прекрасно выступают, пока они молоды. Сидеть и ждать у моря погоды, когда ВФЛА решит свои проблемы, получит аккредитацию и право выступать на международных соревнованиях, не стоит. У спортсмена уходит время, которое не вернуть. Им нужны тренировки и соревнования.



А что, им нужно закончить карьеру? Он посвятил ей всю свою первую часть жизни. Ничего постыдного в том, что он будет выступать за Беларусь, нет. Сразу хочу сказать тем, кто будет кричать о чувстве патриотизма: никакой связи с патриотизмом нет, он проявляется в других вещах и местах».