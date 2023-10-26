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Финал чемпионата мира по регби – 2023: Новая Зеландия – ЮАР, три матча лучших команд мира, которые вошли в историю

Три незабываемые битвы сборных ЮАР и Новой Зеландии. Настоящая классика мирового регби
Мария Андерсон
Финал чемпионата мира по регби – 2023
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В финале Кубка мира – 2023 две сильнейшие сборные сойдутся вновь.

В финале Кубка мира по регби – 2023 сойдутся две сильнейшие сборные, два трёхкратных чемпиона мира – команды из ЮАР и Новой Зеландии.

Сетка плей-офф Кубка мира по регби – 2023 на «Чемпионате»:

«Спрингбокс» и All Blacks провели друг с другом больше сотни матчей. Новозеландцы выиграли более 60% из них. Фавориты ли они? Совсем не факт, ведь три наиболее знаковых и ярких матча последних 30 лет выиграла именно сборная Южной Африки. Она забирала и домашний финал Кубка мира в 1995-м, добивала разрушавшуюся команду Новой Зеландии в 2004-м, а в 2021-м вырвала важную победу уже после окончания игрового времени.

1995 год. Кубок от Манделы и отравление молоком

Финал Кубка мира 1995 года – это, наверное, самый известный матч, про который знают даже далекие от регби люди. За это стоит сказать спасибо Клинту Иствуду: фильмов про регби и так мало, а хороших – практически нет. Но «Непокорённый», описывающий события той встречи, – из хороших.

Более подробно о политическом подтексте того матча:
Невероятная история сборной ЮАР по регби. По ней сняли фильм, номинированный на «Оскар»
Невероятная история сборной ЮАР по регби. По ней сняли фильм, номинированный на «Оскар»

Сейчас оригинальную встречу на стадионе в Йоханнесбурге смотреть довольно тяжело: регби за почти три десятка лет сильно изменилось. И здесь, к слову, того же Иствуда можно похвалить, потому что в своём фильме он добавил немного зрелищных элементов, не меняющих хода матчей, но напрочь отсутствовавших в 1995 году, например, лифты в коридорах.

Но, даже несмотря на другие скорости, на совершенно иную тактику и где-то технику, это один из важнейших матчей в истории регби. Прежде всего благодаря историческому подтексту и тому, что Нельсон Мандела попытался сделать из игры белых буров спорт для всей страны. Для ЮАР это был первый Кубок мира – два предыдущих команда пропустила из-за отстранения, но политика апартеида канула в прошлое, и даже без опыта игры именно на Кубках мира хозяева турнира добрались до финала, где встретились с Новой Зеландией.

Cборная ЮАР на награждении на КМ-1995

Cборная ЮАР на награждении на КМ-1995

Фото: Allsport/Getty Images

На тот момент сборная Новой Зеландии являлась для соперников совершенно непобедимой командой. На краю выступал Джона Лому, ростом за 190 см и весом порядка 120 кг. Когда он разгонялся, остановить его было просто невозможно. Но правильно выбранная южноафриканцами тактика игры в защите не позволила All Blacks ни разу за всю игру оказаться в чужом зачётном поле. Основное время финала завершилось со счётом 9:9. А в дополнительное после обмена штрафными всё решил дроп-гол Джоэля Странски на 92-й минуте встречи. Позже тренерский штаб Новой Зеландии заявит, что регбисты отравились, однако менеджер команды тут же уточнит, что речь идёт о несвежем молоке в отеле, но никак не о диверсии принимающей стороны.

2004 год. Пьянство и перезапуск Новой Зеландии

Заключительная игра Новой Зеландии на Кубке трёх наций – 2004 проходила в ЮАР. Турнир складывался для команды не слишком удачно, напряжение нарастало, ветераны собирались вешать бутсы на гвоздь. Тем не менее матч начался для All Blacks неплохо: они долгое время вели 10:0. К перерыву вперёд вырвалась сборная ЮАР — 19:13, но во втором тайме Новая Зеландия перехватила инициативу и получила минимальный перевес в счёте.

А затем свою игру нащупал веер южноафриканцев, и победа осталась за ними – 40:26. Новозеландцы завершили турнир на последнем месте.

Cборная Новой Зеландии

Cборная Новой Зеландии

Фото: Touchline/Getty Images

Что творилось в отеле, где остановилась команда, потом ещё долго будут вспоминать как нечто совершенно чуждое эре профессионального регби. Один из игроков сборной ЮАР, остановившихся в той же гостинице, вернувшись с ужина, занялся тем, что стал перекладывать на бок всех вусмерть пьяных новозеландских игроков, которые попадались ему в коридорах. Тренерский штаб и руководство Новозеландского регбийного союза пришли к выводу, что это последняя капля. По прилёте в Веллингтон тренеры, менеджеры и капитан с вице-капитаном команды на три дня засели в офисе, чтобы разработать план по спасению сборной, которой определенно были нужны перемены. В итоге ушло семь лет, чтобы с самого дна, на котором очутилась сборная после памятного матча в Йоханнесбурге, добраться до победы в Кубке мира – 2011.

2021 год. Победа, вырванная на последней секунде

Сборная ЮАР пропустила розыгрыш главного турнира Южного полушария Rugby Championship в 2020 году из-за внутренних ограничений в стране на выезд, связанных с коронавирусом. В 2021-м некоторые ограничения сохранились, но на полях снова собрались все: Новая Зеландия, Австралия, Аргентина и ЮАР.

Южноафриканцы сначала уверенно обыграли аргентинцев и в плотной борьбе уступили австралийцам. В первой встрече с новозеландцами они уступили 17:19 и на заключительную игру с All Blacks настроились серьёзно.

Как прошли полуфиналы Кубка мира – 2023:
Битва титанов завершит Кубок мира по регби. Лучшую вывеску для финала и представить нельзя
Битва титанов завершит Кубок мира по регби. Лучшую вывеску для финала и представить нельзя

Уже на пятой минуте 101-го очного матча именно сборная ЮАР открыла счёт: де Алленд упал с мячом в «зачётку» после передачи Нкоси. И это задало тон бурному первому тайму. Южноафриканцы пару раз спасались от попыток соперников в последний момент, но к перерыву всё равно уступали – 14:20.

Второй тайм получился ещё более насыщенным и драматичным. На 52-й минуте сборная ЮАР вырвалась вперёд (22:20), однако за пять минут до конца в счёте вновь повели новозеландцы – 26:25. В оставшиеся минуты началось какое-то сумасшествие. «Спрингбокс» забивают дроп-гол и выходят вперёд, но тут же нарушают правила, и Джорди Барретт точен со штрафного – 29:28. Времени почти не было, однако южноафриканцы не сдавались и, когда время матча уже вышло, а свисток ещё не прозвучал, добились штрафного в чужой 22-метровой зоне, прямо напротив ворот. Забить было делом техники – 31:29.

Многие из тех, кто не бросил играть в последние минуты на стадионе «Робина» в Австралии два года назад, появятся и на парижском «Стад де Франс» уже в эту субботу, 28 октября, чтобы в очередной раз попробовать дать бой All Blacks.

Регби. КМ-2023 . Финал
28 октября 2023, суббота. 22:00 МСК
Новая Зеландия
Не начался
ЮАР
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

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