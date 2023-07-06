«Россия только движется к культуре регби. А за рубежом она уже сложилась»

Победа пензенского «Локомотива» в чемпионате России по регби стала настоящей сенсацией. Молодой клуб, много лет подряд становившийся вице-чемпионом, наконец-то взял титул в невероятном по накалу матче.

Мы поговорили с одним из героев того финала Виктором Гресевым. В интервью «Чемпионату» опытный регбист рассказал, о чём думал во время «золотого» удара Сергея Янюшкина, объяснил, почему сборная России проиграла «Барбарианс» и вспомнил, как занимался фигурным катанием.

«Не окажись удача на нашей стороне, мы бы не выиграли»

– Виктор, поздравляю вас с чемпионством! У «Локомотива» не самая впечатляющая статистика против «Енисея». Думали ли, что сможете обыграть «тяжёлую машину»?

– Спасибо большое. Перед матчем настраивались на то, что сможем выиграть в этом финале. Мы верили в это. И очень рады, что так сложилась игра и всё получилось.

– Для вас чемпионство с «Локо» – восьмое в карьере. По эмоциям оно отличалось от предыдущих?

– Да, отличалось. Это молодая команда, она за четыре сезона с момента создания проделала путь к чемпионству. Это фантастический результат, на мой взгляд. «ВВА-Подмосковье» — это клуб с большой буквы с множеством чемпионств и кубков, мастодонт российского регби наряду с «Енисеем» и «Красным Яром». Все команды, за которые я играл, всегда были лидерами, на первых позициях. «Локомотив» же – молодая команда, у него нет такой истории. Потому чемпионство и особенное.

– По итогам первого тайма финала чемпионата России вы уступали 0:17. Верили, что получится вернуться в игру?

– Да. В этом сезоне уже была игра, где мы после первого тайма проигрывали «Енисею» 0:19, а во втором тайме сравняли счёт. Тогда мы в итоге проиграли. Рады, что в этот раз всё сложилось по-другому. Не окажись в какие-то моменты удача на нашей стороне, может быть, снова не получилось бы. Мы прилагали все усилия, чтобы выиграть.

Виктор Гресев Фото: РИА Новости

– Что говорили в раздевалке друг другу?

– Мы говорили, что надо продолжать вести свою игру и минимизировать ошибки.

– О чём думали во время «золотого» удара Сергея Янюшкина?

– Очень переживал и очень хотел, чтобы он забил (улыбается). Серёга вообще красавец! Он забил, по-моему, всё в этой игре. Спасибо ему большое!

Вот таким был тот самый «золотой» удар: Видео Видео «золотого» удара регбиста «Локомотива» Янюшкина в финале PARI чемпионата России

«Спросите у Аршавина, чем отличалась игра в «Арсенале» и «Зените»

– Вы играли за рубежом. Чем регби там отличается от нашего регби?

– Многим. Вот спросите у Андрея Сергеевича Аршавина, чем отличалась игра в «Арсенале» от игры в «Зените», уверен, он тоже скажет: «Многим». Там сложилась культура регби. Мы в России только к этому движемся.

– Где вам комфортнее было: в Англии или в России?

– Не могу сказать. Там было очень круто, это был огромный опыт для меня, я многое почерпнул, многому научился. Игра одна и та же, там, может, просто всё чуть побыстрее. Играется везде одинаково, сложно сказать, где комфортнее.

– Вы сказали, что за рубежом есть культура регби. В последнее время у нас регби стали показывать по федеральным каналам, СМИ чаще освещают, растёт зрительская аудитория. Помогает ли это нам приблизиться к этой культуре?

– Да, конечно, я об этом и говорю. Мы не стоим на месте. Российский чемпионат, на мой взгляд, стал более интересным, смотрибельным. Матчей, когда все заранее знают, кто победит, а кто проиграет, стало намного меньше, их почти нет. Из-за этого увеличивается конкуренция в чемпионате, все команды настраиваются друг на друга, все хотят победить. Но что более важно, все могут победить.

– Верите ли, что регби в России может стать почти таким же популярным, как футбол?

– Думаю, регби не станет настолько популярным просто потому, что футбол – спорт №1 в мире. Регби популярнее футбола только в Новой Зеландии и Австралии, может быть. Всё. Даже в ЮАР футбол на первом месте. Поэтому тут, конечно, нельзя говорить, что регби когда-то будет популярнее футбола. Однако я рад, что в нашей стране регби интересуется всё больше людей, всё больше зрителей смотрит матчи.

