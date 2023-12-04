«Мои действия были преступными». В США вынесли приговор своему олимпийскому чемпиону

Многие олимпийские чемпионы после завершения карьеры пропадают из новостной повестки. Кто-то тихо воспитывает будущих чемпионов, кто-то занимается семьёй или бизнесом. Но так бывает не всегда.

Двукратный олимпийский чемпиона по плаванию американец Клит Келлер побывал на первых полосах газет через много лет после своего последнего заплыва. Его судили за участие в штурме Капитолия в январе 2021-го.

Чемпион штурмовал Капитолий

Новость, которая прогремела по всем американским СМИ: олимпийский чемпион по плаванию Клит Келлер приговорён к трём годам условного заключения, шести месяцам домашнего ареста и 360 часам общественных работ. А всё из-за участия в штурме Капитолия. Келлер оказался в толпе, которая ворвалась в здание Конгресса США 6 января 2021 года.

Спортсмена обвинили в воспрепятствовании работе правоохранительных органов, умышленном проникновении в здание с ограниченным доступом без законных оснований, а также в нарушении общественного порядка.

Клит Келлер Фото: VLADIMIR RYS/GETTY IMAGES

Пловец признал свою вину только по одному пункту из семи – в том, что касается незаконного проникновения в Капитолий.

Можно сказать, что решение суда об условном сроке и домашнем аресте – жест доброй воли, поскольку прокурор просил для Келлера 10 месяцев тюремного заключения, что тоже можно назвать мягким наказанием.

«У меня нет оправданий»

Во время судебного процесса Келлер сотрудничал с полицией. И даже раскаялся в своих действиях. «У меня нет оправданий тому, почему я сегодня перед вами. Я понимаю, что мои действия были преступными и что я несу полную ответственность за своё поведение», – сказал пловец.

Вероятно, Клит Келлер понял, что совершил ошибку, когда возвращался домой. После беспорядков спортсмен столкнулся с мальчиком в метро. Тот попросил сделать совместную фотографию, сказал адвокат пловца.

Клит Келлер Фото: AL BELLO/GETTY IMAGES

Пловец чувствовал, что «подвёл этого молодого человека своим поведением, и в тот момент, когда этот молодой человек и отец узнают, что он сделал, их восхищение им будет разрушено», – написал Захари Дойблер.

Адвокат также сообщил, что именно чувство стыда, а не попытка скрыться заставило Келлера выбросить куртку с американским флагом на рукаве и нашивкой олимпийской команды спереди и буквами «США» на спине, в которую он был одет, когда находился внутри здания Конгресса.

Мудрое решение судьи

Отправить двукратного олимпийского чемпиона по плаванию из США за решётку – не лучшее решение, посчитала американская Фемида. Окружной судья США Ричард Леон заявил, что именно это дело требует условного срока. А Келлеру лучше отбыть наказание, рассказывая подрастающему поколению о своих ошибках, чем сидеть в заточении.

Да, помимо порочащей его честь истории, Клит Келлер вполне может рассказать, как добывал свои пять олимпийских наград. В активе пловца есть по одному золоту с Олимпиады в Афинах и Пекине. Обе медали были завоёваны в эстафете 4 по 200 м вольным стилем.

Правда, после завершения карьеры дела у чемпиона пошли по наклонной. Американские СМИ пишут, что в 2014 году Келлер развёлся с женой и работал на трёх работах, чтобы выплатить алименты и хоть как-то жить.

А после участия в штурме Капитолия он лишился возможности видеться регулярно со своими детьми. В письме судье Клит Келлер написал: «Я надеюсь, что моё дело послужит предупреждением всем. Последствия моего поведения будут преследовать меня и мою семью всю жизнь».