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Песков: не знаком с какими-то фактами, когда Исинбаева предавала Родину

Песков: не знаком с какими-то фактами, когда Исинбаева предавала Родину
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать слова главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе о двукратной олимпийской чемпионке в прыжках с шестом российской легкоатлетки Елене Исинбаевой.

Ранее Вяльбе заявила, что Исинбаева предаёт Родину. Глава ФЛГР подчеркнула, что Исинбаева сделала свой выбор, покинув Россию, но она никогда её не поймёт.

«Я здесь не стал бы комментировать, потому что не знаком с какими-то фактами, когда Исинбаева предавала Родину. Мне о них неизвестно», — приводит слова Пескова «РИА Новости Спорт».

Напомним, Исинбаева сейчас проживает в Испании. Ранее спортсменка заявила, что является человеком мира, а полученные ей во время выступления за ЦСКА воинские звания назвала номинальными.

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