«Я вообще обалдел!» «Синара» выиграла Суперкубок в настоящем матче-триллере

Суперкубок России по мини-футболу стал настоящим событием, которое и по спортивному накалу не подкачало, и по антуражу получилось крутым. А победителем стала «Синара».

Привлечение топ-исполнителей и игра топ-команд – это именно то, что нужно для всех, чтобы было интересно. Всё это идеально сработало в матче «КПРФ» и «Синары». Заманить зрителей на трибуны помогала не только особая история противостояния команд, но и концерт известного блогера Эльдара Джарахова.

Как и должно быть на спортивном событии, выступление певца не стало главным инфоповодом вечера. «КПРФ» и «Синара» устроили настоящий матч-триллер, где команды лишь немного недотянули до серии пенальти. Победителем столь драматичной игры стали екатеринбуржцы!

Удивительное начало

Суперкубок стартовал с выступления Эльдара Джарахова. Блогер пел прямо на паркете в окружении танцовщиц, довольно активно заигрывая с аудиторией. Конечно, выглядело это не так масштабно, как в большом футболе, но всё равно получилось крайне уютно и зажигательно. Чем-то напомнило антураж из фильмов про американский спорт начала нулевых.

«Вы знаете, что мы относимся к футбольному матчу не только как к спортивному шоу, — пояснил генсек РФС Максим Митрофанов. — Надо понимать, что спорт сейчас испытывает конкуренцию со стороны всей индустрии развлечений, болельщики хотят провести время с интересом – поэтому для них нужно постоянно придумывать шоу-программу. Если вы следите за тем, как мы проводим матчи за Кубок, Суперкубок по футболу – это уже ориентиры, к которым могут стремиться организаторы спортивных соревнований. Здесь мы пытаемся сделать что-то похожее. Надеюсь, болельщики оценят это позитивно».

Болельщикам это явно понравилось. К моменту выхода «КПРФ» и «Синары» на площадку публика была уже прилично разогрета. Да и команды были готовы дать огня. Первый опасный момент «КПРФ» создал уже на 25-й секунде игры. Первые пару минут игра была равной, москвичи и екатеринбуржцы создавали обоюдоострые моменты. Однако вскоре «Синара» прижала соперника к воротам. Мощное давление вылилось в гол Егора Иванова на пятой минуте – 0:1. Вдохновившись забитым мячом, екатеринбуржцы продолжили атаковать, причём настолько активно, что за пару минут заработали три фола.

На девятой минуте «КПРФ» взял тайм-аут, после небольшого разговора команда вышла на поле совершенно другой. Москвичи почти сразу создали опасный момент, а следом перехватили инициативу и прижали «Синару» к воротам. Вторая половина первого тайма прошла полностью под диктовку «КПРФ». Команда создавала моменты благодаря проходам Янара Асадова и Андрея Заболонкова, фолила сама и заставляла ошибаться соперника, но забить екатеринбуржцам никак не могла. Проблемы с реализацией у «КПРФ» были действительно серьёзные.

Казалось, что первый тайм так и завершится в пользу «Синары», но буквально на последних секундах Сергей Орлов шикарно забил с лёта – 1:1.

«Синара» обыграла «КПРФ» Фото: rfs.ru

Плотная борьба во втором тайме

«Матч очень напряжённый! Вы видите, что одна команда явно доминирует, атакует, при этом и «КПРФ», и «Синара» много фолят, — сказал в перерыве Митрофанов. — Всё-таки играют трёхкратный и двукратный чемпионы. «Синаре» в прошлом сезоне не удалось взять Суперкубок – они амбициозная команда, точно этого хотят.

Команды уже встречались в финале Кубка России: была непростая ситуация, матч закончился победой «Синары». Думаю, что это принципиальные соперники. Второй тайм обещает быть интересным».

И второй тайм действительно получился ещё более интересным. Минуты три после перерыва команды поочерёдно пытались пробить друг друга, а потом устроили довольно вязкую борьбу за мяч в центре. На 24-й минуте матча «Синара» провела опасную атаку и чуть не забила, «КПРФ» спасла штанга. Почти сразу после этого момента серьёзно повздорили Асадов и Дёмин, в итоге оба получили по жёлтой карточке.

«Синара» продолжала атаковать. На 26-й минуте от гола «КПРФ» спас уже Дмитрий Путилов, который дважды отразил летевший в ворота мяч. Москвичи тоже пытались создать моменты, но получались они не такими острыми, как у соперника. Ошибки в реализации приводили к росту напряжения среди игроков. Неудивительно, что к 28-й минуте «КПРФ» заработал три фола.

Ближе к середине тайма команда Бесо Зоидзе вновь завладела инициативой, но «Синара» и не думала сдаваться. Плотная борьба за мяч привела к жёлтой карточке Сергея Сорокина на 31-й минуте. В попытке остановить атаку он стянул шорты с Асадова. Спустя пару минут «горчичник» получил и игрок «КПРФ» Сергей Абрамович.