– Вы сказали, что чемпионат стал более интересным. Можно ли сказать, что «Локо» своей победой добавил ещё больше интриги и прервал доминирование «Енисея»?

– Красивая борьба и так есть, игроки серьёзнее настраиваются на соперников. За последние годы в нашем чемпионате было много игр-сенсаций, когда фаворит проигрывал. В любом случае чемпионат становится более интересным, непредсказуемым и соревновательным, что ли. При всём этом есть тот же «Енисей», который не просто так последние шесть лет становился чемпионом. Говорят же, что выиграть чемпионство — это одно, а удержать – совершенно другое. У «Енисея» это получалось целых шесть лет.

Виктор Гресев Фото: rugbylokomotiv.ru

«Что я могу брату посоветовать? Он и так всё знает»

– На фоне увеличивающейся популярности регби чувствуете, что увеличилась и ваша личная популярность?

– Да бросьте, конечно, нет. Просто классно, что больше людей смотрит, хорошие цифры просмотров по тому же «Матч ТВ». Это очень круто, хочется, чтобы всё продолжало расти и расти. Регби – очень красивый и зрелищный вид спорта, который действительно интересно смотреть.

– В Петербурге или в Пензе вас часто узнают на улице?

– Нет. Но в Пензе очень хорошие болельщики. Вообще, они могут спокойно подойти после игры, сфотографироваться, пообщаться. Наверное, поэтому в городе при встрече максимум здороваются. Хотелось бы ещё раз сказать спасибо им за то, что поддерживают нас, приходят на домашние матчи. Это очень помогает.

– Вы сами родом из Санкт-Петербурга. Какие места в городе больше всего любите?

– Мне нравится много мест, но любимое – Исаакиевский собор. С детства очень люблю подниматься там на колоннаду. Мне кажется, первый раз попал туда ещё когда по возрасту не пропускали. Каким-то образом всё равно туда пробрался. Вообще, Петербург – мой любимый город, поэтому нравится мне там всё, с удовольствием гуляю везде.

– Часто бываете в Петербурге?

– Нет. Я постоянно тренируюсь в Пензе, плюс сборы. Зимой обычно только приезжаю туда.

– В высшем дивизионе сейчас играли два клуба из Санкт-Петербурга. Можно ли говорить о подъëме регби в Петербурге?

– Сборная Санкт-Петербурга вообще выиграла высшую лигу! Они молодцы. У меня брат играет за сборную, поздравлял его и ребят. Очень рад за них. Очень надеюсь, что эта победа в высшей лиге — первый шаг к тому, чтобы в Петербурге появилась профессиональная регбийная команда. Это хороший плацдарм для её создания. Надеюсь, в скором времени в Премьер-лиге будет играть команда из Санкт-Петербурга.

– Вы брату даёте профессиональные советы?

– Мы играем на разных позициях. Да и он в регби не меньше меня, так что я ему могу посоветовать? Он и так всё знает.

– Не думали после завершения карьеры уйти в тренерскую деятельность и поднимать регби в родном регионе?

– Посмотрим. Хотелось бы, чтобы в регионе в первую очередь появилась команда. А так, было бы интересно, если бы сложилась ситуация, как в «Локомотиве», где один брат играет, другой – тренирует.

– В декабре вас ввели в Зал славы ФРР. Что почувствовали?

– Гордость. Было очень приятно, что меня внесли в один список с лучшими регбистами России. Для меня это огромная честь.

«Игры сборной сейчас нужны как воздух»

– Вы недавно находились в расположении сборной, тренирует команду Александр Первухин — наставник «Енисея-СТМ». Общались ли на тему прошедшего финала?

– Мы с ним ещё после игры прямо там, в Красноярске, поговорили. Он поздравил с победой. Когда уже были в сборной, говорили уже на тему предстоящей игры с «Барбарианс» и готовились к ней.

– Вообще, насколько важно сейчас проводить матчи сборных?

– На мой взгляд, игры нужны как воздух, потому что это развитие, сыгранность команды. Сейчас сборная омолаживается. За молодыми ребятами будущее, поэтому им нужно играть, получать как можно больше игрового опыта за сборную. «Барбарианс» — это команда, собранная из игроков высочайшего класса, которые играют за свои сборные, участники Кубка мира, Супер Регби. Там очень крутые и классные игроки. Сборной матчи с такими командами нужны. Чем больше их будет, тем больше молодые ребята будут набираться опыта.

– Как оцените игру с «Барбарианс»?

