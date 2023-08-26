Спортсменка не зря приехала на фестиваль университетского спорта в Екатеринбург.

Иранская дзюдоистка отказалась снять хиджаб. Её не допустили до схватки и вручили медаль

На международном фестивале университетского спорта с участием студенческих сборных из стран-участниц БРИКС, ШОС и СНГ произошло неординарное событие. Одну из спортсменок не допустили до участия в соревнованиях – по правилам. Но медаль ей вручили – тоже по правилам. Сейчас всё объясним.

Запрет на хиджаб

Иранской дзюдоистке Сабзкар Марзие, которая выступает в весовой категории свыше 78 кг, не разрешили выйти на татами из-за отказа снять хиджаб.

«В правилах Международной федерации дзюдо есть запрет на борьбу в хиджабах, это травмоопасно», — заявила пресс-служба турнира ТАСС.

Да, правила нужно соблюдать.

Однако возникает вопрос: знали ли представители иранской команды об этом правиле? Думаю, что так оно и было.

Но для того, чтобы решить вопрос с элементом религиозной одежды, делегации Ирана необходимо было договариваться с Международной федерацией дзюдо. И иранцы, скорее всего, решили не заморачиваться.

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В Саудовской Аравии проблему с хиджабом решили

Обратный пример в 2012 году был в Саудовской Аравии.

Тогда вторая участница Олимпийских игр в истории страны дзюдоистка Войдан Шахеркани могла и вовсе отказаться от поездки в Лондон. Но ситуация разрешилась благополучно, и Шахеркани разрешили выходить на схватки в хиджабе. К консенсусу пришли на родине спортсменки и в международной федерации.

Войдан Шахеркани Фото: PA Images via Getty Image

На татами в олимпийском Лондоне Войдан Шакеркани вышла в хиджабе, который исключал случайное удушение. Согласитесь, безопасность превыше всего.

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Медаль иранке всё равно вручили

И всё равно иранская дзюдоистка Сабзкар Марзие в проигрыше не осталась. В ситуации, которая произошла в Екатеринбурге, она умудрилась завоевать бронзовую медаль! Как?

Всё дело в том, что всего в весовой категории свыше 78 кг турнира дзюдоисток значились четыре спортсменки.

Первое и второе место у россиянок Элис Старцевой и Ольги Михеевой. А бронзу Марзие разделила с кубинкой Элизарде Суарес Наомис.

Кажется, в этой ситуации все остались довольны. Международная федерация дзюдо подтвердила незыблемость собственных правил, а фестиваль университетского спорта сгладил ситуацию утешительным призом.

Мир, дружба, спорт!