Москвичи прижали соперника к воротам, но пробить опять не удавалось. Ситуация ухудшилась, когда Арсер Багиров, немало помогавший в атаке, получил травму. Футболист поскользнулся на паркете и неудачно упал, повредив шею. Площадку он с трудом покинул в ортопедическом воротнике. До конца матча Багиров находился под наблюдением врачей скорой помощи.

После травмы своего игрока «КПРФ» продолжил безуспешно давить. На 37-й минуте Бесо Зоидзе взял очередной тайм-аут, но игру это особо не поменяло. Под конец основного времени накала не выдержало табло на арене. Таймер завис на отметке 17.59, диктору пришлось периодически сообщать зрителям, сколько осталось до конца игры. За оставшиеся минуты команды провели пару опасных атак, но забить никому не удалось – 1:1.

«Синара» обыграла «КПРФ» Фото: rfs.ru

Настоящий триллер

И если в основное время голов почти не было, в допах команды разыгрались. С первых минут посыпались острые моменты. На 41-й минуте «КПРФ» опасно пробил между ног голкиперу, но «Синару» спасла штанга. А на 42-й минуте Абрамов пробил издали, а Иванов точно направил мяч в ворота – 2:1 в пользу екатеринбуржцев. Оставшееся время москвичи пытались сравнять счёт, но безуспешно. Майя получил жёлтую карточку на последних секундах.

Поддержка обеих команд была сумасшедшей. В довольно камерном зале собрался приличный сектор поддержки «КПРФ». Небольшая группа людей устроила перформанс и заряжала не хуже фанатов на большом футболе. У «Синары» болельщики были равномерно распределены по залу, так что крики поддержки екатеринбуржцев слышались со всех сторон.

Во втором экстра-тайме «КПРФ» изменил тактику и стал играть в пять полевых, номинальным голкипером стал Асадов. Долгое и изнурительное давление привело к результату – Асадов забил шикарный гол (2:2) и ярко отпраздновал его. Янар запрыгнул на LED-панель, постоял на ней некоторое время, а потом подошёл к трибуне и праздновал с сектором болельщиков «КПРФ».

Сравняв счёт, москвичи вернули голкипера на место, но быстро пропустили после удара Максима Герасимова – 2:3. Уступая, «КПРФ» вновь решил играть в пять полевых, но в этот раз тактика не принесла успеха. «Синара» дотерпела до конца допов и завоевала первый в своей истории Суперкубок России!

«Синара» обыграла «КПРФ» Фото: rfs.ru

«Эмоции сейчас просто… какой-то взрыв!»

После матча проигравшим вручили серебряные медали, а чемпионам – золотые вместе с кубком в придачу. Потом на паркет вновь вышел Джарахов и исполнил несколько песен, в том числе известную «Я в моменте». Выглядело это довольно круто, потому что участниками номера Эльдара и танцовщиц стали футболисты «Синары». Почти три тысячи болельщиков явно остались довольны.

Дальше екатеринбуржцы праздновали уже более камерно. В победной раздевалке они обливались шампанским, а потом пели традиционную «Спектакль окончен».

«Матч получился напряжённым, но он таким и должен был быть, — сказал капитан «Синары» Сергей Абрамов. — Время сократили, мы играли всего два тайма по 20 минут. Давление было просто невероятное! То мы давили, то «КПРФ» давили. Инициативой то мы, то они владели. Не ожидал, что будет такое обилие голов. 1:1, 2:2 — это было закономерно. Когда мы повели 2:1, думал, что дотерпим и всё будет хорошо. Но потом нам забили, думал: «Всё. Будет серия пенальти», но тут Гера со своей кривой пинает в девятку (смеётся). Я вообще обалдел! А оставшуюся минуту нужно было дотерпеть на морально-волевых, команда сделала это. Все молодцы! Я просто счастлив!

Эмоции сейчас просто… Какой-то взрыв! (улыбается). Я уже хочу пойти в гостиницу, поужинать, попить водички… вкусной… газированной (смеётся)».

Игрокам «КПРФ», проигравшим уже второй финал «Синаре», конечно, было не столь весело. Капитан команды Денис Бурков признался, что в поражении москвичи виноваты сами.

«Было тяжело. Конечно, интересная игра: моменты были, ошибки были, напряжение чувствовалось. Хоть и первая игра сезона, но накал был – финал всё-таки. И фатальную ошибку допустили, к сожалению, мы. Моменты у нас были. Забей – игра бы у нас по-другому сложилась. Но, к сожалению, не забили и сами пропустили – пришлось отыгрываться. Во второй раз не смогли отыграться. Реализация моментов сегодня подкачала.

Это было принципиальное соперничество – хотелось взять реванш. Все старались, бились. Фатальных ошибок было две: с одной вылезли, отыгрались, а со второй не получилось. Очень хотелось выиграть, конечно. Чувствуется ли опустошение? Нет, скорее, расстройство. Опустошения сейчас быть не может: жизнь продолжается, будем работать дальше – это только начало сезона. Конечно, расстроились, но двигаемся дальше и будем стараться брать реванш», — подытожил Бурков.

Впереди и у «Синары», и у «КПРФ» тяжёлый сезон. Быть может, в следующем Суперкубке команды вновь сыграют между собой и устроят на радость зрителям крутое спортивное шоу.