– Плохо (улыбается). Любое поражение — это плохо. Это урок для нас. Надо вынести этот урок, чтобы в следующем матче с таким соперником играть по-другому. Я уверен, эти игры будут и рост будет. У нас сейчас в команде очень крутые пацаны с большим потенциалом.

– Помогает ли это продолжать поддерживать игровой уровень?

– Посмотрим, как будет. Надеюсь, это всё разрешится и скоро начнутся международные игры.

– Каково вообще жить без международных стартов?

– Я скажу так. Слава богу, что наше поколение играло на международных стартах. Хотелось бы, чтобы и нынешнее поколение не было лишено этого. Это огромный опыт, который помогает расти, двигаться вперёд и развиваться как игроку. За ребят немного обидно.

Виктор Гресев Фото: rugbylokomotiv.ru

– На ваш взгляд, допустят ли сборную России на Олимпиаду в Париже или к Кубку мира в 2027 году?

– Не знаю, как будет. Постоянно читаю новости, а там то одно, то второе. Надеюсь, спортсменам дадут возможность выступать на международных соревнованиях, но пока мы не видим никаких сдвигов.

– Вернёмся к российскому чемпионату. В апреле было принято решение, что регби возвращается к системе «весна-осень». Что думаете насчёт этого?

– Конечно же, мне удобнее играть по системе «весна-осень». Нынешняя система не совсем реально отражает результаты, они получаются не совсем справедливые. Чемпионат начинается в июле, а в ноябре уходит на перерыв до марта-апреля. Это огромный перерыв в чемпионате! По сути, новая предсезонка, и в апреле будто новый чемпионат начинается. Какой-либо клуб может отлично, фантастически отыграть первую часть сезона, уйти на перерыв, и за полгода кто-то из игроков может провалиться, кто-то – потерять форму, кто-то – получить, не дай бог, травму. В итоге вторая часть сезона будет значительно хуже. При новой системе же чемпионат будет непрерывным, а значит, будет намного честнее. Турнирная таблица по расстановке сил станет более правдоподобной и будет отражать реальные силы команд на текущий год. Игрокам это тоже удобнее. Зимой у нас много времени на отдых, но подготовка выглядит так, будто это предсезонка и ты готовишься к новому чемпионату, а не ко второй половине предыдущего.

«Громко сказано, что я занимался фигурным катанием»

– Вы следите за какими-то другими видами спорта в свободное время? Может, любите футбол, биатлон посмотреть или фигурное катание.

– Да, фигурное катание… (Смеётся.) Мне нравится лёгкую атлетику смотреть, прям очень нравится. В прошлом году вроде в Чебоксарах был чемпионат России, я с большим удовольствием следил за турниром. Когда мы тренируемся, у нас на стадионе по дорожкам тоже легкоатлеты бегают. Это очень круто. Мне нравится, как они легко, быстро и красиво бегут. Футбол периодически тоже смотрю. Думаю, все, как и я, наблюдали за финалом Лиги чемпионов.

– А что с фигурным катанием? Вы просто так посмеялись.

– Я просто занимался в детстве фигурным катанием (смеётся).

– Серьёзно?

– Да, когда совсем маленьким был. Плюс у меня дочь занималась фигурным катанием. Она тогда смотрела турниры разные, ей нравилось. Мы с ней вместе следили за командой Тутберидзе.

– Как так получилось, что вы занимались фигурным катанием, а оказались в регби?

– Громко сказано, что я занимался фигурным катанием. Я так, периодически на занятия ходил. Вообще много чем в детстве занимался, футболом в том числе. Из него я и перешёл в регби.

Виктор Гресев на тренировке Фото: rugbylokomotiv.ru

– Чем регби заинтересовало?

– Сложно сказать. К нам в школу во время урока пришёл тренер и сказал: «Стадион «Кировец», станция метро Нарвская. В пять часов тренировка, приходите, парни». «Кировец» я очень хорошо знал, потому что там занимался футболом. Съездил на первую тренировку, она мне так понравилась, так зацепила. С тех пор регби и занимаюсь.

– Чем вообще занимаетесь в свободное время?

– Я очень скучный в этом плане. Обычно провожу время с семьёй. А когда дети спят, могу посидеть и поиграть в PlayStation.

– Фильмы или сериалы какие-то смотрите?

– Смотрю, как и все. Нет какого-то фанатизма. Смотрю то, что понравится. С удовольствием могу глянуть «Доктора Хауса». Все сезоны неоднократно смотрел. Там хороший юмор, да и сюжет хороший. Не слежу за новинками особо, я не смотрел условную «Игру в кальмара». Жена же у меня смотрит всё, она мне рецензии на фильмы и сериалы даёт.