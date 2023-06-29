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Чемпион по высшему пилотажу Евгений Бессмертный разбился на своём самолёте во время тренировки

«Перед гибелью хотел наговориться». Чемпион по высшему пилотажу разбился на своём самолёте
Юлия Сидорова
Чемпион по высшему пилотажу Бессмертный разбился
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Евгений Бессмертный мечтал стать высококлассным пилотом и в день трагедии отрабатывал фигуры, готовясь к новым соревнованиям.

Чемпион Московской области по высшему пилотажу Евгений Бессмертный погиб при падении легкомоторного самолёта Як-52, которым сам управлял. Вместе с 24-летним спортсменом в кабине находилась девушка его друга.

«Большая потеря для авиационного спорта России»

Трагедия случилась на подмосковном аэродроме Малино недалеко от Ступино. В воздух поднялся легкомоторный самолёт Як-52, которым управлял студент Ульяновского института гражданской авиации, чемпион Московской области по высшему пилотажу Евгений Бессмертный. В этот полёт парень отправился вместе с 17-летней девушкой своего друга Ариной Чубахиной. Её молодой человек наблюдал за происходящим с земли и был среди тех, кто видел всё, что произошло дальше.

Евгений готовился к очередным соревнованиям, которые должны были состояться этим летом, и отрабатывал фигуры высшего пилотажа. Что произошло с самолётом под управлением чемпиона, пока неизвестно, но в какой-то момент Як-52 начал падать по практически вертикальной траектории и потерпел крушение, войдя носом в землю, а его пассажиры скончались мгновенно.

«Гибель Евгения Бессмертного – большая потеря для авиационного спорта России. Он был перспективным парнем, мечтавшим стать хорошим лётчиком. Ему это удавалось. В 2021 году он победил на подмосковных соревнованиях, в прошлом году — на всероссийских. Заявился на турнир и нынешнего года. Его квалификация росла с каждым турниром», – рассказал глава Федерации самолётного спорта Московской области Сергей Гурев.

Источники сообщают, что перед тем, как врезаться в землю, пилот исполнял одну из фигур высшего пилотажа «простую полубочку», или «переворот Иммельмана». Фигура исполнялась на высоте 900 метров от земли – этого было достаточно, чтобы завершить манёвр и продолжить полёт.

Сейчас следствие устанавливает причину произошедшего, исследуют место трагедии, проводят экспертизу. По одной из версий, у летательного аппарата отказал двигатель, по другой – пилот не смог выйти из фигуры, то есть не справился с управлением, из-за чего самолёт и потерпел крушение. Уже возбуждено дело по статье «нарушение правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее смерть двух и более лиц».

«Дело Жени будет жить после него»

Ещё до начала занятий авиаспортом Евгения всегда привлекали интересные и необычные приключения. Он ходил на яхтах матросом, не пропускал турслёты, участвовал в походах и отличался на предметных олимпиадах.

В авиаспорт Бессмертный пришёл в конце десятого класса. Он занимался в подмосковном Добровольном обществе содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ). После окончания школы Евгений сначала поступил в один из московских университетов, где должен был изучать информатику. Однако его тянуло в небо, и он решил подать документы в Ульяновский авиационный институт. В этом году он закончил третий курс.

Отмечается, что Евгений был очень талантливым пилотом, его даже называли авиавундеркиндом. Парень успешно выступал на соревнованиях.

«В прошлом году тренировки привели к тому, что Женя занял второе место на Всероссийском турнире высшего пилотажа. Не хватило немного очков. В этом году планировал взять золото», – рассказал друг Бессмертного.

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Евгению даже разрешалось катать туристов на своём Як-52:

«Женя свой Як-52 знал до последнего винтика. В ДОСААФе этот самолёт был закреплён за ним. Женя имел право летать над аэродромом, а так как он был победителем всероссийских турниров, ему доверяли и катать туристов. Это приносило неплохой заработок», – рассказали друзья Евгения.

Они же вспоминают о поведении Евгения за день до трагедии.

«Позвонил мне накануне вечером, в пятницу, делился планами на лето, говорил, что не будет бесцельно загорать на пляже, а потратит каникулы с пользой – запишется на курсы английского. Оказалось, что в тот вечер он и брату звонил, и даже своей бывшей девушке. Будто хотел наговориться».

Евгений Бессмертный

Евгений Бессмертный

Фото: Из личного архива пилота

У молодого пилота осталась мечта. Он хотел, чтобы авиация стала доступнее. Друзья надеются, что его дело в этом направлении будет продолжено.

«Евгений любил Родину, был активным гражданином России. Он мечтал преобразить сферу гражданской авиации. Одна из его идей – сделать авиацию доступнее, упростить порядок получения прав пилота и использовать частные лёгкие самолёты как индивидуальные транспортные средства, как автомобили. Например, в Сибири долететь от своего дома до города. Надеюсь, законодатели обратят внимание на эту мысль, и дело Жени будет жить после него».

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Теги Другие Прочие виды спорта •••

Заглавное фото: Из личного архива Евгения Бессмертного

Источник: «Чемпионат»

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