«Перед гибелью хотел наговориться». Чемпион по высшему пилотажу разбился на своём самолёте

Чемпион Московской области по высшему пилотажу Евгений Бессмертный погиб при падении легкомоторного самолёта Як-52, которым сам управлял. Вместе с 24-летним спортсменом в кабине находилась девушка его друга.

«Большая потеря для авиационного спорта России»

Трагедия случилась на подмосковном аэродроме Малино недалеко от Ступино. В воздух поднялся легкомоторный самолёт Як-52, которым управлял студент Ульяновского института гражданской авиации, чемпион Московской области по высшему пилотажу Евгений Бессмертный. В этот полёт парень отправился вместе с 17-летней девушкой своего друга Ариной Чубахиной. Её молодой человек наблюдал за происходящим с земли и был среди тех, кто видел всё, что произошло дальше.

Евгений готовился к очередным соревнованиям, которые должны были состояться этим летом, и отрабатывал фигуры высшего пилотажа. Что произошло с самолётом под управлением чемпиона, пока неизвестно, но в какой-то момент Як-52 начал падать по практически вертикальной траектории и потерпел крушение, войдя носом в землю, а его пассажиры скончались мгновенно.

«Гибель Евгения Бессмертного – большая потеря для авиационного спорта России. Он был перспективным парнем, мечтавшим стать хорошим лётчиком. Ему это удавалось. В 2021 году он победил на подмосковных соревнованиях, в прошлом году — на всероссийских. Заявился на турнир и нынешнего года. Его квалификация росла с каждым турниром», – рассказал глава Федерации самолётного спорта Московской области Сергей Гурев.

Источники сообщают, что перед тем, как врезаться в землю, пилот исполнял одну из фигур высшего пилотажа «простую полубочку», или «переворот Иммельмана». Фигура исполнялась на высоте 900 метров от земли – этого было достаточно, чтобы завершить манёвр и продолжить полёт.

Сейчас следствие устанавливает причину произошедшего, исследуют место трагедии, проводят экспертизу. По одной из версий, у летательного аппарата отказал двигатель, по другой – пилот не смог выйти из фигуры, то есть не справился с управлением, из-за чего самолёт и потерпел крушение. Уже возбуждено дело по статье «нарушение правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее смерть двух и более лиц».

«Дело Жени будет жить после него»

Ещё до начала занятий авиаспортом Евгения всегда привлекали интересные и необычные приключения. Он ходил на яхтах матросом, не пропускал турслёты, участвовал в походах и отличался на предметных олимпиадах.

В авиаспорт Бессмертный пришёл в конце десятого класса. Он занимался в подмосковном Добровольном обществе содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ). После окончания школы Евгений сначала поступил в один из московских университетов, где должен был изучать информатику. Однако его тянуло в небо, и он решил подать документы в Ульяновский авиационный институт. В этом году он закончил третий курс.

Отмечается, что Евгений был очень талантливым пилотом, его даже называли авиавундеркиндом. Парень успешно выступал на соревнованиях.

«В прошлом году тренировки привели к тому, что Женя занял второе место на Всероссийском турнире высшего пилотажа. Не хватило немного очков. В этом году планировал взять золото», – рассказал друг Бессмертного.

Евгению даже разрешалось катать туристов на своём Як-52:

«Женя свой Як-52 знал до последнего винтика. В ДОСААФе этот самолёт был закреплён за ним. Женя имел право летать над аэродромом, а так как он был победителем всероссийских турниров, ему доверяли и катать туристов. Это приносило неплохой заработок», – рассказали друзья Евгения.

Они же вспоминают о поведении Евгения за день до трагедии.

«Позвонил мне накануне вечером, в пятницу, делился планами на лето, говорил, что не будет бесцельно загорать на пляже, а потратит каникулы с пользой – запишется на курсы английского. Оказалось, что в тот вечер он и брату звонил, и даже своей бывшей девушке. Будто хотел наговориться».

Евгений Бессмертный Фото: Из личного архива пилота

У молодого пилота осталась мечта. Он хотел, чтобы авиация стала доступнее. Друзья надеются, что его дело в этом направлении будет продолжено.

«Евгений любил Родину, был активным гражданином России. Он мечтал преобразить сферу гражданской авиации. Одна из его идей – сделать авиацию доступнее, упростить порядок получения прав пилота и использовать частные лёгкие самолёты как индивидуальные транспортные средства, как автомобили. Например, в Сибири долететь от своего дома до города. Надеюсь, законодатели обратят внимание на эту мысль, и дело Жени будет жить после него».