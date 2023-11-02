«Мы не злые, не орки какие-то». Александр Попов — о нейтральном статусе

Четырехкратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира по плаванию Александр Попов объяснил, почему, по его мнению, российским спортсменам не стоит ехать на Олимпийские игры – 2024 в нейтральном статусе.

«Очень неоднозначная ситуация. Моя личная позиция — соглашаться на выступления под нейтральным статусом ни в коем случае не нужно по одной простой причине. Сейчас в силу специальной военной операции ребята сражаются не под нейтральным флагом. Они бьются за триколор, за нас с вами. А наши спортсмены с какого перепугу должны ехать под нейтральным флагом?

Спорт — это как армия. У нас все жестко, иногда жестоко. С одной стороны, я понимаю ребят, а с другой, наверное, не стал бы так делать.

В спорте всё очень просто. Когда не можешь выступить на каких-то соревнованиях, ты находишь им замену. Если мы захотим, то сделаем это. Россия всегда была центром международного спорта, как принимая соревнования на своей территории, так и участвуя. Здесь важно продемонстрировать наше нутро, нашу сущность, что мы не такие злые, как нас показывают. У нас также две руки, две ноги. Мы не какие-то орки, как кто-то говорит. С нами нужно просто хорошо и спокойно общаться. Когда с россиянами разговаривают на равных, то и мы себя чувствуем комфортно. У нас же есть самообладание и самооценка, самоуважение. Это все, что нам привили наши родители и культура», — приводит слова Попова «Постньюс».