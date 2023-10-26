Три незабываемые битвы сборных ЮАР и Новой Зеландии. Настоящая классика мирового регби

В финале Кубка мира по регби – 2023 сойдутся две сильнейшие сборные, два трёхкратных чемпиона мира – команды из ЮАР и Новой Зеландии.

«Спрингбокс» и All Blacks провели друг с другом больше сотни матчей. Новозеландцы выиграли более 60% из них. Фавориты ли они? Совсем не факт, ведь три наиболее знаковых и ярких матча последних 30 лет выиграла именно сборная Южной Африки. Она забирала и домашний финал Кубка мира в 1995-м, добивала разрушавшуюся команду Новой Зеландии в 2004-м, а в 2021-м вырвала важную победу уже после окончания игрового времени.

1995 год. Кубок от Манделы и отравление молоком

Финал Кубка мира 1995 года – это, наверное, самый известный матч, про который знают даже далекие от регби люди. За это стоит сказать спасибо Клинту Иствуду: фильмов про регби и так мало, а хороших – практически нет. Но «Непокорённый», описывающий события той встречи, – из хороших.

Сейчас оригинальную встречу на стадионе в Йоханнесбурге смотреть довольно тяжело: регби за почти три десятка лет сильно изменилось. И здесь, к слову, того же Иствуда можно похвалить, потому что в своём фильме он добавил немного зрелищных элементов, не меняющих хода матчей, но напрочь отсутствовавших в 1995 году, например, лифты в коридорах.

Но, даже несмотря на другие скорости, на совершенно иную тактику и где-то технику, это один из важнейших матчей в истории регби. Прежде всего благодаря историческому подтексту и тому, что Нельсон Мандела попытался сделать из игры белых буров спорт для всей страны. Для ЮАР это был первый Кубок мира – два предыдущих команда пропустила из-за отстранения, но политика апартеида канула в прошлое, и даже без опыта игры именно на Кубках мира хозяева турнира добрались до финала, где встретились с Новой Зеландией.

Cборная ЮАР на награждении на КМ-1995 Фото: Allsport/Getty Images

На тот момент сборная Новой Зеландии являлась для соперников совершенно непобедимой командой. На краю выступал Джона Лому, ростом за 190 см и весом порядка 120 кг. Когда он разгонялся, остановить его было просто невозможно. Но правильно выбранная южноафриканцами тактика игры в защите не позволила All Blacks ни разу за всю игру оказаться в чужом зачётном поле. Основное время финала завершилось со счётом 9:9. А в дополнительное после обмена штрафными всё решил дроп-гол Джоэля Странски на 92-й минуте встречи. Позже тренерский штаб Новой Зеландии заявит, что регбисты отравились, однако менеджер команды тут же уточнит, что речь идёт о несвежем молоке в отеле, но никак не о диверсии принимающей стороны.

2004 год. Пьянство и перезапуск Новой Зеландии

Заключительная игра Новой Зеландии на Кубке трёх наций – 2004 проходила в ЮАР. Турнир складывался для команды не слишком удачно, напряжение нарастало, ветераны собирались вешать бутсы на гвоздь. Тем не менее матч начался для All Blacks неплохо: они долгое время вели 10:0. К перерыву вперёд вырвалась сборная ЮАР — 19:13, но во втором тайме Новая Зеландия перехватила инициативу и получила минимальный перевес в счёте.

А затем свою игру нащупал веер южноафриканцев, и победа осталась за ними – 40:26. Новозеландцы завершили турнир на последнем месте.

Cборная Новой Зеландии Фото: Touchline/Getty Images

Что творилось в отеле, где остановилась команда, потом ещё долго будут вспоминать как нечто совершенно чуждое эре профессионального регби. Один из игроков сборной ЮАР, остановившихся в той же гостинице, вернувшись с ужина, занялся тем, что стал перекладывать на бок всех вусмерть пьяных новозеландских игроков, которые попадались ему в коридорах. Тренерский штаб и руководство Новозеландского регбийного союза пришли к выводу, что это последняя капля. По прилёте в Веллингтон тренеры, менеджеры и капитан с вице-капитаном команды на три дня засели в офисе, чтобы разработать план по спасению сборной, которой определенно были нужны перемены. В итоге ушло семь лет, чтобы с самого дна, на котором очутилась сборная после памятного матча в Йоханнесбурге, добраться до победы в Кубке мира – 2011.

2021 год. Победа, вырванная на последней секунде

Сборная ЮАР пропустила розыгрыш главного турнира Южного полушария Rugby Championship в 2020 году из-за внутренних ограничений в стране на выезд, связанных с коронавирусом. В 2021-м некоторые ограничения сохранились, но на полях снова собрались все: Новая Зеландия, Австралия, Аргентина и ЮАР.

Южноафриканцы сначала уверенно обыграли аргентинцев и в плотной борьбе уступили австралийцам. В первой встрече с новозеландцами они уступили 17:19 и на заключительную игру с All Blacks настроились серьёзно.

Уже на пятой минуте 101-го очного матча именно сборная ЮАР открыла счёт: де Алленд упал с мячом в «зачётку» после передачи Нкоси. И это задало тон бурному первому тайму. Южноафриканцы пару раз спасались от попыток соперников в последний момент, но к перерыву всё равно уступали – 14:20.

Второй тайм получился ещё более насыщенным и драматичным. На 52-й минуте сборная ЮАР вырвалась вперёд (22:20), однако за пять минут до конца в счёте вновь повели новозеландцы – 26:25. В оставшиеся минуты началось какое-то сумасшествие. «Спрингбокс» забивают дроп-гол и выходят вперёд, но тут же нарушают правила, и Джорди Барретт точен со штрафного – 29:28. Времени почти не было, однако южноафриканцы не сдавались и, когда время матча уже вышло, а свисток ещё не прозвучал, добились штрафного в чужой 22-метровой зоне, прямо напротив ворот. Забить было делом техники – 31:29.

Многие из тех, кто не бросил играть в последние минуты на стадионе «Робина» в Австралии два года назад, появятся и на парижском «Стад де Франс» уже в эту субботу, 28 октября, чтобы в очередной раз попробовать дать бой All Blacks.

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