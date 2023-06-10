Шубенков: участие в международных стартах для меня является очень серьёзным фактором

Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами и трёхкратный чемпион Европы Сергей Шубенков рассказал, как на его физическую форму влияет недопуск российских спортсменов на международные соревнования.

«Были бы у меня международные старты, и вся подготовка шла бы веселее. Если бы мне сейчас сказали, что на следующей неделе я еду выступать за границу, то на нервах автоматически сбросил бы с результата одну-две десятых секунды. Такое было со мной в 2021 году, когда меня долго не пускали — а когда допустили, то я на первом же турнире снял 0,2 секунды со своего лучшего результата. Поэтому участие в международных стартах для меня является очень серьёзным фактором», — приводит слова спортсмена ТАСС.