Иранская дзюдоистка отказалась снять хиджаб. Её не допустили до схватки и вручили медаль

На международном фестивале университетского спорта с участием студенческих сборных из стран-участниц БРИКС, ШОС и СНГ произошло неординарное событие. Одну из спортсменок не допустили до участия в соревнованиях – по правилам. Но медаль ей вручили – тоже по правилам. Сейчас всё объясним.
Запрет на хиджаб
Иранской дзюдоистке Сабзкар Марзие, которая выступает в весовой категории свыше 78 кг, не разрешили выйти на татами из-за отказа снять хиджаб.
«В правилах Международной федерации дзюдо есть запрет на борьбу в хиджабах, это травмоопасно», — заявила пресс-служба турнира ТАСС.
Да, правила нужно соблюдать.
Однако возникает вопрос: знали ли представители иранской команды об этом правиле? Думаю, что так оно и было.
Но для того, чтобы решить вопрос с элементом религиозной одежды, делегации Ирана необходимо было договариваться с Международной федерацией дзюдо. И иранцы, скорее всего, решили не заморачиваться.
В Саудовской Аравии проблему с хиджабом решили
Обратный пример в 2012 году был в Саудовской Аравии.
Тогда вторая участница Олимпийских игр в истории страны дзюдоистка Войдан Шахеркани могла и вовсе отказаться от поездки в Лондон. Но ситуация разрешилась благополучно, и Шахеркани разрешили выходить на схватки в хиджабе. К консенсусу пришли на родине спортсменки и в международной федерации.
Войдан Шахеркани
Фото: PA Images via Getty Image
На татами в олимпийском Лондоне Войдан Шакеркани вышла в хиджабе, который исключал случайное удушение. Согласитесь, безопасность превыше всего.
Медаль иранке всё равно вручили
И всё равно иранская дзюдоистка Сабзкар Марзие в проигрыше не осталась. В ситуации, которая произошла в Екатеринбурге, она умудрилась завоевать бронзовую медаль! Как?
Всё дело в том, что всего в весовой категории свыше 78 кг турнира дзюдоисток значились четыре спортсменки.
Первое и второе место у россиянок Элис Старцевой и Ольги Михеевой. А бронзу Марзие разделила с кубинкой Элизарде Суарес Наомис.
Кажется, в этой ситуации все остались довольны. Международная федерация дзюдо подтвердила незыблемость собственных правил, а фестиваль университетского спорта сгладил ситуацию утешительным призом.
Мир, дружба, спорт!
- 26 августа 2023
-
15:40
-
14:26
-
12:24
-
11:35
-
10:58
-
10:31
-
10:23
-
08:00
-
06:43
-
06:10
-
00:52
-
00:36
-
00:28
- 25 августа 2023
-
23:45
-
23:31
-
23:03
-
22:58
-
22:57
-
22:22
-
22:17
-
21:45
-
21:40
-
19:52
-
19:38
-
17:57
-
16:37
-
16:12
-
14:05
-
13:12
-
10:50
-
10:27
-
10:07
-
09:53
-
09:41
-
09:39